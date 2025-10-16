11.8°C
Życie Warszawy

Zmiany w ruchu we Włochach i Rembertowie: Bieg „5 MIL” i RUNbertów przed nami

Publikacja: 16.10.2025 12:15

„5 MIL. Bieg Dzielnicy Włochy” odbędzie się w niedzielę, 19 października

„5 MIL. Bieg Dzielnicy Włochy” odbędzie się w niedzielę, 19 października

Foto: Aneta Mikulska

M.B.
Nadchodzący weekend przyniesie sportowe emocje w dwóch dzielnicach – Włochach i Rembertowie. Piąta edycja „5 MIL. Bieg Dzielnicy Włochy” (niedziela, 19 października) oraz trzynasty RUNbertów (sobota, 18 października) oznaczają nie tylko rywalizację, ale i duże utrudnienia w ruchu drogowym.

5 MIL: Bieg Dzielnicy Włochy - nietypowy dystans i utrudnienia w niedzielę

W niedzielę, 19 października, rusza piąta edycja biegu „5 MIL. Bieg Dzielnicy Włochy”. Start nastąpi o godz. 11 sprzed Urzędu Dzielnicy Włochy, a meta czeka w parku Ogrody Kosmosu. Charakterystyczne dla imprezy są nietypowy dystans i duża liczba zakrętów. Nowością jest towarzyszący biegowi marsz.

Zamknięte ulice w godz.10–12:30

W związku z rywalizacją, ulice na trasie będą zamykane od ok. godz. 10, a ruch ma wracać do normy systematycznie, najpóźniej do godz. 12:30.

Trasa biegu obejmuje ulice: Podborską, Borsuczą, Rakowską, Instalatorów, Równoległą, Szybką, Jutrzenki, rondo Beczka, Daimlera, Budki Szczęśliwickie, Wiktoryn, Naukową, Starowiejską, Mikołajską, Śląską, Drukarzy, Owalną, Techników, Przecznica, Przesmyk, Cegielnianą, Sympatyczną.

Ważne informacje dla kierowców:

  • Zakaz zatrzymywania się i postoju (także na wyznaczonych miejscach) będzie obowiązywał na trasie w godz. 10-13.
  • Zamknięte będą wszystkie wyjazdy z osiedli oraz wloty ulic łączących się z trasą.
  • Nie będzie można skręcić z alei Krakowskiej w Podborską.
  • Wyjazd z parkingu CH Bakalarska pozwoli dojechać tylko do Wagonowej.
  • Z bocznej jezdni Alej Jerozolimskich nie będzie zjazdu w stronę Jutrzenki, a w kierunku ronda Beczka wjadą tylko mieszkańcy dojeżdżający do posesji.

Zmiany tras autobusów: 127, 129, 228

Od około 10:00 do 12:30 na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii 127, 129 i 228.

  • 127 (w obu kierunkach): Popularną, Bolesława Chrobrego, Globusową, Wałowicką, Potrzebną do Świerszcza.
  • 129 z Dźwigowej pojadą Globusową, a następnie do Bolesława Chrobrego.
  • 228 (wariant krótszy, do Instalatorów): zakończą kursy w alei Krakowskiej (przystanek PKP Rakowiec 01).
  • 228 (wariant dłuższy, do Ursus-Ratusz): pojadą aleją Krakowską, Łopuszańską, Alejami Jerozolimskimi, Popularną, Bolesława Chrobrego do Globusowej.

Ruch pieszy: zamknięte zebry

W czasie biegu wszystkie zebry na trasie będą zamknięte. Przejście na drugą stronę trasy będzie możliwe wyłącznie w miejscach i czasie wskazanym przez policję lub służby porządkowe.

RUNbertów 2024: Sportowe emocje w sobotę

Dzień wcześniej w sobotę, 18 października, odbędzie się trzynasta edycja dzielnicowego biegu RUNbertów na dystansie 5 km. Start i meta zaplanowane są na placu apelowym Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj). Rywalizacja dorosłych rozpocznie się o godz. 12:35, po zmaganiach dzieci (start ok. godz. 10:40).

Ograniczenia w ruchu w Rembertowie

Utrudnienia w ruchu w Rembertowie potrwają przez około dwie godziny.

  • Już od piątku, 17 października, a także w sobotę, 18 października, plac apelowy ASzWoj będzie wyłączony z parkowania.
  • Pierwsze zamknięcie (godz. 11:50 - 14:20) dotyczy alei Chruściela „Montera” pomiędzy bramą uczelni a placem apelowym.
  • Pozostałe ulice będą zamykane od około 12:20 do 13:45. Ruch będzie przywracany sukcesywnie.
  • Autobus 199 będzie miał skróconą trasę i zakończy kursy na przystanku Rembertów-Akademia (obok ronda Fieldorfa „Nila”), nie dojeżdżając do pętli Rembertów-Strzelnica.
  • Zawody mogą wpłynąć na punktualność linii: 115, 143 i 196.

Trasa biegu przebiega ulicami: aleją Chruściela „Montera”, Bombardierów, Zawodową, Kadrową, Magenta, Listonoszy, Kamaszniczą, Jerzego i Pacholęcą.

Podobnie jak we Włochach, wszystkie wloty ulic do trasy zostaną zamknięte, a piesi będą mogli przejść na drugą stronę tylko w miejscach wskazanym przez służby.

