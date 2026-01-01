Nadchodzi dwutygodniowe zamknięcie linii kolejowej Warszawa Wawer – Otwock

W marcu pasażerów kolei w aglomeracji warszawskiej czekają poważne utrudnienia. Na dwa tygodnie wstrzymany zostanie ruch pociągów pomiędzy Warszawą Wawrem a Otwockiem.



Jak zapowiada zarządca infrastruktury, czasowe zamknięcie linii kolejowej nr 7 jest konieczne, by znacząco przyspieszyć jej modernizację. Efektem inwestycji ma być m.in. krótszy czas przejazdu z Warszawy do Lublina oraz większa liczba połączeń regionalnych i dalekobieżnych.

Modernizacja linii kolejowej nr 7 nabiera tempa

Rozpoczyna się przebudowa aglomeracyjnego odcinka linii kolejowej nr 7 Warszawa – Dorohusk, obejmującego trasę Warszawa Wawer – Otwock. Kluczowym elementem inwestycji jest dobudowa dwóch nowych torów, które pozwolą na rozdzielenie ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Dzięki temu znacząco wzrośnie przepustowość jednej z najważniejszych linii kolejowych wyprowadzających ruch ze stolicy w kierunku wschodnim.

Po zakończeniu prac przewoźnicy – zarówno regionalni, jak i dalekobieżni – będą mogli uruchamiać więcej pociągów, co przełoży się na lepszą ofertę dla pasażerów.

Warszawa – Lublin w około 90 minut

– Po zakończeniu inwestycji czas przejazdu pomiędzy Warszawą a Lublinem skróci się do około półtorej godziny – zapowiada Anna Znajewska-Pawluk z Zespołu Prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.