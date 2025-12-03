5.1°C
Życie Warszawy

Wraca pomysł budowy nowego mostu w Warszawie. Ale samochody nim nie pojadą?

Publikacja: 03.12.2025 08:30

Według najnowszego planu nowy most Krasińskiego byłby mostem tramwajowo-pieszo-rowerowym

Według najnowszego planu nowy most Krasińskiego byłby mostem tramwajowo-pieszo-rowerowym

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos
Mija 20 lat od czasu kiedy po raz ostatni zaproponowano konkretną wizję budowy mostu Krasińskiego, łączącego Warszawę na wysokości Żoliborza i Bródna. Teraz projekt wraca w nowej odsłonie. Zakłada ona, ze nowy most będzie służyć wyłącznie tramwajom, pieszym, rowerzystom oraz służbom ratunkowym.

Most Krasińskiego to historia inwestycji, która jest jedną z najdłużej przekładanych w czasie. Pierwsze koncepcje jej utworzenia datują się jeszcze w okresie międzywojennym. Po wojnie w czasie podnoszenia Żoliborza ze zniszczeń wojennych i podczas porządkowania ulicy Krasińskiego nadano jej kształt szerokiej arterii z rezerwą zieleni pod torowisko dla tramwajów. To znak, że także wtedy myślano o przeprawie łączącej dzielnice Żoliborz i Bródno.Ostatni raz na poważnie koncepcja byłą rozważana na początku tego wieku.

Budowa mostu Krasińskiego wynika z zapisów projektu Strategii Warszawa 2040+. Dokument ten powstał równolegle z projektem planu ogólnego Warszawy i 14 listopada trafił do konsultacji. Strategia i plan ogólny określają kierunki rozwoju przestrzennego stolicy.

Most Krasińskiego według koncepcji z września 2006 roku

Most Krasińskiego według koncepcji z września 2006 roku

Foto: ZDM

Nowa trasa tramwajowa z Żoliborza na Bródno 

W strategii znalazły się m.in. zapisy dotyczące tego, jakie inwestycje w transport publicznych chce zrealizować Warszawa. Na liście tras tramwajowych, których realizacja jest planowana w kolejnych latach, znalazła się m.in. budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Zygmunta Krasińskiego, mostu Z. Krasińskiego i ul. Budowlanej.

Odcinek ten zaczynałby się na placu Wilsona na Żoliborzu przez ul. Krasińskiego i most prowadziłby poprzez ul. Budowlaną, Matki Teresy z Kalkuty i św. J. Odrowąża na Targówku. Jednocześnie byłby częścią dłuższej trasy tramwajowej wiodącej na Zieloną Białołękę. Krzyżowałby się też z istniejącą linią tramwajową prowadzącą z Pragi na Żerań. W projekcie Strategii Warszawa 2040+ został oznaczony jako trasa planowana do realizacji do 2044 r.

Trzecie podejście do mostu Krasińskiego

Jak zauważyła „Gazeta Wyborcza”, Strategia Warszawa 40+ nie przewiduje inwestycji drogowej prowadzącej z Żoliborza na Bródno. Oznacza to, że najprawdopodobniej nowy most będzie przeznaczony tylko dla tramwajów, pieszych i rowerzystów. „Aktualnie poddajemy pod debatę publiczną most tramwajowo-pieszo-rowerowy. Obecnie nie przesądzamy szczegółów technicznych. Na pewno do takiej przeprawy miałyby dostęp pojazdy służb ratunkowych i technicznych” – powiedział „GW” Bartosz Rozbiewski, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Mieszkańcy Żoliborza bali się zwiększenia ruchu samochodowego

Czy most Krasińskiego w takim kształcie ma szansę na realizację? Przypomnijmy, że ostatni raz jego budowę miasto planowało już 20 lat temu. Na początki XXI w. realizacja inwestycji została odłożona w przyszłość ze względów finansowych. Kiedy po latach do niej wrócono, projekt został oprotestowany przez mieszkańców Żoliborza.

W 2018 roku, wskutek presji mieszkańców tej dzielnicy, władze Warszawy pozwoliły wygasnąć uzyskanej wcześniej decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Projekt w oprotestowanej formie zakładał, że most Krasińskiego będzie mostem drogowym. Mieszkańcy obawiali się, że jego budowa spowoduje znaczące nasilenie ruchu samochodowego w dzielnicy.

Konsultacje strategii i planu ogólnego. Jak wziąć udział?

Czy most tramwajowy nie spotka się z tak negatywnym przyjęciem? I czy jednocześnie spełni oczekiwania mieszkańców Targówka, którzy czekają na lepsze połączenie z Warszawą i budowę mostu, który odciążyłby zakorkowany most Grota-Roweckiego i most Gdański?

Okazją do wypowiedzenia się są z pewnością trwające właśnie konsultacje społeczne Strategii Warszawa 2040+ oraz Planu Ogólnego m.st. Warszawy. Jest to moment, w którym każdy zainteresowany może zgłaszać swoje uwagi i wnioski. Konsultacje rozpoczęły się 14 listopada 2025 r. i potrwają do 19 stycznia 2026 r. Mieszkańcy mogą wziąć udział w dyskusji i zgłaszać uwagi poprzez: 

  • formularze online dostępne na oficjalnych stronach urzędu miasta;
  • otwarte spotkania konsultacyjne (stacjonarne i online);
  • punkty informacyjne i dyżury projektantów.

Szczegóły na https://warszawa19115.pl/-/strategia-rozwoju-warszawy-2040-plan-og%C3%B3lny-.

Pod tym adresem można znaleźć również projekt Strategii wraz z rysunkiem, na którym znajduje się przewidywany przebieg nowej linii tramwajowej. Nowy most został również oznaczony na mapach stanowiących istotną część planu ogólnego.

Przewidywany przebieg nowej linii tramwajowej

Przewidywany przebieg nowej linii tramwajowej

Foto: https://konsultacje.um.warszawa.pl/

