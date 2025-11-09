Warszawskie porządki komunikacyjne…

… zacząć by trzeba od remanentu. Bo usprawnić ruch można poczynając od działań najprostszych.



Dorobienie niecałych stu metrów jednego pasa Trasy Łazienkowskiej na odcinku ulicy Wawelskiej między Alejami Nieodległości za ulicę Krzywickiego umożliwiłoby mniej kolizyjne włączanie się wjeżdżających w Trasę z Niepodległości i skręcających w Krzywickiego. A że jest to jedyny skręt w lewo z Niepodległości w ten rejon Ochoty, to te sto metrów korkuje się non stop. I to miejsce jest zakorkowane od dziesiątków lat, i tyleż samo czasu trwa sugerowanie zmiany w tym miejscu.

Wawelska na odcinku od al. Niepodległości do Krzywickiego. Ten krótki fragment, to drobne przeoczenie projektantów z lat 70. ubiegłego wieku trwa i krew psuje już kolejnyemu pokoleniu stołecznych kierowców. Czy do zmiany potrzeba aż tak wiele? Foto: map.google.pl

Wystarczy się rozejrzeć

Takich miejsc w Warszawie jest wiele i może władze miasta powinny zrobić stosowny remanent. Bo czasem wystarczy pomyśleć, rozejrzeć się i – jak w wielu miastach świata – zrobić więcej ulic jednokierunkowych, mniej skrętów w lewo, a w zamian za to skręty w prawo, w prawo i w prawo ulicami jednokierunkowymi. Tyle, że robiąc je też trzeba myśleć. I to nie tak, jak w czasie upiększania ulicy Nowogrodzkiej pod siedzibą PiS, kiedy to wprowadzono jeden kierunek na krótkim odcinku. W efekcie cały ruch z Nowogrodzkiej musi włączyć się w zakorkowaną Koszykową, a ten z kolei z Koszykowej musi się dostać do Raszyńskiej.

Zbieg Nowogrodzkiej z Koszykową przy Raszyńskiej. Jakże inna pod koniec lat 30. była pozycja w tej drogowej układance ulicy Raszyńskiej. No, ale EKD (dziś WKD) dawała argumenty Foto: NAC

Wprawdzie po latach starań – również mieszkańców z okolicy – założono kilka lat temu światła na rogu Koszykowej i Raszyńskiej. Tyle, że co jakiś czas zsynchronizowanie ich ze światłami na Placu Zawiszy się rozsynchronizowuje (może to nierealne?) i w efekcie mimo że auta z Koszykowej mają zielone, to stoją, bo nie mają dokąd jechać, gdyż skrzyżowanie z Raszyńską blokują ci, którzy na nie wjechali i czekają na zielone na Placu Zawiszy, żeby pojechać w stronę Towarowej. Placu ze świeżo wyremontowanymi torowiskami, tak wyprofilowanymi, że ani rolkarze, ani wrotkarze od dwóch miesięcy przejeżdżając Plac nie wywracają się i nie muszą zwalniać, bo nie czują, że przekraczają tory tramwajowe.