Na ulice Warszawy wyjadą nowe autobusy elektryczne. Ma być wygodnie i nowocześnie

Na ulicach Warszawy wkrótce pojawi się 79 nowych autobusów elektrycznych. To duża inwestycja, bo jak na razie po stolicy jeździ ich nieco ponad 200. Nowe autobusy będą przyjazne zarówno dla środowiska, jak i dla pasażerów. Nowoczesne pojazdy mają poprawić komfort podróży.



Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie podpisały właśnie umowę na zakup 79 nowych autobusów elektrycznych o wartości ponad 316 milionów złotych. Na ulicach stolicy mają się one pojawić w drugiej połowie przyszłego roku.

Będą nowe autobusy elektryczne w Warszawie. Już jest ich sporo

Obecnie po Warszawie kursuje ponad 200 autobusów zeroemisyjnych. Pierwsze z nich zostały zakupione przez Miejskie Zakłady Autobusowe w 2015 roku. Zakup nowych 79 pojazdów znacznie powiększy flotę miejskiego przewoźnika.

Jak podkreślają przedstawiciele władz stolicy w codziennych dojazdach do pracy i szkoły pasażerowie najczęściej wybierają właśnie autobusy. „A te, które dotrą do nas w trzecim kwartale przyszłego roku montowane są w Polsce przez europejską firmę, co niezwykle ważne w dzisiejszych czasach" – mówił Maciej Fijałkowski, sekretarz m.st. Warszawy.

Będą to autobusy firmy Solaris Bus & Coach z fabryki w podpoznańskim Bolechowie - 50 przegubowych Solarisów Urbino 18 Electric o długości 18 metrów oraz 29 Solarisów Urbino 12 Electric – pojazdów klasy maxi o długości 12 metrów.