Katastrofalny stan wiaduktów kolejowych na Towarowej. Przystanki przesunięte jeszcze dalej

Ruch tramwajowy i nowe przystanki

Eksperci dopuścili dalsze kursowanie tramwajów, jednak pod ścisłymi rygorami technicznymi. Składy muszą poruszać się z prędkością ograniczoną do 10 km/h. Na samym obiekcie obowiązuje zakaz zatrzymywania się, gwałtownego przyspieszania oraz hamowania.

Na wiaduktach drogowych wprowadzono ograniczenie tonażu – obecnie mogą z nich korzystać wyłącznie pojazdy o masie nieprzekraczającej 3,5 tony.

W związku z tymi zaleceniami, Tramwaje Warszawskie budują nowe platformy przystankowe na wysokości ulicy Srebrnej i Muzeum Kolejnictwa. Zastąpią one obecne przystanki przy placu Zawiszy. Nowe perony zostaną odsunięte od wiaduktu i będą obsługiwać pasażerów również w trakcie przyszłej odbudowy trasy. Uruchomienie nowej infrastruktury nastąpi po wybudowaniu dojść przez Zarząd Dróg Miejskich oraz wdrożeniu nowej sygnalizacji świetlnej.

Plany odbudowy, współpraca z koleją

Konieczność wymiany wiaduktów jest znana od połowy ubiegłej dekady, jednak inwestycja była wstrzymywana ze względu na plany PKP PLK dotyczące linii średnicowej. Decyzja spółki kolejowej o przesunięciu remontu centralnego odcinka linii na przyszłą dekadę zmusiła miasto do podjęcia samodzielnych działań naprawczych.

Rozbiórka i budowa nowych obiektów mają rozpocząć się w 2027 roku. Termin ten wybrano celowo, aby zbiegł się z przebudową Dworca Wschodniego, kiedy ruch pociągów pod wiaduktami będzie mniejszy. Nowe konstrukcje zostaną zaprojektowane bez podpór w miejscach, gdzie w przyszłości mają pojawić się dodatkowe tory kolejowe.

Inwestycje towarzyszące oraz modernizacja sieci

Przed rozpoczęciem głównych prac przy ulicy Towarowej, Tramwaje Warszawskie zrealizują szereg inwestycji usprawniających sieć. Planowana jest przebudowa układu torowego na rondzie Daszyńskiego, gdzie powstaną nowe relacje skrętne. Zwiększy to elastyczność w kierowaniu ruchem podczas utrudnień.

Zmodernizowane zostaną również tory od węzła Kercelak do placu Zawiszy. W rejonie nowych przystanków powstanie rozjazd dla tramwajów dwukierunkowych, co umożliwi sprawną obsługę pasażerów od strony Woli w trakcie trwania prac budowlanych. Inwestycje te są częścią szerszego planu modernizacji warszawskich obiektów mostowych z lat 60. i 70., podobnego do przeprowadzonych już prac na trasie Łazienkowskiej czy ulicy Marywilskiej.