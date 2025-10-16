Tramwajowe remonty w Śródmieściu i na Pradze

Do końca roku tramwajarzom zostały już tylko weekendowe wyłączenia ruchu na potrzeby prac utrzymaniowych lub podłączania nowych odcinków tras.
Tegoroczny plan remontowy Tramwajów Warszawskich obejmuje 34 zadania i prawie 10 km toru. Większość remontów i przebudów – w tym te największe, związane z długoterminowymi zamknięciami ruchu tramwajowego, jak na ulicy Marszałkowskiej czy Grójeckiej – już się zakończyła.
Do końca roku tramwajarzom zostały już tylko weekendowe wyłączenia ruchu na potrzeby prac utrzymaniowych lub podłączania nowych odcinków tras. W najbliższy weekend prace będą prowadzone w dwóch miejscach.
Na torowisku na ulicy Kijowskiej, na wysokości Dworca Wschodniego, tramwajarze remontują dodatkowy tor postojowy (tzw. „żeberko”). Do 24 października jest on nieczynny, a tramwaje linii 28, które mają tu postój, odjeżdżają z sąsiedniego toru. W weekend, 18 i 19 października, prace obejmą rozjazdy na końcu toru postojowego, dlatego trzeba wyłączyć tam ruch tramwajowy.
Tramwaje linii 7 i 28 będą miały skrócone trasy do skrzyżowania ulic Targowej i Kijowskiej. „Siódemka” jadąc z placu Narutowicza dojedzie do tego skrzyżowania, tu zmieni numer na 28 i dalej – od przystanku Kijowska 04 na ulicy Targowej – pojedzie już jako skład tej linii do pętli Osiedle Górczewska. Składy linii 28 natomiast przyjadą na Pragę z Osiedla Górczewska, przy skrzyżowaniu ulic Targowa/Kijowska zmienią numer na 7 pojadą dalej – od przystanku Kijowska 03 – jako „siódemka” na Ochotę.
Tramwaje linii 13 w sobotę, 18 października, będą kursowały z pętli przy Cmentarzu Wolskim do Ratuszowej-ZOO, a w niedzielę kursowanie „trzynastki” będzie zawieszone.
Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-7 kursująca jednokierunkowo na trasie: KIJOWSKA – Kijowska – Objazdowa – Kawęczyńska – Ząbkowska – Targowa – Kijowska – KIJOWSKA.
Będą również niewielkie zmiany dla kierowców. Do piątku, 17 października, i od poniedziałku do piątku, od 20 do 24 października, tramwajarze wygrodzą lewy pas jezdni ulicy Kijowskiej w kierunku Targowej, przy remontowanym przystanku. Kierowcy pojadą buspasem.
Z kolei w sobotę i niedzielę, 18 i 19 października, robotnicy dodatkowo zamkną zawrotkę dla jadących od Zabranieckiej. Kierowcy zawrócą przez torowisko przy Brzeskiej.
W niedzielę, 19 października, tramwajarze będą wymieniali zwrotnicę na skrzyżowaniu Alei „Solidarności” i Alei Jana Pawła II (węzeł Kino Femina). Prace rozbiórkowe będą prowadzone w porze nocnej – od nocy z czwartku na piątek (z 16 na 17 października). Nie będą one wpływały na ruch tramwajowy, ale mogą powodować zwiększony hałas.
Wymianę zwrotnicy zaplanowano na niedzielę 19 października. Wstrzymany będzie ruch tramwajów w Alei „Solidarności” między Aleją Jana Pawła II a Placem Bankowym.
Na trasy nie wyjadą tramwaje linii 13 i 23. Zmienia się trasy linii 18, 20 i 26. I tak, tramwaje linii 18 zostaną skierowane na Most Śląsko-Dąbrowski – z ronda Starzyńskiego pojadą ulicami Jagiellońską, Ratuszową, Targową, Aleją „Solidarności” do Placu Bankowego i swojej stałej trasy. Tramwaje linii 20 będą przejeżdżały przez Wisłę Mostem Gdańskim – z Alei „Solidarności” pojadą w Aleję Jana Pawła II, następnie ulicą Słomińskiego, Starzyńskiego do ronda i standardowej trasy.
Natomiast tramwaje linii 26 ominą wyłączony odcinek torowiska – jadąc z Alei „Solidarności” w Aleję Jana Pawła II, Chałubińskiego, Aleję Niepodległości, Nowowiejską, Marszałkowską i na Placu Bankowym ponownie w Aleję „Solidarności”, czyli wrócą do zwykłej trasy.
Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z23. Autobusy będą jeździły Aleją „Solidarności” między ulicą Okopową a Zajezdnią Stalowa. W rejonie ulicy Stalowej zastąpią zawieszoną linię tramwajową.