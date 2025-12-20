2.6°C
1021.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Nowy rozkład jazdy WKD od Nowego Roku. Uwaga na modyfikacje

Publikacja: 20.12.2025 08:20

Nowy rozkład jazdy WKD od Nowego Roku. Uwaga na modyfikacje

Foto: www.wkd.com.pl

M.B.
Warszawska Kolej Dojazdowa przedstawiła szczegółowy harmonogram kursowania pociągów, który wejdzie w życie 1 stycznia i będzie obowiązywał do 28 czerwca 2026 roku. W tym czasie można spodziewać się czasowych modyfikacji z powodu prowadzonych prac remontowych.

Pasażerowie podróżujący między Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim i Milanówkiem mogą liczyć na utrzymanie dotychczasowej częstotliwości połączeń, mimo planowanych prac modernizacyjnych na linii.

Organizacja ruchu w dni powszednie

W dni robocze ruch na trasie Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska będzie odbywał się po obu torach. Na kluczowym odcinku łączącym stację Warszawa Śródmieście WKD z Podkową Leśną Główną pociągi będą pojawiać się na peronach co 10 minut w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Poza godzinami największego natężenia ruchu częstotliwość kursowania wyniesie 15 minut.

Polecane
Spółka przeprowadzi kompleksową naprawę połączoną z modyfikacją 14 szt. elektrycznych zespołów trakc
kolej
Pociągi WKD idą do remontu. Będą cichsze i wygodniejsze?

Dla pasażerów zmierzających do Grodziska Mazowieckiego zaplanowano połączenia co 10–15 minut. Z kolei składy do Milanówka będą kursować w odstępach 40-minutowych.

Kursowanie pociągów w weekendy i święta

W dni wolne od pracy, w tym w soboty i niedziele, przewoźnik również zapewnia utrzymanie ruchu dwutorowego. Na głównym odcinku do Podkowy Leśnej pociągi będą kursowały regularnie co 20 minut. Podróżni jadący do Grodziska Mazowieckiego skorzystają z połączeń odbywających się co 20 lub 40 minut. W przypadku linii do Milanówka częstotliwość wyniesie 60 minut.

Reklama
Reklama
Polecane
Operator sprzedawał bilety na pociągi, jednak nie rozliczał się z przewoźnikiem
„Życie Warszawy” ustaliło
Biletów na WKD nie kupimy przez aplikację. Przewoźnik rozwiązał umowę z mPay

Prace inwestycyjne i bezpieczeństwo na linii

Wprowadzany rozkład jazdy uwzględnia realizację projektu pod nazwą Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasażerskich przewozach kolejowych na linii WKD. Inwestycja ta obejmuje między innymi wymianę szyn oraz elementów infrastruktury torowej, takich jak rozjazdy.

Przedstawiciele spółki zaznaczają, że w związku z prowadzonymi działaniami modernizacyjnymi w nadchodzących miesiącach mogą wystąpić dodatkowe modyfikacje w organizacji ruchu. Pasażerowie proszeni są o regularne sprawdzanie aktualnych komunikatów przewoźnika.

Polecane
Koncepcja trasy ma powstać w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Na jej planie swoje podpisy zło
z perspektywy siodełka
Ścieżka rowerowa połączy Grodzisk Mazowiecki z Warszawą

Rozkład jazdy w okresie wigilijnym

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała również o zasadach kursowania pociągów pod koniec bieżącego roku. W dniu 24 grudnia 2025 roku, czyli w Wigilię, pociągi będą jeździły zgodnie z harmonogramem przewidzianym dla sobót, niedziel oraz dni świątecznych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Kierowcy muszą przygotować się w piątek na utrudnienia w ruchu. Płynnej jeździe będą stać na przeszk
utrudnienia w ruchu

Zełenski w Warszawie. Zamknięte ulice i utrudnienia podczas wizyty prezydenta Ukrainy

Tak prezentuje się pociąg SKM typu ELf po remoncie
tabor

Pierwszy odnowiony pociąg SKM typu Elf wrócił

Po ponad pół wieku tramwaje wracają na Rakowiecką na odcinku od ul. Puławskiej do alei Niepodległośc
nowa linia

Tramwaje na Rakowieckiej pojadą w poniedziałek. Czy to kosztowna fanaberia?

Połączenie na trasie Warszawa-Bangkok obsługiwane będzie całorocznie, rozpoczynając od 26 październi
samolot

LOT poleci z Warszawy do Bangkoku. Pięć razy w tygodniu

Pojazdy WTP w świątecznej dekoracji
rozkład jazdy

Jak pojedzie komunikacja w święta?

Mieszkańcy Wawra walczą o nowe połączenie autobusowe, które ułatwi dojazd do stacji metra
linie komunikacyjne

Szybki autobus z Wawra do metra. Będzie nowe połączenie przez most Południowy?

Składy FLIRT radykalnie poprawiają komfort kolejowych podróży
kolej

Największa flota w Polsce o krok. Flirty w Kolejach Mazowieckich

PKP Intercity ostro o RegioJet. „Nie będziemy komunikacją zastępczą”
kolej

PKP Intercity ostro o RegioJet. „Nie będziemy komunikacją zastępczą”

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama