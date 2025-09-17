Na ulice Warszawy wyjadą nowe autobusy elektryczne. Ma być wygodnie i nowocześnie

Warszawa zyska 79 nowych autobusów elektrycznych. Wkrótce pojawią się na ulicach stolicy
Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie podpisały właśnie umowę na zakup 79 nowych autobusów elektrycznych o wartości ponad 316 milionów złotych. Na ulicach stolicy mają się one pojawić w drugiej połowie przyszłego roku.
Obecnie po Warszawie kursuje ponad 200 autobusów zeroemisyjnych. Pierwsze z nich zostały zakupione przez Miejskie Zakłady Autobusowe w 2015 roku. Zakup nowych 79 pojazdów znacznie powiększy flotę miejskiego przewoźnika.
Jak podkreślają przedstawiciele władz stolicy w codziennych dojazdach do pracy i szkoły pasażerowie najczęściej wybierają właśnie autobusy. „A te, które dotrą do nas w trzecim kwartale przyszłego roku montowane są w Polsce przez europejską firmę, co niezwykle ważne w dzisiejszych czasach" – mówił Maciej Fijałkowski, sekretarz m.st. Warszawy.
Będą to autobusy firmy Solaris Bus & Coach z fabryki w podpoznańskim Bolechowie - 50 przegubowych Solarisów Urbino 18 Electric o długości 18 metrów oraz 29 Solarisów Urbino 12 Electric – pojazdów klasy maxi o długości 12 metrów.
Zamówione autobusy zostaną zaprojektowane w sposób, który pozwoli m.in. na zwiększenie przestrzeni pasażerskiej. Pojazdy będą miały niską podłogę, klimatyzację wysokiej mocy, monitoring wizyjny, elektroniczną informację wewnętrzną i zewnętrzną, pełne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i niedowidzących. Dostępne będą także ładowarki USB.
Autobusy będą również wyposażone m.in. w system informujący o obecności uczestników ruchu drogowego w tzw. martwej strefie pojazdu i system ostrzegający o senności kierowcy.
Miejskie Zakłady Autobusowe zamierzają kupić w najbliższym czasie kolejnych 90 elektrobusów. W ramach podpisanej umowy zamawiający mają także możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejnych 79 wozów w identycznej konfiguracji.
Finalnie w ciągu kilkunastu miesięcy może do nas dotrzeć nawet 258 elektrobusów. Będzie to kolejny krok w kierunku zielonej, ekologicznej stolicy" – mówił Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych.
Już wkrótce po ulicach Warszawy może zatem kursować łącznie ponad 400 autobusów zeroemisyjnych. Będzie to stanowić około 30 proc. floty miejskiego przewoźnika.