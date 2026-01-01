0.8°C
Życie Warszawy
Nadchodzi dwutygodniowe zamknięcie linii kolejowej Warszawa Wawer – Otwock

Publikacja: 01.01.2026 10:00

Docelowo na odcinku Warszawa Wawer – Otwock zaplanowano rozdzielenie ruchu pociągów dalekobieżnych od aglomeracyjnych.

Docelowo na odcinku Warszawa Wawer – Otwock zaplanowano rozdzielenie ruchu pociągów dalekobieżnych od aglomeracyjnych.

Foto: PKP PLK

M.B.
W marcu pasażerów kolei w aglomeracji warszawskiej czekają poważne utrudnienia. Na dwa tygodnie wstrzymany zostanie ruch pociągów pomiędzy Warszawą Wawrem a Otwockiem.

Jak zapowiada zarządca infrastruktury, czasowe zamknięcie linii kolejowej nr 7 jest konieczne, by znacząco przyspieszyć jej modernizację. Efektem inwestycji ma być m.in. krótszy czas przejazdu z Warszawy do Lublina oraz większa liczba połączeń regionalnych i dalekobieżnych.

Modernizacja linii kolejowej nr 7 nabiera tempa

Rozpoczyna się przebudowa aglomeracyjnego odcinka linii kolejowej nr 7 Warszawa – Dorohusk, obejmującego trasę Warszawa Wawer – Otwock. Kluczowym elementem inwestycji jest dobudowa dwóch nowych torów, które pozwolą na rozdzielenie ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Dzięki temu znacząco wzrośnie przepustowość jednej z najważniejszych linii kolejowych wyprowadzających ruch ze stolicy w kierunku wschodnim.

Po zakończeniu prac przewoźnicy – zarówno regionalni, jak i dalekobieżni – będą mogli uruchamiać więcej pociągów, co przełoży się na lepszą ofertę dla pasażerów.

Warszawa – Lublin w około 90 minut

– Po zakończeniu inwestycji czas przejazdu pomiędzy Warszawą a Lublinem skróci się do około półtorej godziny – zapowiada Anna Znajewska-Pawluk z Zespołu Prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.

Zyskają również mieszkańcy aglomeracji warszawskiej. Przebudowanych zostanie osiem stacji i przystanków: Anin, Międzylesie, Radość, Miedzeszyn i Falenica w Warszawie oraz Michalin, Józefów i Otwock Świder. Na peronach pojawi się nowoczesny system dynamicznej informacji pasażerskiej, a infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Co istotne, historyczne skrzydlate wiaty – charakterystyczny element tej linii – zachowają swój wygląd.

Tunele, wiadukty i większe bezpieczeństwo

Inwestycja obejmuje także budowę 20 nowych przejść pod torami oraz przebudowę tunelu w Falenicy. Zlikwidowane zostaną cztery przejazdy kolejowo-drogowe, które zastąpią bezkolizyjne skrzyżowania: tunele w Radości, Falenicy i Józefowie oraz wiadukt drogowy na granicy Warszawy i Józefowa. Remont przejdą również mosty na rzece Świder, a powstanie dwóch dodatkowych torów usprawni ruch na przeprawie.

Z myślą o estetyce przestrzeni miejskiej ekrany akustyczne mają zostać obsadzone zielenią.

Dwutygodniowa przerwa w ruchu pociągów w marcu

Najbardziej odczuwalnym skutkiem modernizacji będzie całkowite wstrzymanie ruchu pociągów pomiędzy Warszawą Wawrem a Otwockiem w dniach 8–22 marca 2026 roku. Zmiany zostaną wprowadzone wraz z marcową korektą rozkładu jazdy.

– Przerwa w ruchu pozwoli sprawnie wykonać kluczowe prace, m.in. przy budowie obiektów inżynieryjnych, montażu rozjazdów oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym – tłumaczy przedstawicielka PKP PLK.

W tym czasie pasażerowie Kolei Mazowieckich i stołecznej SKM będą korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. Pociągi PKP Intercity pojadą objazdem przez Mińsk Mazowiecki.

Dlaczego zdecydowano się na zamknięcie linii?

Początkowo rozważano prowadzenie prac przy utrzymaniu ruchu pociągów, jednak – jak wyjaśnia zarządca infrastruktury – oznaczałoby to dłuższy czas robót, częste zamknięcia pojedynczych torów, ograniczenia prędkości i nocne przerwy w kursowaniu. Wybrany wariant ma skrócić okres utrudnień i pozwolić szybciej przejść do kolejnych etapów inwestycji.

Prace potrwają do 2028 roku

Roboty budowlane mają zakończyć się w 2028 roku. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum Trakcja – Intop – Intop Warszawa. Już teraz realizowane są prace przygotowawcze, m.in. budowa peronów tymczasowych, rozbiórka kolidujących budynków oraz przebudowa infrastruktury podziemnej. Same przygotowania kosztowały około 20 mln zł netto.

Choć najbliższe miesiące przyniosą pasażerom utrudnienia, PKP PLK przekonuje, że modernizacja linii kolejowej Warszawa – Otwock to inwestycja, która w dłuższej perspektywie znacząco poprawi komfort i szybkość podróży na wschód kraju.

Źródło: zyciewarszawy.pl

