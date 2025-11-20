1.2°C
Życie Warszawy

Nowe trasy tramwajowe w Warszawie. Gdzie miasto planuje inwestycje? Lista

Publikacja: 20.11.2025 16:05

Waszawa pracuje nad strategią wieloletniej rozbudowy sieci tramwajowej stolicy

Waszawa pracuje nad strategią wieloletniej rozbudowy sieci tramwajowej stolicy

Foto: pzstudio.pl/Adobe Stock

Katarzyna Pryga
Mieszkańcy stolicy mogą już sprawdzić, jak prezentują się plany rozwoju transportu w mieście. Przedstawiono m.in. plan na rozwój metra i sieci tramwajowej. Dostępne są również mapy i szczegółowe listy nowych, planowanych tras.

Warszawa stawia na rozbudowę transportu. Jak wynika ze Strategii i Planu Ogólnego Warszawy do 2040 roku, rośnie lista planowanych, nowych tras tramwajowych. Część z już funkcjonujących tras zostanie wydłużona. Jakie trasy powstaną w pierwszej kolejności?

Powstanie nowa zajezdnia poza granicami Warszawy

Jednym z najważniejszych, oficjalnych elementów Strategii jest plan utworzenia nowej zajezdni Tramwajów Warszawskich i Miejskich Zakładów Autobusowych poza granicami Warszawy. Wiadomo już, że nowy obiekt powstanie w rejonie Macierzysza (gmina Ożarów Mazowiecki). Jeżeli chodzi o przewidywany harmonogram prac, nowe bazy mają powstać po 2044 roku. Jednocześnie zastrzeżono, że nowe funkcje mogą zostać przypisane m.in. obecnym zajezdniom na Woli oraz Pradze.

Nowe trasy tramwajowe w Warszawie. Co obejmuje nowa lista?

W dokumencie ustalono realizację rozbudowanej listy nowych tras tramwajowych. Dokładny spis obejmuje następujące, planowane odcinki tras:

  • w ciągu Traktu Nadwiślańskiego, ul. Myśliborskiej, ul. Familijnej i ul. Modlińskiej na odcinku od istniejącej trasy tramwajowej w ul. Trakt Nadwiślański do istniejącej trasy tramwajowej w ul. Jagiellońskiej,
  • w ciągu Trasy Olszynki Grochowskiej, ul. Głębockiej, ul. św. Wincentego i ul. Matki Teresy z Kalkuty na odcinku od Trasy Mostu Północnego do istniejącej trasy tramwajowej w ul. Rembielińskiej,
  • w ciągu ul. S. Krzyżanowskiego do tunelu pod dworcem Zachodnim (tzw. wąs wschodni),
  • przez Pole Mokotowskie,
  • na Gocław,
  • w ciągu ul. Budowlanej, mostu Z. Krasińskiego (nowy obiekt) oraz ul. Z. Krasińskiego na odcinku od ul. św. J. Odrowąża do placu Wilsona,
  • w ciągu al. Wilanowskiej, al. Sikorskiego i ul. św. Bonifacego od odcinka istniejącej trasy w ul. Puławskiej do istniejącej trasy w ul. św. Bonifacego,
  • w al. Polski Walczącej jako kontynuację istniejącej trasy w ul. J. Gagarina do pętli EC Siekierki,
  • w ciągu ul. Grochowskiej i ul. Płowieckiej jako kontynuacji istniejącej trasy tramwajowej w ul. Grochowskiej do ul. Marsa.
Planowane jest także przedłużenie trasy tramwajowej w al. Rzeczpospolitej do Południowej Obwodnicy stolicy oraz budowa pętli Winnica.

Polecane
drogi
Co z brakującym fragmentem S7 przy Warszawie? Prace idą do przodu, ale jest coraz więcej obaw

Te trasy tramwajowe mogą powstać w dalszej kolejności

W ramach stołecznej Strategii powstała także rozbudowana lista dalszych rekomendacji. Na kolejnych etapach rozwoju stołecznej sieci tramwajowej miałyby powstać m.in. trasy:

  • w ciągu ul. Świętokrzyskiej, ul. E. Plater, ul. Twardej, pl. Grzybowskiego, ul. Królewskiej od al. Jana Pawła II do ul. Marszałkowskiej,
  • w ciągu ul. gen. S. Maczka i ul. Powązkowskiej na odcinku od istniejącej trasy tramwajowej w ul. Powstańców Śląskich do istniejącej trasy tramwajowej w ul. Okopowej,
  • w ul. Stawki na odcinku od istniejącej trasy tramwajowej w alei Jana Pawła II do istniejącej trasy tramwajowej w ul. Okopowej,
  • w ciągu ul. Z. Krasińskiego, ul. J. Ficowskiego, przejazdu nad liniami kolejowymi nr 20 i nr 509 oraz ul. J. Ostroroga do istniejącej trasy w ul. Młynarskiej oraz w ul. Płockiej między ul. M. Kasprzaka a ul. Wolską,
  • w ciągu ul. Szwedzkiej i dawnej alei Tysiąclecia, na odcinku między rondem Żaba a ul. Kawęczyńską, wraz z odgałęzieniem do istniejącej trasy w ul. Stalowej,
  • w ul. Gniewkowskiej i ul. Ordona na odcinku od trasy tramwajowej w ul. M. Kasprzaka do ul. Grodziskiej,
  • w ciągu ul. Zgrupowania AK Bałtyk, ul. Bartyckiej i przedłużeniu ul. Bartyckiej do ul. Augustówka,
  • w ciągu ul. Nowo Bora-Komorowskiego jako przedłużenia trasy Kanału Wystawowego do Trasy Mostu na Zaporze,
  • w ciągu ul. Międzynarodowej od ul. Grochowskiej do al. Waszyngtona,
  • w ciągu al. Sikorskiego od ul. św. Bonifacego do ul. Jana III Sobieskiego,
  • dalszego przedłużenia trasy tramwajowej w al. Rzeczypospolitej do węzła Południowej Obwodnicy Warszawy i ul. Przyczółkowej,
  • w ciągu al. Wilanowskiej od ul. Wołoskiej do ul. Puławskiej,
  • przedłużenia w ciągu Trasy Olszynki Grochowskiej oraz ul. Głębockiej, ul. św. Wincentego, ul. Matki Teresy z Kalkuty wzdłuż rzeki Długiej w rejon ul. Kobiałka,
  • w ciągu alei Tysiąclecia na odcinku od ul. Kijowskiej do ul. Grochowskiej,
  • w ciągu ul. Płochocińskiej od trasy w ciągu ulic Trakt Nadwiślański, Myśliborska, Familijna i Modlińska do stacji kolejowej PKP Żerań wraz z kontynuacją tej trasy do trasy w ul. Annopol,
  • w ciągu ul. Jagiellońskiej od pętli Ratuszowa ZOO do al. Solidarności.

Dokładny przebieg tras może ulec zmianie, zachowane zostaną jednak docelowe powiązania. Przewidziano także utworzenie wysokowydajnego transportu zbiorowego, który ma objąć m.in. wydzielone pasy tramwajowo-autobusowe.

Strategia i Plan ogólny m.st. Warszawy. Jaki jest aktualny etap prac?

Prace nad dokumentami (Strategia Warszawa2040+ oraz Plan ogólny m.st. Warszawy) rozpoczęto w lipcu 2024 r. Dotychczas zebrano m.in. ankiety o priorytetach miasta, przeprowadzono konsultacje założeń i wysłuchano uwag mieszkańców stolicy (Warszawska Burza Mózgów).

Obecnie trwają konsultacje społeczne, które rozpoczęto 14 listopada. Konsultacje potrwają do 19 stycznia 2026 r. W ramach konsultacji mieszkańcy Warszawy mogą wziąć udział w spotkaniach ogólnych (najbliższe odbędzie się 17 grudnia w Centrum Nauki Kopernik) oraz spotkaniach dla mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta. Uwagi do obydwu dokumentów, w tym opinie dotyczące m.in. planów rozwoju transportu miasta, można także zgłaszać online, za pośrednictwem portalu konsultacje.um.warszawa.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

