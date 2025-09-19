Ekrany akustyczne powstaną wzdłuż torów kolejowych

Ekrany akustyczne zostaną zlokalizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji środowiskowej
Inwestycja ma na celu ograniczenie hałasu generowanego przez ruch kolejowy i poprawę komfortu życia mieszkańców okolicznych tere.
Ekrany akustyczne zostaną zlokalizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji środowiskowej, która wskazuje najbardziej problematyczne miejsca pod względem emisji dźwięku. Montaż ekranów ma zminimalizować uciążliwości związane z hałasem, docierające do budynków mieszkalnych położonych wzdłuż przebiegu torów.
Prace budowlane będą prowadzone z zachowaniem norm i standardów ochrony środowiska, przy jednoczesnym ograniczeniu utrudnień dla ruchu kolejowego. Realizacja inwestycji wpisuje się w szerszy program działań PKP PLK na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i dostosowania infrastruktury kolejowej do wymogów współczesnej urbanistyki.
Inwestycja znalazła się na liście projektów, na które przetargi mają być ogłoszone jeszcze w tym roku.
– Między przystankami Warszawa Gocławek a Warszawa Wawer zbudujemy ekrany akustyczne w lokalizacjach wskazanych w decyzji środowiskowej wydanej w czerwcu 2025 r. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie – tłumaczy rzeczniczka PKP PLK S.A. Anna Znajewska-Pawluk. – Modernizacja tego odcinka linii kolejowej została zakończona w 2024 roku, jednak pierwotny projekt nie przewidywał montażu ekranów – dodaje.
Ogłoszenie przetargu planowane jest na grudzień bieżącego roku, a przewidywany czas realizacji inwestycji to 21 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.