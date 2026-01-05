-1°C
Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Wisłostrady. Ruszył przetarg na montaż systemu

Publikacja: 05.01.2026 13:35

Foto: mat. pras.

M.B.
Bezpieczeństwo w tunelu Wisłostrady ma ulec znacznej poprawie dzięki instalacji systemu odcinkowego pomiaru prędkości. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na montaż urządzeń, które będą monitorować tempo jazdy kierowców na całej długości podziemnego przejazdu.

Na składanie ofert zainteresowane firmy mają czas do 4 lutego, a wybrany wykonawca będzie musiał uruchomić system w ciągu 300 dni od podpisania umowy.

Inwestycja w automatyczny nadzór nad ruchem

Realizacja projektu stała się możliwa dzięki porozumieniu z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego. Choć od dekady samorządy nie mogą samodzielnie zarządzać fotoradarami, prawo dopuszcza instalację urządzeń z inicjatywy miasta za zgodą GITD. W Warszawie większość punktów kontrolnych działa właśnie w tym trybie.

Po uruchomieniu systemu zarządca drogi rozważy możliwość podniesienia dopuszczalnego limitu prędkości.

Decyzja o objęciu tunelu Wisłostrady nadzorem wynika z analiz bezpieczeństwa, które wskazują na nagminne łamanie przepisów w tym miejscu.

Statystyki wskazują na konieczność zmian

Obecne ograniczenie prędkości w tunelu wynosi 50 km/h, jednak dane pomiarowe pokazują, że znaki drogowe nie są respektowane. Badania przeprowadzone w 2018 roku ujawniły, że zaledwie 5 procent pojazdów porusza się zgodnie z przepisami. Średnia prędkość waha się w granicach 66-72 km/h, a rekordziści osiągają nawet 174 km/h. Skutkuje to tysiącami wykroczeń dziennie, które kwalifikują się do zatrzymania prawa jazdy.

Odcinkowy pomiar prędkości ma skutecznie wyeliminować ten problem, wymuszając na kierowcach stałe utrzymanie odpowiedniego tempa. Co istotne, po uruchomieniu systemu zarządca drogi rozważy możliwość podniesienia dopuszczalnego limitu prędkości.

Nowe lokalizacje dla warszawskich fotoradarów

Wprowadzenie nowej technologii w tunelu wiąże się ze zmianami w innych częściach miasta. Warunkiem zgody GITD na system odcinkowy był demontaż tradycyjnego fotoradaru działającego przy ulicy Karowej. Urządzenie to zostanie przeniesione na ulicę Wóycickiego w rejonie ulicy Żubrowej.

Podobny proces czeka most Poniatowskiego. Miasto planuje ogłosić przetarg na montaż odcinkowego pomiaru na tej przeprawie w nadchodzących miesiącach. Gdy to nastąpi, działające tam obecnie fotoradary zostaną wykorzystane do wymiany starszych urządzeń lub zabezpieczenia innych niebezpiecznych punktów, takich jak Trasa Łazienkowska.

Utrzymanie infrastruktury tunelowej

Bezpieczeństwo w tunelu Wisłostrady to nie tylko kontrola prędkości, ale również zaawansowane systemy techniczne. Nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektu czuwają instalacje wykrywania pożarów, wentylacja, czujniki tlenku węgla oraz monitoring.

Od bieżącego roku za ich konserwację odpowiada operator Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Do jego zadań należy także opracowywanie procedur na wypadek konieczności awaryjnego zamknięcia tunelu, co ma zapewnić sprawną reakcję w sytuacjach kryzysowych.

Źródło: zyciewarszawy.pl

