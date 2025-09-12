Zarząd Transportu Miejskiego przesunął termin rozstrzygnięcia przetargu, który prowadzi. Przedmiotem zamówienia, o którym pisało „Życie Warszawy”, jest zakup 120 nowych autobusów przegubowych napędzanych olejem napędowym. Pojazdy mają być wyposażone w systemy mocowania, które w razie potrzeby dadzą możliwość ewakuacji i przewozu ludzi, także w pozycji leżącej na noszach lub leżankach.



Przetarg został ogłoszony 14 sierpnia. Termin składania ofert pierwotnie wyznaczono na 16 września. Został jednak wydłużony do 23 września. Nowe pojazdy mają trafić do Warszawy między październikiem a grudniem 2026 r.

Przetarg na 120 autobusów, z możliwością zakupienia dodatkowych 100

„Przetarg na dostawę 120 autobusów przegubowych został podzielony na dwie części. W ramach każdej z nich ZTM planuje kupić po 60 nowych pojazdów. Producenci mogą składać oferty dotyczące całości zamówienia lub tylko jednej jego części. Dodatkowo, do każdej części przetargu możliwe jest zamówienie uzupełniające – na dodatkowe 100 autobusów (po 50 sztuk w każdej części)” – czytamy w komunikacie prasowym ZTM.

Zakupione pojazdy maja być niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, system informacji pasażerskiej, wyznaczone miejsca dla wózków i blokady alkoholowe dla kierowców. Posiadać mają także udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, które dzięki m.in. przyciskom opisanym alfabetem Braille’a będą mogły poinformować kierowcę o potrzebie rozłożenia rampy dla wózków inwalidzkich. Autobusy muszą także mieć możliwość wykonania tzw. przyklęku, czyli pochylenia na prawą stronę (ułatwiającego wsiadanie i wysiadanie, to ważne np. dla osób o obniżonej sprawności ruchowej).

Tak charakterystyka autobusów to forma zabezpieczenia na wypadek konfliktu zbrojnego czy klęski żywiołowej

Autobusy będzie można wykorzystać do ewakuacji

Nowy nabytek w taborze ZTM ma być także wyposażony w niestandardowe elementy. „Autobusy będą nie tylko na co dzień woziły pasażerów, zwiększając komfort podróżowania po stolicy, ale poprawią też bezpieczeństwo warszawiaków. W razie potrzeby – np. wystąpienia klęski żywiołowej – można będzie nimi ewakuować i przewozić ludzi, także w pozycji leżącej na noszach lub leżankach. Dlatego będą wyposażone w systemy ich mocowania. Adaptacja do takiego transportu ma być szybka i łatwa, możliwa do wykonania bez specjalistycznych narzędzi (a jeśli będą konieczne, mają się znaleźć na wyposażeniu)” – czytamy.