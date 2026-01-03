Innowacje wojskowe dla CPK. Spółka nawiązała współpracę z WAT

Współpraca połączy zastosowania cywilne i wojskowe w pozyskiwaniu przyszłych pracowników.
Jak informują władze WAT, budowa lotniska i sieci kolejowej wymaga najwyższych standardów bezpieczeństwa zarówno w zakresie infrastruktury, jak i systemów zarządzania. WAT jako uczelnia o bogatym dorobku inżynieryjnym wnosi do współpracy wiedzę w dziedzinie techniki wojskowej, cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii, które znajdą zastosowanie w inwestycjach Port Polska.
– Współpraca obejmuje m.in. działalność dydaktyczną, w tym opracowywanie wspólnych tematów prac dyplomowych, studiów podyplomowych i szkoleń dla pracowników. W porozumieniu ujęliśmy także tematykę związaną z systemami nawigacji lotniska czy meteorologią. Dzięki temu przyszli inżynierowie będą przygotowani do pracy w środowisku wymagającym integracji bezpieczeństwa i innowacji – mówi rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.
Partnerstwo pomiędzy spółką i uczelnią, to przykład synergii między światem nauki a wielkoskalową inwestycją infrastrukturalną. Łącząc doświadczenie inżynieryjne uczelni z potrzebami inwestycji, Polska zyskuje nie tylko bezpieczną i nowoczesną infrastrukturę, ale także impuls do rozwoju technologii o znaczeniu strategicznym.
– Podpisane porozumienie przewiduje wspólne prace badawczo-rozwojowe oraz aplikowanie w projekty naukowe, w tym w obszarach, gdzie innowacje wojskowe mogą wspierać bezpieczeństwo cywilnych systemów transportowych. Otwiera to przestrzeń dla rozwiązań, takich jak inteligentne systemy monitoringu, technologie odporne na zakłócenia czy zaawansowane metody analizy ryzyka – podkreśla dr Filip Czernicki, prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego.