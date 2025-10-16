Zmiany w ruchu we Włochach i Rembertowie: Bieg „5 MIL” i RUNbertów przed nami

„5 MIL. Bieg Dzielnicy Włochy” odbędzie się w niedzielę, 19 października
W niedzielę, 19 października, rusza piąta edycja biegu „5 MIL. Bieg Dzielnicy Włochy”. Start nastąpi o godz. 11 sprzed Urzędu Dzielnicy Włochy, a meta czeka w parku Ogrody Kosmosu. Charakterystyczne dla imprezy są nietypowy dystans i duża liczba zakrętów. Nowością jest towarzyszący biegowi marsz.
Zamknięte ulice w godz.10–12:30
W związku z rywalizacją, ulice na trasie będą zamykane od ok. godz. 10, a ruch ma wracać do normy systematycznie, najpóźniej do godz. 12:30.
Trasa biegu obejmuje ulice: Podborską, Borsuczą, Rakowską, Instalatorów, Równoległą, Szybką, Jutrzenki, rondo Beczka, Daimlera, Budki Szczęśliwickie, Wiktoryn, Naukową, Starowiejską, Mikołajską, Śląską, Drukarzy, Owalną, Techników, Przecznica, Przesmyk, Cegielnianą, Sympatyczną.
Ważne informacje dla kierowców:
Zmiany tras autobusów: 127, 129, 228
Od około 10:00 do 12:30 na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii 127, 129 i 228.
Ruch pieszy: zamknięte zebry
W czasie biegu wszystkie zebry na trasie będą zamknięte. Przejście na drugą stronę trasy będzie możliwe wyłącznie w miejscach i czasie wskazanym przez policję lub służby porządkowe.
Dzień wcześniej w sobotę, 18 października, odbędzie się trzynasta edycja dzielnicowego biegu RUNbertów na dystansie 5 km. Start i meta zaplanowane są na placu apelowym Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj). Rywalizacja dorosłych rozpocznie się o godz. 12:35, po zmaganiach dzieci (start ok. godz. 10:40).
Ograniczenia w ruchu w Rembertowie
Utrudnienia w ruchu w Rembertowie potrwają przez około dwie godziny.
Trasa biegu przebiega ulicami: aleją Chruściela „Montera”, Bombardierów, Zawodową, Kadrową, Magenta, Listonoszy, Kamaszniczą, Jerzego i Pacholęcą.
Podobnie jak we Włochach, wszystkie wloty ulic do trasy zostaną zamknięte, a piesi będą mogli przejść na drugą stronę tylko w miejscach wskazanym przez służby.