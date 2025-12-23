2.3°C
Życie Warszawy
Ile zapłacisz za postój w Warszawie w święta? Uwaga na te ulice. Szykują się duże utrudnienia

Publikacja: 23.12.2025 15:45

W dużą część świątecznych dni w centrum Warszawy można będzie parkować za darmo

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Maria Krzos
Przez większą część Świąt parkowanie w centrum Warszawy będzie bezpłatne. Kierowcy powinni też przygotować się na zmiany w organizacji ruchu w rejonie Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia, które zamienią się w deptak.

Przypomnijmy, że co do zasady opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) w Warszawie pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20. Oznacza to, że wyłączone z opłat są wszystkie weekendy w roku oraz dni wolne od pracy takie jak Boże Narodzenie, drugi dzień Świąt czy Nowy Rok itd. Tak będzie również w tym roku. Dodatkowo opłaty nie są pobierane w Wigilię, Sylwestra oraz 2 maja.

W tych dniach nie pojedziesz Nowym Światem

Osobom, które w najbliższych dniach wybierają się do Śródmieścia, przypominamy również, że przez większą część Świąt Nowy Świat i Krakowskie Przemieście będą wyłączone z ruchu samochodowego, gdyż zamienią się w świąteczny deptak. Których dokładnie odcinków to dotyczy i w jakie dni?

  • Odcinek od ronda de Gaulle’a do placu Zamkowego był zamknięty dla samochodów już w miniony weekend (20-21 grudnia). Tak samo będzie w okresie Świąt Bożego Narodzenia (od 24 do 28 grudnia) oraz od Nowego Roku do święta Trzech Króli (od 1 do 6 stycznia).
  • W dniach 22-23 grudnia oraz 29-31 zamknięty będzie odcinek pomiędzy ulicą Świętokrzyską a Miodową.
Z związku z wyłączeniem z ruchu na wszystkich wlotach deptaka będą ustawiane bariery. Kierowcy będą mogli jednak przejeżdżać ulicą Świętokrzyską przez skrzyżowanie z Nowym Światem. Dodatkowo na ul. Bednarskiej będzie wprowadzany ruch dwukierunkowy i zakaz zatrzymywania się.

Zmiany w trasach przejazdu autobusów

Zamknięcie części ulic w Śródmieściu pociągnie za sobą zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Na odmienną trasę powinni zwłaszcza zwrócić uwagę pasażerowie linii: 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 i N44. Szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnych stronach urzędu miasta: infoulice.um.warszawa.pl oraz facebook.com/infoulice. Komunikaty dotyczące tras pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego dostępne są na stronie: wtp.waw.pl. Dodatkowo na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu i w aplikacji Warszawa 19115 można zamówić bezpłatną usługę powiadamiania o planowanych utrudnieniach w ruchu i zmianach w komunikacji.

Przypominamy również, że od 22 grudnia 2025 r. do 6 stycznia 2026 r. obowiązują zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej.

O śródmiejskiej strefie płatnego parkowania na razie cicho

W przypadku Warszawy możliwość bezpłatnego parkowania w strefie płatnego parkowanie dotyczy również ścisłego centrum miasta. Kilka lat temu w stolicy pojawił się jednak pomysł wprowadzenia specjalnej, śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, w której opłaty za parking pobierane byłyby także w weekendy. Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) rekomendował władzom Warszawy wprowadzenie takiego rozwiązania (na wzór tych, które obowiązują już w innych miastach). Kiedy kilka miesięcy temu pytaliśmy o ten pomysł uzyskaliśmy odpowiedź, że strony ZDM-u rekomendacja ta jest nadal aktualna.

Wprowadzenie specjalnej, śródmiejskiej strefy to jednak decyzja władz Warszawy i radnych. Póki co nie słychać o powrocie do tego pomysłu. Zdecydowanie bliższy realizacji jest plan rozszerzenia SPPN o kolejną część Mokotowa (rejon Służewca) oraz okolice Okęcia w dzielnicy Włochy. ZDM prowadzi obecnie konsultacje społeczne w tej sprawie.

