Na mecz Polska-Holandia darmowe przejazdy transportem publicznym i Kolejami Mazowieckimi

W dniu meczu, czyli 14 listopada, wszyscy kibice udający się na PGE Narodowy będą uprawnieni do bezpłatnego podróżowania środkami komunikacji. To rozwiązanie ma zachęcić do korzystania z transportu zbiorowego i usprawnić dojazd na wydarzenie masowe.
Kto może skorzystać z bezpłatnych przejazdów?
Darmowe przejazdy obowiązują w szerokim zakresie, obejmując zarówno transport miejski, jak i kolej regionalną:
Ulga obowiązuje od godz. 6 w czwartek 14 listopada do godz. 1 w nocy z 14 na 15 listopada.
Cel jest prosty - ułatwić kibicom bezpieczny i sprawny dojazd na PGE Narodowy oraz powrót do domu po zakończeniu sportowych emocji. Warto pamiętać o zabraniu ze sobą biletu lub akredytacji, ponieważ stanowi on jedyny dokument uprawniający do darmowego przejazdu.