Dobra wiadomość dla pasażerów: tramwaje wrócą na ulicę Grójecką oraz aleję Krakowską do pętli P+R Al. Krakowska już w październiku 2025 roku.



Dzięki wykorzystaniu „okna remontowego” prace przebiegają sprawnie, a mieszkańcy Ochoty i okolic zyskają odnowioną, bezpieczniejszą i bardziej komfortową trasę komunikacji miejskiej szybciej niż zakładano.

Okazja do gruntownej modernizacji

Tramwaje Warszawskie intensywnie pracują nad kompleksowym remontem torowiska na ulicy Grójeckiej. Wymiana torów i podbudowy, która ma na celu poprawę infrastruktury, odbywa się w cieniu trwającej budowy linii tramwajowej do Dworca Zachodniego. To jedna z najbardziej obciążonych tras komunikacyjnych w stolicy, a bieżące prace stanowią rzadką okazję do gruntownej modernizacji.

Zakres prac i kluczowe daty

Prace modernizacyjne objęły odcinek o łącznej długości 1290 metrów toru pojedynczego, rozciągający się od placu Narutowicza do skrzyżowania z ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. W ramach remontu wymieniana jest podbudowa torów i szyny, wzmacniany jest grunt oraz tworzone jest nowe odwodnienie. Dodatkowo, modernizacji ulegają przystanki Wawelska i Och-Teatr, a także barierki i krawężniki.

Ostatnie tak obszerne remonty tego odcinka miały miejsce w 1992 i 2003 roku.