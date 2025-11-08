Na mecz Polska-Holandia darmowe przejazdy transportem publicznym i Kolejami Mazowieckimi

Na stadionie PGE Narodowy w piątek 14 listopada odbędzie się mecz polskiej reprezentacji. Polscy piłkarze zmierzą się z przeciwnikami z Holandii w walce o kwalifikację do MŚ w piłce nożnej w 2026 roku. Z tej okazji, władze miasta we współpracy z przewoźnikami przygotowały ułatwienie dla kibiców – osoby posiadające ważny bilet na mecz będą mogły bezpłatnie korzystać z transportu publicznego!



W dniu meczu, czyli 14 listopada, wszyscy kibice udający się na PGE Narodowy będą uprawnieni do bezpłatnego podróżowania środkami komunikacji. To rozwiązanie ma zachęcić do korzystania z transportu zbiorowego i usprawnić dojazd na wydarzenie masowe.

Kto może skorzystać z bezpłatnych przejazdów?

Osoby posiadające bilet na mecz (w formie drukowanej lub elektronicznej).