Ekrany akustyczne powstaną wzdłuż torów kolejowych

Przetarg na budowę ekranów akustycznych na odcinku pomiędzy przystankami Warszawa Gocławek a Warszawa Wawer – zapowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe.



Inwestycja ma na celu ograniczenie hałasu generowanego przez ruch kolejowy i poprawę komfortu życia mieszkańców okolicznych tere.

Ekrany akustyczne przy torach do Wawra

Ekrany akustyczne zostaną zlokalizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji środowiskowej, która wskazuje najbardziej problematyczne miejsca pod względem emisji dźwięku. Montaż ekranów ma zminimalizować uciążliwości związane z hałasem, docierające do budynków mieszkalnych położonych wzdłuż przebiegu torów.

Prace budowlane będą prowadzone z zachowaniem norm i standardów ochrony środowiska, przy jednoczesnym ograniczeniu utrudnień dla ruchu kolejowego. Realizacja inwestycji wpisuje się w szerszy program działań PKP PLK na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i dostosowania infrastruktury kolejowej do wymogów współczesnej urbanistyki.

Ekrany akustyczne mają być gotowe za dwa lata

Inwestycja znalazła się na liście projektów, na które przetargi mają być ogłoszone jeszcze w tym roku.