Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Wisłostrady. Ruszył przetarg na montaż systemu

Statystyki wskazują na konieczność zmian

Obecne ograniczenie prędkości w tunelu wynosi 50 km/h, jednak dane pomiarowe pokazują, że znaki drogowe nie są respektowane. Badania przeprowadzone w 2018 roku ujawniły, że zaledwie 5 procent pojazdów porusza się zgodnie z przepisami. Średnia prędkość waha się w granicach 66-72 km/h, a rekordziści osiągają nawet 174 km/h. Skutkuje to tysiącami wykroczeń dziennie, które kwalifikują się do zatrzymania prawa jazdy.

Odcinkowy pomiar prędkości ma skutecznie wyeliminować ten problem, wymuszając na kierowcach stałe utrzymanie odpowiedniego tempa. Co istotne, po uruchomieniu systemu zarządca drogi rozważy możliwość podniesienia dopuszczalnego limitu prędkości.

Nowe lokalizacje dla warszawskich fotoradarów

Wprowadzenie nowej technologii w tunelu wiąże się ze zmianami w innych częściach miasta. Warunkiem zgody GITD na system odcinkowy był demontaż tradycyjnego fotoradaru działającego przy ulicy Karowej. Urządzenie to zostanie przeniesione na ulicę Wóycickiego w rejonie ulicy Żubrowej.

Podobny proces czeka most Poniatowskiego. Miasto planuje ogłosić przetarg na montaż odcinkowego pomiaru na tej przeprawie w nadchodzących miesiącach. Gdy to nastąpi, działające tam obecnie fotoradary zostaną wykorzystane do wymiany starszych urządzeń lub zabezpieczenia innych niebezpiecznych punktów, takich jak Trasa Łazienkowska.

Reklama Reklama

Utrzymanie infrastruktury tunelowej

Bezpieczeństwo w tunelu Wisłostrady to nie tylko kontrola prędkości, ale również zaawansowane systemy techniczne. Nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektu czuwają instalacje wykrywania pożarów, wentylacja, czujniki tlenku węgla oraz monitoring.

Od bieżącego roku za ich konserwację odpowiada operator Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Do jego zadań należy także opracowywanie procedur na wypadek konieczności awaryjnego zamknięcia tunelu, co ma zapewnić sprawną reakcję w sytuacjach kryzysowych.