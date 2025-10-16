Zmiany w ruchu we Włochach i Rembertowie: Bieg „5 MIL” i RUNbertów przed nami

Zakaz zatrzymywania się i postoju (także na wyznaczonych miejscach) będzie obowiązywał na trasie w godz. 10-13.

Zamknięte będą wszystkie wyjazdy z osiedli oraz wloty ulic łączących się z trasą.

Nie będzie można skręcić z alei Krakowskiej w Podborską.

Wyjazd z parkingu CH Bakalarska pozwoli dojechać tylko do Wagonowej.

Z bocznej jezdni Alej Jerozolimskich nie będzie zjazdu w stronę Jutrzenki, a w kierunku ronda Beczka wjadą tylko mieszkańcy dojeżdżający do posesji.

Zmiany tras autobusów: 127, 129, 228

Od około 10:00 do 12:30 na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii 127, 129 i 228.

127 (w obu kierunkach): Popularną, Bolesława Chrobrego, Globusową, Wałowicką, Potrzebną do Świerszcza.

129 z Dźwigowej pojadą Globusową, a następnie do Bolesława Chrobrego.

228 (wariant krótszy, do Instalatorów): zakończą kursy w alei Krakowskiej (przystanek PKP Rakowiec 01).

228 (wariant dłuższy, do Ursus-Ratusz): pojadą aleją Krakowską, Łopuszańską, Alejami Jerozolimskimi, Popularną, Bolesława Chrobrego do Globusowej.

Ruch pieszy: zamknięte zebry

W czasie biegu wszystkie zebry na trasie będą zamknięte. Przejście na drugą stronę trasy będzie możliwe wyłącznie w miejscach i czasie wskazanym przez policję lub służby porządkowe.

RUNbertów 2024: Sportowe emocje w sobotę

Dzień wcześniej w sobotę, 18 października, odbędzie się trzynasta edycja dzielnicowego biegu RUNbertów na dystansie 5 km. Start i meta zaplanowane są na placu apelowym Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj). Rywalizacja dorosłych rozpocznie się o godz. 12:35, po zmaganiach dzieci (start ok. godz. 10:40).

Ograniczenia w ruchu w Rembertowie

Utrudnienia w ruchu w Rembertowie potrwają przez około dwie godziny.

Już od piątku, 17 października, a także w sobotę, 18 października, plac apelowy ASzWoj będzie wyłączony z parkowania.

Pierwsze zamknięcie (godz. 11:50 - 14:20) dotyczy alei Chruściela „Montera” pomiędzy bramą uczelni a placem apelowym.

Pozostałe ulice będą zamykane od około 12:20 do 13:45. Ruch będzie przywracany sukcesywnie.

Autobus 199 będzie miał skróconą trasę i zakończy kursy na przystanku Rembertów-Akademia (obok ronda Fieldorfa „Nila”), nie dojeżdżając do pętli Rembertów-Strzelnica.

Zawody mogą wpłynąć na punktualność linii: 115, 143 i 196.

Trasa biegu przebiega ulicami: aleją Chruściela „Montera”, Bombardierów, Zawodową, Kadrową, Magenta, Listonoszy, Kamaszniczą, Jerzego i Pacholęcą.

Podobnie jak we Włochach, wszystkie wloty ulic do trasy zostaną zamknięte, a piesi będą mogli przejść na drugą stronę tylko w miejscach wskazanym przez służby.