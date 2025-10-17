11.8°C
Życie Warszawy

Wiadukt nad Paryską zabetonowany. Kiedy auta pojadą nową Trasą Łazienkowską?

Publikacja: 17.10.2025 12:30

Termin zakończenia przebudowy praskiego odcinka Trasy Łazienkowskiej został przesunięty

Termin zakończenia przebudowy praskiego odcinka Trasy Łazienkowskiej został przesunięty

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Zakończono kluczowy etap modernizacji praskiego odcinka Trasy Łazienkowskiej – betonowanie płyty południowego wiaduktu nad ulicą Paryską. W związku ze złym stanem podbudowy jezdni, inwestycja na alei Stanów Zjednoczonych potrwa dłużej niż zakładano – do lipca 2026 roku.

Modernizacja praskiego odcinka Trasy Łazienkowskiej wchodzi w kolejną, zaawansowaną fazę. Wykonawca zakończył betonowanie płyty południowego wiaduktu nad ulicą Paryską na Saskiej Kępie, co stanowi jeden z najważniejszych kamieni milowych w tej skomplikowanej inwestycji. Obecnie na płycie trwają prace izolacyjne, które przygotują ją do położenia pierwszej warstwy nawierzchni. Przebudowa ta, ze względu na konieczność poszerzenia zakresu robót, ma zakończyć się w lipcu 2026 roku.

Zaawansowanie prac na nowej konstrukcji

Postępy prac nabrały tempa od momentu skierowania ruchu na nowo wybudowaną jezdnię północną al. Stanów Zjednoczonych w czerwcu. Wraz z tym otwarciem natychmiast zamknięta została jezdnia południowa, co pozwoliło na rozpoczęcie jej kompleksowej przebudowy.

Już w kwietniu zakończono kluczowe prace rozbiórkowe starej infrastruktury, dając zielone światło dla budowy nowego wiaduktu południowego. W krótkim czasie wykonane zostały podziemne pale, na których posadowiono ławy fundamentowe. Następnie wybudowano aż jedenaście dwusłupowych podpór oraz dwa przyczółki, stanowiące skrajne oparcia konstrukcji. Kulminacyjnym momentem było wykonanie płyty wiaduktu, na której obecnie skupiają się prace wykończeniowe. Prowadzone są na niej zaawansowane prace izolacyjne, po których rozpocznie się układanie pierwszej warstwy nawierzchni. Równolegle montowane są krawężniki oraz wykonywane jest zbrojenie kap chodnikowych.

Prace przy wiadukcie nad Paryską

Prace przy wiadukcie nad Paryską

Foto: mat. pras.

Roboty w alei Stanów Zjednoczonych

Oprócz intensywnych prac na samym wiadukcie, roboty drogowe prowadzone są także na pozostałym odcinku jezdni południowej alei Stanów Zjednoczonych. Nie są to jednak jedyne działania w rejonie inwestycji.

Równolegle trwa kompleksowa modernizacja infrastruktury podziemnej i naziemnej. Prowadzi się przebudowę sieci teletechnicznych oraz budowę nowoczesnego oświetlenia drogowego. Ponadto, w trosce o komfort mieszkańców, wykonawca prowadzi prace związane z montażem ekranów akustycznych na odcinku od ulicy Bajońskiej do ulicy Międzynarodowej.

Nowy harmonogram prac

Wiadukty nad ulicami Paryską i Bajońską powstały w 1974 roku jako integralna część Trasy Łazienkowskiej. Konieczność ich przebudowy wynikała ze złego stanu technicznego, który zagrażał bezpieczeństwu konstrukcji.

Początkowe plany, poza samą przebudową wiaduktów nad ulicą Paryską, zakładały jedynie wymianę górnej warstwy nawierzchni na alei Stanów Zjednoczonych. Jednakże zły stan podbudowy jezdni okazał się znacznie gorszy, niż pierwotnie zakładano. Wymusiło to poszerzenie zakresu inwestycji, co z kolei zaowocowało koniecznością opracowania i wdrożenia projektu zamiennego. To właśnie ten nieprzewidziany element spowodował zmianę harmonogramu prac. Finalnie, termin zakończenia przebudowy praskiego odcinka Trasy Łazienkowskiej został oficjalnie przesunięty na lipiec 2026 roku. Warto przypomnieć, że pierwszy z nowych wiaduktów – północny – został już otwarty w lutym, co świadczy o etapowym, ale konsekwentnym postępie modernizacji.

