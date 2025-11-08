6.6°C
Życie Warszawy

Na mecz Polska-Holandia darmowe przejazdy transportem publicznym i Kolejami Mazowieckimi

Publikacja: 08.11.2025 14:10

Na mecz Polska-Holandia darmowe przejazdy transportem publicznym i Kolejami Mazowieckimi

Foto: PGE Narodowy/ Michał Dyjuk

Mateusz Błażkow
Na stadionie PGE Narodowy w piątek 14 listopada odbędzie się mecz polskiej reprezentacji. Polscy piłkarze zmierzą się z przeciwnikami z Holandii w walce o kwalifikację do MŚ w piłce nożnej w 2026 roku. Z tej okazji, władze miasta we współpracy z przewoźnikami przygotowały ułatwienie dla kibiców – osoby posiadające ważny bilet na mecz będą mogły bezpłatnie korzystać z transportu publicznego!

W dniu meczu, czyli 14 listopada, wszyscy kibice udający się na PGE Narodowy będą uprawnieni do bezpłatnego podróżowania środkami komunikacji. To rozwiązanie ma zachęcić do korzystania z transportu zbiorowego i usprawnić dojazd na wydarzenie masowe.

Kto może skorzystać z bezpłatnych przejazdów?

  • Osoby posiadające bilet na mecz (w formie drukowanej lub elektronicznej).
  • Osoby z zaproszeniem PZPN.
  • Osoby posiadające akredytację PZPN.

Gdzie i kiedy obowiązuje ulga?

Darmowe przejazdy obowiązują w szerokim zakresie, obejmując zarówno transport miejski, jak i kolej regionalną:

  • Środki Transportu WTP (Warszawski Transport Publiczny): Bezpłatne przejazdy dotyczą wszystkich środków transportu ZTM (autobusy, tramwaje, metro, SKM) w obrębie 1. strefy biletowej.
  • Koleje Mazowieckie (KM): Bezpłatnie można podróżować pociągami KM na terenie ważności 1. strefy biletowej WTP.

Ulga obowiązuje od godz. 6 w czwartek 14 listopada do godz. 1 w nocy z 14 na 15 listopada.

Cel jest prosty - ułatwić kibicom bezpieczny i sprawny dojazd na PGE Narodowy oraz powrót do domu po zakończeniu sportowych emocji. Warto pamiętać o zabraniu ze sobą biletu lub akredytacji, ponieważ stanowi on jedyny dokument uprawniający do darmowego przejazdu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

