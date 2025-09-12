ZTM prowadzi przetarg na zakup nowych autobusów. Mają być dostosowane do ewakuacji ludności np. na wypadek klęski żywiołowej
Przetarg został ogłoszony 14 sierpnia. Termin składania ofert pierwotnie wyznaczono na 16 września. Został jednak wydłużony do 23 września. Nowe pojazdy mają trafić do Warszawy między październikiem a grudniem 2026 r.
„Przetarg na dostawę 120 autobusów przegubowych został podzielony na dwie części. W ramach każdej z nich ZTM planuje kupić po 60 nowych pojazdów. Producenci mogą składać oferty dotyczące całości zamówienia lub tylko jednej jego części. Dodatkowo, do każdej części przetargu możliwe jest zamówienie uzupełniające – na dodatkowe 100 autobusów (po 50 sztuk w każdej części)” – czytamy w komunikacie prasowym ZTM.
Zakupione pojazdy maja być niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, system informacji pasażerskiej, wyznaczone miejsca dla wózków i blokady alkoholowe dla kierowców. Posiadać mają także udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, które dzięki m.in. przyciskom opisanym alfabetem Braille’a będą mogły poinformować kierowcę o potrzebie rozłożenia rampy dla wózków inwalidzkich. Autobusy muszą także mieć możliwość wykonania tzw. przyklęku, czyli pochylenia na prawą stronę (ułatwiającego wsiadanie i wysiadanie, to ważne np. dla osób o obniżonej sprawności ruchowej).
Nowy nabytek w taborze ZTM ma być także wyposażony w niestandardowe elementy. „Autobusy będą nie tylko na co dzień woziły pasażerów, zwiększając komfort podróżowania po stolicy, ale poprawią też bezpieczeństwo warszawiaków. W razie potrzeby – np. wystąpienia klęski żywiołowej – można będzie nimi ewakuować i przewozić ludzi, także w pozycji leżącej na noszach lub leżankach. Dlatego będą wyposażone w systemy ich mocowania. Adaptacja do takiego transportu ma być szybka i łatwa, możliwa do wykonania bez specjalistycznych narzędzi (a jeśli będą konieczne, mają się znaleźć na wyposażeniu)” – czytamy.
ZTM wyjaśnia, że autobusy trafią do Warszawy w ramach budowania powszechnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej. Z tego powodu mają być zasilane olejem napędowym. To forma zabezpieczenia na wypadek konfliktu zbrojnego czy klęski żywiołowej i związanego z tym ryzyka wystąpienia trudności z dostępem do prądu i innych źródeł energii.
„Zarząd Transportu Miejskiego będzie się starał o dofinansowanie zakupu z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Nowe pojazdy zostaną przekazane do eksploatacji Miejskim Zakładom Autobusowym” – podsumowuje ZTM.
Oferty złożone przez firmy które przystąpią do przetargu będą ocenianie według następujących kryteriów:
ZTM zastrzegł sobie możliwość odrzucenia oferty, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich UE, państw, z którymi UE zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE jest niższy niż 50 proc.