Pasażerowie podróżujący między Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim i Milanówkiem mogą liczyć na utrzymanie dotychczasowej częstotliwości połączeń, mimo planowanych prac modernizacyjnych na linii.
W dni robocze ruch na trasie Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska będzie odbywał się po obu torach. Na kluczowym odcinku łączącym stację Warszawa Śródmieście WKD z Podkową Leśną Główną pociągi będą pojawiać się na peronach co 10 minut w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Poza godzinami największego natężenia ruchu częstotliwość kursowania wyniesie 15 minut.
Dla pasażerów zmierzających do Grodziska Mazowieckiego zaplanowano połączenia co 10–15 minut. Z kolei składy do Milanówka będą kursować w odstępach 40-minutowych.
W dni wolne od pracy, w tym w soboty i niedziele, przewoźnik również zapewnia utrzymanie ruchu dwutorowego. Na głównym odcinku do Podkowy Leśnej pociągi będą kursowały regularnie co 20 minut. Podróżni jadący do Grodziska Mazowieckiego skorzystają z połączeń odbywających się co 20 lub 40 minut. W przypadku linii do Milanówka częstotliwość wyniesie 60 minut.
Wprowadzany rozkład jazdy uwzględnia realizację projektu pod nazwą Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasażerskich przewozach kolejowych na linii WKD. Inwestycja ta obejmuje między innymi wymianę szyn oraz elementów infrastruktury torowej, takich jak rozjazdy.
Przedstawiciele spółki zaznaczają, że w związku z prowadzonymi działaniami modernizacyjnymi w nadchodzących miesiącach mogą wystąpić dodatkowe modyfikacje w organizacji ruchu. Pasażerowie proszeni są o regularne sprawdzanie aktualnych komunikatów przewoźnika.
Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała również o zasadach kursowania pociągów pod koniec bieżącego roku. W dniu 24 grudnia 2025 roku, czyli w Wigilię, pociągi będą jeździły zgodnie z harmonogramem przewidzianym dla sobót, niedziel oraz dni świątecznych.