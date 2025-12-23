Z związku z wyłączeniem z ruchu na wszystkich wlotach deptaka będą ustawiane bariery. Kierowcy będą mogli jednak przejeżdżać ulicą Świętokrzyską przez skrzyżowanie z Nowym Światem. Dodatkowo na ul. Bednarskiej będzie wprowadzany ruch dwukierunkowy i zakaz zatrzymywania się.

Zmiany w trasach przejazdu autobusów

Zamknięcie części ulic w Śródmieściu pociągnie za sobą zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Na odmienną trasę powinni zwłaszcza zwrócić uwagę pasażerowie linii: 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 i N44. Szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnych stronach urzędu miasta: infoulice.um.warszawa.pl oraz facebook.com/infoulice. Komunikaty dotyczące tras pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego dostępne są na stronie: wtp.waw.pl. Dodatkowo na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu i w aplikacji Warszawa 19115 można zamówić bezpłatną usługę powiadamiania o planowanych utrudnieniach w ruchu i zmianach w komunikacji.

Przypominamy również, że od 22 grudnia 2025 r. do 6 stycznia 2026 r. obowiązują zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej.

O śródmiejskiej strefie płatnego parkowania na razie cicho

W przypadku Warszawy możliwość bezpłatnego parkowania w strefie płatnego parkowanie dotyczy również ścisłego centrum miasta. Kilka lat temu w stolicy pojawił się jednak pomysł wprowadzenia specjalnej, śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, w której opłaty za parking pobierane byłyby także w weekendy. Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) rekomendował władzom Warszawy wprowadzenie takiego rozwiązania (na wzór tych, które obowiązują już w innych miastach). Kiedy kilka miesięcy temu pytaliśmy o ten pomysł uzyskaliśmy odpowiedź, że strony ZDM-u rekomendacja ta jest nadal aktualna.

Wprowadzenie specjalnej, śródmiejskiej strefy to jednak decyzja władz Warszawy i radnych. Póki co nie słychać o powrocie do tego pomysłu. Zdecydowanie bliższy realizacji jest plan rozszerzenia SPPN o kolejną część Mokotowa (rejon Służewca) oraz okolice Okęcia w dzielnicy Włochy. ZDM prowadzi obecnie konsultacje społeczne w tej sprawie.