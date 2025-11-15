Ścieżka rowerowa połączy Grodzisk Mazowiecki z Warszawą. 22 kilometry trasy wzdłuż linii kolejowej

Pruszków

Michałowice

W dniu podpisania umowy w spotkaniu wzięli udział włodarze wszystkich tych gmin, a także przedstawiciele władzy centralnej i regionalnej, w tym Piotr Kandyba – poseł RP oraz Grzegorz Benedykciński – radny sejmiku województwa.

Dwadzieścia dwa kilometry nowej infrastruktury

Planowana ścieżka rowerowa to długa na około dwadzieścia dwa kilometry trasa, której przebieg wyznaczony zostanie wzdłuż torów Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Swój początek będzie miała przy stacji WKD Grodzisk Mazowiecki Radońska, a zakończy się na styku gminy Michałowice z granicą administracyjną Warszawy. Liderem całego przedsięwzięcia oraz podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie przetargu na koncepcję jest Grodzisk Mazowiecki.

Umowę na opracowanie koncepcji powierzono firmie Multikonsult Polska SP. z o.o. Koszt tego etapu prac, które mają potrwać do końca czerwca 2026 roku, został ustalony na 854 850 złotych brutto. Arkadiusz Merchel, członek zarządu Multiconsult Polska, wyraził osobistą satysfakcję z powierzenia zlecenia jego firmie, zaznaczając, że jako mieszkaniec pogranicza Pruszkowa i Komorowa, wielokrotnie sam jeździł wzdłuż torów WKD, co czyni ten teren szczególnie bliskim sercu wykonawcy.

Precyzyjne wymagania dla projektantów

Koncepcja, która ma powstać w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy, będzie musiała być niezwykle szczegółowa i kompleksowa. Obejmie ona projektowanie dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów, z założeniem wykonania ich w pasie torów WKD i zastosowania trwałej, asfaltowej nawierzchni.

Dokumentacja musi uwzględniać pełne rozwiązania techniczne, takie jak stworzenie systemu odwodnienia, zaplanowanie oświetlenia na całej trasie, a także konieczne przeprawy przez cieki wodne. Co równie ważne, wykonawca będzie musiał wziąć pod uwagę zmiany w organizacji ruchu, możliwe kolizje z istniejącą infrastrukturą oraz konieczność połączenia nowego szlaku z już funkcjonującymi ścieżkami rowerowymi w poszczególnych gminach.

Kiedy ruszy budowa?

Po zakończeniu prac koncepcyjnych i zatwierdzeniu kosztów, następnym krokiem będzie uruchomienie przetargu na projekt techniczny. Ma to nastąpić w trzecim lub czwartym kwartale 2026 roku. Choć dokładna data rozpoczęcia budowy nie jest jeszcze znana, Prezes Zarządu WKD, Michał Panfil, zapewnił, że jest to projekt „realny do wykonania”, co daje nadzieję na szybką realizację inwestycji.

Włodarze zgodnie podkreślają, że nowa trasa rowerowa to nie tylko udogodnienie dla rekreacji, ale przede wszystkim realne wsparcie dla zrównoważonej mobilności.

– Budowa ścieżek stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców gminy i jednocześnie promuje aktywność fizyczną i zdrowy styl życia. Trasa umożliwi wygodny dojazd do pracy, szkoły i stacji kolejowej, przyczyniając się do ograniczenia ruchu samochodowego i spadku emisji spalin w regionie. Wspólna inwestycja sześciu gmin wzdłuż linii WKD jest już teraz prezentowana jako wzorcowy przykład doskonałej współpracy samorządów - stwierdził Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Tomasz Krupski.

Samorządowa współpraca i podział kilometrów

Całkowity dystans dwudziestu dwóch kilometrów został podzielony między sześć współpracujących gmin, z których każda mierzy się z nieco innymi wyzwaniami.

Najdłuższym odcinkiem, liczącym około 6,8 km, zarządzać będzie gmina Michałowice. Wójt Małgorzata Pachecka wyraziła duże zadowolenie z projektu, podkreślając, że trasa ta jest niezwykle potrzebna mieszkańcom.

Z kolei Prezydent Pruszkowa Piotr Bąk podziękował posłowi Kandynie oraz gminie Michałowice za zainicjowanie projektu i wskazał na trudności w realizacji zadań na specyficznym terenie kolejowym.

22 kilomentry ścieżki Szacunkowa długość odcinków Grodzisk Mazowiecki – ok. 4 km

Milanówek – ok. 1,5 km

Brwinów – ok. 4,3 km

Michałowice – ok. 6,8 km

Pruszków – ok. 4,7 km

Podkowa Leśna – ok. 1 km

Burmistrz Brwinowa, Arkadiusz Kosiński, zwrócił uwagę na to, że niektóre odcinki mogą wymagać zmian prawnych, dlatego gmina liczy na wsparcie finansowe ze strony województwa mazowieckiego.

Burmistrz Podkowy Leśnej, Magdalena Eckhoff, której odcinek jest najkrótszy (około 1 km), zaznaczyła, że mimo to nie jest on najłatwiejszy do realizacji oraz podziękowała Grodziskowi Mazowieckiemu za wzięcie na siebie „ciężaru przygotowania tego przetargu”.