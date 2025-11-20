Nowe trasy tramwajowe w Warszawie. Gdzie miasto planuje inwestycje? Lista

Waszawa pracuje nad strategią wieloletniej rozbudowy sieci tramwajowej stolicy
Warszawa stawia na rozbudowę transportu. Jak wynika ze Strategii i Planu Ogólnego Warszawy do 2040 roku, rośnie lista planowanych, nowych tras tramwajowych. Część z już funkcjonujących tras zostanie wydłużona. Jakie trasy powstaną w pierwszej kolejności?
Jednym z najważniejszych, oficjalnych elementów Strategii jest plan utworzenia nowej zajezdni Tramwajów Warszawskich i Miejskich Zakładów Autobusowych poza granicami Warszawy. Wiadomo już, że nowy obiekt powstanie w rejonie Macierzysza (gmina Ożarów Mazowiecki). Jeżeli chodzi o przewidywany harmonogram prac, nowe bazy mają powstać po 2044 roku. Jednocześnie zastrzeżono, że nowe funkcje mogą zostać przypisane m.in. obecnym zajezdniom na Woli oraz Pradze.
W dokumencie ustalono realizację rozbudowanej listy nowych tras tramwajowych. Dokładny spis obejmuje następujące, planowane odcinki tras:
Planowane jest także przedłużenie trasy tramwajowej w al. Rzeczpospolitej do Południowej Obwodnicy stolicy oraz budowa pętli Winnica.
W ramach stołecznej Strategii powstała także rozbudowana lista dalszych rekomendacji. Na kolejnych etapach rozwoju stołecznej sieci tramwajowej miałyby powstać m.in. trasy:
Dokładny przebieg tras może ulec zmianie, zachowane zostaną jednak docelowe powiązania. Przewidziano także utworzenie wysokowydajnego transportu zbiorowego, który ma objąć m.in. wydzielone pasy tramwajowo-autobusowe.
Prace nad dokumentami (Strategia Warszawa2040+ oraz Plan ogólny m.st. Warszawy) rozpoczęto w lipcu 2024 r. Dotychczas zebrano m.in. ankiety o priorytetach miasta, przeprowadzono konsultacje założeń i wysłuchano uwag mieszkańców stolicy (Warszawska Burza Mózgów).
Obecnie trwają konsultacje społeczne, które rozpoczęto 14 listopada. Konsultacje potrwają do 19 stycznia 2026 r. W ramach konsultacji mieszkańcy Warszawy mogą wziąć udział w spotkaniach ogólnych (najbliższe odbędzie się 17 grudnia w Centrum Nauki Kopernik) oraz spotkaniach dla mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta. Uwagi do obydwu dokumentów, w tym opinie dotyczące m.in. planów rozwoju transportu miasta, można także zgłaszać online, za pośrednictwem portalu konsultacje.um.warszawa.