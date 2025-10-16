Tramwajowe remonty w Śródmieściu i na Pradze

W najbliższą sobotę i niedzielę, 18-19 października, ekipy Tramwajów Warszawskich będą pracowały w dwóch miejscach – na ulicy Kijowskiej i w al. „Solidarności”. Zmienią się trasy tramwajów, uruchomione zostaną autobusowe linie zastępcze.



Tegoroczny plan remontowy Tramwajów Warszawskich obejmuje 34 zadania i prawie 10 km toru. Większość remontów i przebudów – w tym te największe, związane z długoterminowymi zamknięciami ruchu tramwajowego, jak na ulicy Marszałkowskiej czy Grójeckiej – już się zakończyła.

Reklama Reklama

Do końca roku tramwajarzom zostały już tylko weekendowe wyłączenia ruchu na potrzeby prac utrzymaniowych lub podłączania nowych odcinków tras. W najbliższy weekend prace będą prowadzone w dwóch miejscach.

Prace torowe na Pradze-Północ

Na torowisku na ulicy Kijowskiej, na wysokości Dworca Wschodniego, tramwajarze remontują dodatkowy tor postojowy (tzw. „żeberko”). Do 24 października jest on nieczynny, a tramwaje linii 28, które mają tu postój, odjeżdżają z sąsiedniego toru. W weekend, 18 i 19 października, prace obejmą rozjazdy na końcu toru postojowego, dlatego trzeba wyłączyć tam ruch tramwajowy.

Tramwaje linii 7 i 28 będą miały skrócone trasy do skrzyżowania ulic Targowej i Kijowskiej. „Siódemka” jadąc z placu Narutowicza dojedzie do tego skrzyżowania, tu zmieni numer na 28 i dalej – od przystanku Kijowska 04 na ulicy Targowej – pojedzie już jako skład tej linii do pętli Osiedle Górczewska. Składy linii 28 natomiast przyjadą na Pragę z Osiedla Górczewska, przy skrzyżowaniu ulic Targowa/Kijowska zmienią numer na 7 pojadą dalej – od przystanku Kijowska 03 – jako „siódemka” na Ochotę.