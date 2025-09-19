21.4°C
1023.3 hPa
Życie Warszawy

Ekrany akustyczne powstaną wzdłuż torów kolejowych

Publikacja: 19.09.2025 07:45

Ekrany akustyczne zostaną zlokalizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji środowiskowej

Ekrany akustyczne zostaną zlokalizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji środowiskowej

Foto: Adobe Stock

rbi
Przetarg na budowę ekranów akustycznych na odcinku pomiędzy przystankami Warszawa Gocławek a Warszawa Wawer – zapowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe.

Inwestycja ma na celu ograniczenie hałasu generowanego przez ruch kolejowy i poprawę komfortu życia mieszkańców okolicznych tere.

Ekrany akustyczne przy torach do Wawra

Ekrany akustyczne zostaną zlokalizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji środowiskowej, która wskazuje najbardziej problematyczne miejsca pod względem emisji dźwięku. Montaż ekranów ma zminimalizować uciążliwości związane z hałasem, docierające do budynków mieszkalnych położonych wzdłuż przebiegu torów.

Polecane
Od 8 do 16 listopada na stacji Warszawa Centralna odbędzie się budowa trapezu rozjazdowego
kolej
Warszawa Centralna nieczynna przez 9 dni. Jak pojadą pociągi?

Prace budowlane będą prowadzone z zachowaniem norm i standardów ochrony środowiska, przy jednoczesnym ograniczeniu utrudnień dla ruchu kolejowego. Realizacja inwestycji wpisuje się w szerszy program działań PKP PLK na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i dostosowania infrastruktury kolejowej do wymogów współczesnej urbanistyki.

Ekrany akustyczne mają być gotowe za dwa lata

Inwestycja znalazła się na liście projektów, na które przetargi mają być ogłoszone jeszcze w tym roku.

Reklama
Reklama

– Między przystankami Warszawa Gocławek a Warszawa Wawer zbudujemy ekrany akustyczne w lokalizacjach wskazanych w decyzji środowiskowej wydanej w czerwcu 2025 r. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie – tłumaczy rzeczniczka PKP PLK S.A. Anna Znajewska-Pawluk. – Modernizacja tego odcinka linii kolejowej została zakończona w 2024 roku, jednak pierwotny projekt nie przewidywał montażu ekranów – dodaje.

Polecane
Warszawa zyska 79 nowych autobusów elektrycznych. Wkrótce pojawią się na ulicach stolicy
park maszynowy
Na ulice wyjadą nowe autobusy elektryczne. Ma być wygodnie

Ogłoszenie przetargu planowane jest na grudzień bieżącego roku, a przewidywany czas realizacji inwestycji to 21 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W mijającym tygodniu wykonawca inwestycji firma Balzola Polska układała ostatnie szyny
remont na torach

Kiedy wrócą tramwaje na Marszałkowską? Przebudowa trwa

W Warszawie działa dużo parkingów typu Park and Ride
parkowanie

Park and Ride oraz strefy Kiss and Ride: Gdzie są? Jak z nich korzystać?

Do końca tego roku aleja Solidarności i ulica Leszno od alei Jana Pawła II do ulicy Okopowej zyskają
z perspektywy siodełka

Budowa drogi dla rowerów w al. Solidarności. Uwaga utrudnienia

W niedzielę, 21 września, odbędzie się „Bieg przez Most”
komunikacja

Demonstracje, biegi i koncert. Weekendowe utrudnienia w ruchu

Warszawa zyska 79 nowych autobusów elektrycznych. Wkrótce pojawią się na ulicach stolicy
park maszynowy

Na ulice wyjadą nowe autobusy elektryczne. Ma być wygodnie

Od piątku do niedzieli drogowcy będą asfaltowali ul. Ciszewskiego i Wolską
remonty

Wymiana asfaltu na Ursynowie i Woli. Utrudnienia na pętli Metro Młociny

Kierowcy mogą już przejechać nad linią kolejową Warszawa-Katowice
przebudowa

Drogi dojazdowe do wiaduktu w Ursusie już otwarte

W sumie opóźnionych było 48 składów, a łączny czas opóźnień przekroczył 1000 minut
kolej

Problemy na Średnicówce. Wspólne honorowanie biletów KM i ZTM

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama