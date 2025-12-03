Wraca pomysł budowy nowego mostu w Warszawie. Ale samochody nim nie pojadą?

Według najnowszego planu nowy most Krasińskiego byłby mostem tramwajowo-pieszo-rowerowym
Most Krasińskiego to historia inwestycji, która jest jedną z najdłużej przekładanych w czasie. Pierwsze koncepcje jej utworzenia datują się jeszcze w okresie międzywojennym. Po wojnie w czasie podnoszenia Żoliborza ze zniszczeń wojennych i podczas porządkowania ulicy Krasińskiego nadano jej kształt szerokiej arterii z rezerwą zieleni pod torowisko dla tramwajów. To znak, że także wtedy myślano o przeprawie łączącej dzielnice Żoliborz i Bródno.Ostatni raz na poważnie koncepcja byłą rozważana na początku tego wieku.
Budowa mostu Krasińskiego wynika z zapisów projektu Strategii Warszawa 2040+. Dokument ten powstał równolegle z projektem planu ogólnego Warszawy i 14 listopada trafił do konsultacji. Strategia i plan ogólny określają kierunki rozwoju przestrzennego stolicy.
Most Krasińskiego według koncepcji z września 2006 roku
W strategii znalazły się m.in. zapisy dotyczące tego, jakie inwestycje w transport publicznych chce zrealizować Warszawa. Na liście tras tramwajowych, których realizacja jest planowana w kolejnych latach, znalazła się m.in. budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Zygmunta Krasińskiego, mostu Z. Krasińskiego i ul. Budowlanej.
Odcinek ten zaczynałby się na placu Wilsona na Żoliborzu przez ul. Krasińskiego i most prowadziłby poprzez ul. Budowlaną, Matki Teresy z Kalkuty i św. J. Odrowąża na Targówku. Jednocześnie byłby częścią dłuższej trasy tramwajowej wiodącej na Zieloną Białołękę. Krzyżowałby się też z istniejącą linią tramwajową prowadzącą z Pragi na Żerań. W projekcie Strategii Warszawa 2040+ został oznaczony jako trasa planowana do realizacji do 2044 r.
Jak zauważyła „Gazeta Wyborcza”, Strategia Warszawa 40+ nie przewiduje inwestycji drogowej prowadzącej z Żoliborza na Bródno. Oznacza to, że najprawdopodobniej nowy most będzie przeznaczony tylko dla tramwajów, pieszych i rowerzystów. „Aktualnie poddajemy pod debatę publiczną most tramwajowo-pieszo-rowerowy. Obecnie nie przesądzamy szczegółów technicznych. Na pewno do takiej przeprawy miałyby dostęp pojazdy służb ratunkowych i technicznych” – powiedział „GW” Bartosz Rozbiewski, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.
Czy most Krasińskiego w takim kształcie ma szansę na realizację? Przypomnijmy, że ostatni raz jego budowę miasto planowało już 20 lat temu. Na początki XXI w. realizacja inwestycji została odłożona w przyszłość ze względów finansowych. Kiedy po latach do niej wrócono, projekt został oprotestowany przez mieszkańców Żoliborza.
W 2018 roku, wskutek presji mieszkańców tej dzielnicy, władze Warszawy pozwoliły wygasnąć uzyskanej wcześniej decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Projekt w oprotestowanej formie zakładał, że most Krasińskiego będzie mostem drogowym. Mieszkańcy obawiali się, że jego budowa spowoduje znaczące nasilenie ruchu samochodowego w dzielnicy.
Czy most tramwajowy nie spotka się z tak negatywnym przyjęciem? I czy jednocześnie spełni oczekiwania mieszkańców Targówka, którzy czekają na lepsze połączenie z Warszawą i budowę mostu, który odciążyłby zakorkowany most Grota-Roweckiego i most Gdański?
Okazją do wypowiedzenia się są z pewnością trwające właśnie konsultacje społeczne Strategii Warszawa 2040+ oraz Planu Ogólnego m.st. Warszawy. Jest to moment, w którym każdy zainteresowany może zgłaszać swoje uwagi i wnioski. Konsultacje rozpoczęły się 14 listopada 2025 r. i potrwają do 19 stycznia 2026 r. Mieszkańcy mogą wziąć udział w dyskusji i zgłaszać uwagi poprzez:
Szczegóły na https://warszawa19115.pl/-/strategia-rozwoju-warszawy-2040-plan-og%C3%B3lny-.
Pod tym adresem można znaleźć również projekt Strategii wraz z rysunkiem, na którym znajduje się przewidywany przebieg nowej linii tramwajowej. Nowy most został również oznaczony na mapach stanowiących istotną część planu ogólnego.
Przewidywany przebieg nowej linii tramwajowej