Warszawska Kolej Dojazdowa przedstawiła szczegółowy harmonogram kursowania pociągów, który wejdzie w życie 1 stycznia i będzie obowiązywał do 28 czerwca 2026 roku. W tym czasie można spodziewać się czasowych modyfikacji z powodu prowadzonych prac remontowych.



Pasażerowie podróżujący między Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim i Milanówkiem mogą liczyć na utrzymanie dotychczasowej częstotliwości połączeń, mimo planowanych prac modernizacyjnych na linii.

Organizacja ruchu w dni powszednie

W dni robocze ruch na trasie Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska będzie odbywał się po obu torach. Na kluczowym odcinku łączącym stację Warszawa Śródmieście WKD z Podkową Leśną Główną pociągi będą pojawiać się na peronach co 10 minut w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Poza godzinami największego natężenia ruchu częstotliwość kursowania wyniesie 15 minut.

Dla pasażerów zmierzających do Grodziska Mazowieckiego zaplanowano połączenia co 10–15 minut. Z kolei składy do Milanówka będą kursować w odstępach 40-minutowych.

Kursowanie pociągów w weekendy i święta

W dni wolne od pracy, w tym w soboty i niedziele, przewoźnik również zapewnia utrzymanie ruchu dwutorowego. Na głównym odcinku do Podkowy Leśnej pociągi będą kursowały regularnie co 20 minut. Podróżni jadący do Grodziska Mazowieckiego skorzystają z połączeń odbywających się co 20 lub 40 minut. W przypadku linii do Milanówka częstotliwość wyniesie 60 minut.