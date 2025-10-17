Wiadukt nad Paryską zabetonowany. Kiedy auta pojadą nową Trasą Łazienkowską?

Zakończono kluczowy etap modernizacji praskiego odcinka Trasy Łazienkowskiej – betonowanie płyty południowego wiaduktu nad ulicą Paryską. W związku ze złym stanem podbudowy jezdni, inwestycja na alei Stanów Zjednoczonych potrwa dłużej niż zakładano – do lipca 2026 roku.



Modernizacja praskiego odcinka Trasy Łazienkowskiej wchodzi w kolejną, zaawansowaną fazę. Wykonawca zakończył betonowanie płyty południowego wiaduktu nad ulicą Paryską na Saskiej Kępie, co stanowi jeden z najważniejszych kamieni milowych w tej skomplikowanej inwestycji. Obecnie na płycie trwają prace izolacyjne, które przygotują ją do położenia pierwszej warstwy nawierzchni. Przebudowa ta, ze względu na konieczność poszerzenia zakresu robót, ma zakończyć się w lipcu 2026 roku.

Zaawansowanie prac na nowej konstrukcji

Postępy prac nabrały tempa od momentu skierowania ruchu na nowo wybudowaną jezdnię północną al. Stanów Zjednoczonych w czerwcu. Wraz z tym otwarciem natychmiast zamknięta została jezdnia południowa, co pozwoliło na rozpoczęcie jej kompleksowej przebudowy.

Już w kwietniu zakończono kluczowe prace rozbiórkowe starej infrastruktury, dając zielone światło dla budowy nowego wiaduktu południowego. W krótkim czasie wykonane zostały podziemne pale, na których posadowiono ławy fundamentowe. Następnie wybudowano aż jedenaście dwusłupowych podpór oraz dwa przyczółki, stanowiące skrajne oparcia konstrukcji. Kulminacyjnym momentem było wykonanie płyty wiaduktu, na której obecnie skupiają się prace wykończeniowe. Prowadzone są na niej zaawansowane prace izolacyjne, po których rozpocznie się układanie pierwszej warstwy nawierzchni. Równolegle montowane są krawężniki oraz wykonywane jest zbrojenie kap chodnikowych.