Nowe trasy tramwajowe w Warszawie. Gdzie miasto planuje inwestycje? Lista

Mieszkańcy stolicy mogą już sprawdzić, jak prezentują się plany rozwoju transportu w mieście. Przedstawiono m.in. plan na rozwój metra i sieci tramwajowej. Dostępne są również mapy i szczegółowe listy nowych, planowanych tras.



Warszawa stawia na rozbudowę transportu. Jak wynika ze Strategii i Planu Ogólnego Warszawy do 2040 roku, rośnie lista planowanych, nowych tras tramwajowych. Część z już funkcjonujących tras zostanie wydłużona. Jakie trasy powstaną w pierwszej kolejności?

Powstanie nowa zajezdnia poza granicami Warszawy

Jednym z najważniejszych, oficjalnych elementów Strategii jest plan utworzenia nowej zajezdni Tramwajów Warszawskich i Miejskich Zakładów Autobusowych poza granicami Warszawy. Wiadomo już, że nowy obiekt powstanie w rejonie Macierzysza (gmina Ożarów Mazowiecki). Jeżeli chodzi o przewidywany harmonogram prac, nowe bazy mają powstać po 2044 roku. Jednocześnie zastrzeżono, że nowe funkcje mogą zostać przypisane m.in. obecnym zajezdniom na Woli oraz Pradze.

Nowe trasy tramwajowe w Warszawie. Co obejmuje nowa lista?

W dokumencie ustalono realizację rozbudowanej listy nowych tras tramwajowych. Dokładny spis obejmuje następujące, planowane odcinki tras: