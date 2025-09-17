16.5°C
1017.1 hPa
Życie Warszawy

Na ulice Warszawy wyjadą nowe autobusy elektryczne. Ma być wygodnie i nowocześnie

Publikacja: 17.09.2025 17:00

Warszawa zyska 79 nowych autobusów elektrycznych. Wkrótce pojawią się na ulicach stolicy

Warszawa zyska 79 nowych autobusów elektrycznych. Wkrótce pojawią się na ulicach stolicy

Foto: Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie

Anna Rogalska
Na ulicach Warszawy wkrótce pojawi się 79 nowych autobusów elektrycznych. To duża inwestycja, bo jak na razie po stolicy jeździ ich nieco ponad 200. Nowe autobusy będą przyjazne zarówno dla środowiska, jak i dla pasażerów. Nowoczesne pojazdy mają poprawić komfort podróży.

Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie podpisały właśnie umowę na zakup 79 nowych autobusów elektrycznych o wartości ponad 316 milionów złotych. Na ulicach stolicy mają się one pojawić w drugiej połowie przyszłego roku.

Będą nowe autobusy elektryczne w Warszawie. Już jest ich sporo

Obecnie po Warszawie kursuje ponad 200 autobusów zeroemisyjnych. Pierwsze z nich zostały zakupione przez Miejskie Zakłady Autobusowe w 2015 roku. Zakup nowych 79 pojazdów znacznie powiększy flotę miejskiego przewoźnika.

Polecane
ZTM prowadzi przetarg na zakup nowych autobusów. Mają być dostosowane do ewakuacji ludności np. na w
nowy tabor
ZTM przesunął termin przetargu na 120 autobusów gotowych do ewakuacji

Jak podkreślają przedstawiciele władz stolicy w codziennych dojazdach do pracy i szkoły pasażerowie najczęściej wybierają właśnie autobusy. „A te, które dotrą do nas w trzecim kwartale przyszłego roku montowane są w Polsce przez europejską firmę, co niezwykle ważne w dzisiejszych czasach" – mówił Maciej Fijałkowski, sekretarz m.st. Warszawy.

Będą to autobusy firmy Solaris Bus & Coach z fabryki w podpoznańskim Bolechowie - 50 przegubowych Solarisów Urbino 18 Electric o długości 18 metrów oraz 29 Solarisów Urbino 12 Electric – pojazdów klasy maxi o długości 12 metrów.

Reklama
Reklama

Wygodne, nowoczesne i bezpieczne - takie mają być nowe miejskie autobusy

Zamówione autobusy zostaną zaprojektowane w sposób, który pozwoli m.in. na zwiększenie przestrzeni pasażerskiej. Pojazdy będą miały niską podłogę, klimatyzację wysokiej mocy, monitoring wizyjny, elektroniczną informację wewnętrzną i zewnętrzną, pełne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i niedowidzących. Dostępne będą także ładowarki USB.

Autobusy będą również wyposażone m.in. w system informujący o obecności uczestników ruchu drogowego w tzw. martwej strefie pojazdu i system ostrzegający o senności kierowcy.

Polecane
Zbliża się dzień bezpłatnej komunikacji miejskiej w Warszawie
darmowa komunikacja
Dzień w którym nie kasujemy biletów. Czy to możliwe na stałe?

To nie koniec zakupów. Elektrobusów ma być więcej

Miejskie Zakłady Autobusowe zamierzają kupić w najbliższym czasie kolejnych 90 elektrobusów. W ramach podpisanej umowy zamawiający mają także możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejnych 79 wozów w identycznej konfiguracji.

Finalnie w ciągu kilkunastu miesięcy może do nas dotrzeć nawet 258 elektrobusów. Będzie to kolejny krok w kierunku zielonej, ekologicznej stolicy" – mówił Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych.

Już wkrótce po ulicach Warszawy może zatem kursować łącznie ponad 400 autobusów zeroemisyjnych. Będzie to stanowić około 30 proc. floty miejskiego przewoźnika.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: rp.pl

Od piątku do niedzieli drogowcy będą asfaltowali ul. Ciszewskiego i Wolską
remonty

Wymiana asfaltu na Ursynowie i Woli. Utrudnienia na pętli Metro Młociny

Kierowcy mogą już przejechać nad linią kolejową Warszawa-Katowice
przebudowa

Drogi dojazdowe do wiaduktu w Ursusie już otwarte

W sumie opóźnionych było 48 składów, a łączny czas opóźnień przekroczył 1000 minut
kolej

Problemy na Średnicówce. Wspólne honorowanie biletów KM i ZTM

Od 8 do 16 listopada na stacji Warszawa Centralna odbędzie się budowa trapezu rozjazdowego
kolej

Warszawa Centralna nieczynna przez 9 dni. Jak pojadą pociągi?

Dzień bez Samochodu to idealna okazja, aby przekonać się, jak wygodna i efektywna może być podróż ko
kolej

Dzień bez Samochodu z Kolejami Mazowieckimi

„Poniedziałkowy Odjazd”. Tańsze bilety na trasie Warszawa – Kraków
kolej

„Poniedziałkowy Odjazd”. Tańsze bilety na trasie Warszawa – Kraków

Badacze z WAT zebrali i przeanalizowali ponad 18 gigabajtów informacji z warszawskiego systemu rower
innowacje

Koniec pustych stacji rowerów miejskich? Naukowcy z WAT mają sposób

Pociągiem Łódzkiej Koleji Aglomeracyjnej widzowie z Atlas Areny dojadą do Warszawy
kolej

Pociągi koncertowe z Łodzi do Warszawy. Ułatwienie dla fanów

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama