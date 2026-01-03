Innowacje wojskowe dla CPK. Spółka nawiązała współpracę z WAT

Wojskowa Akademia Techniczna i spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisały porozumienie, które otwiera drogę do wykorzystania potencjału uczelni w obszarze technologii bezpieczeństwa oraz rozwiązań dla powstającego lotniska i Kolei Dużych Prędkości.



Współpraca połączy zastosowania cywilne i wojskowe w pozyskiwaniu przyszłych pracowników.

Jak informują władze WAT, budowa lotniska i sieci kolejowej wymaga najwyższych standardów bezpieczeństwa zarówno w zakresie infrastruktury, jak i systemów zarządzania. WAT jako uczelnia o bogatym dorobku inżynieryjnym wnosi do współpracy wiedzę w dziedzinie techniki wojskowej, cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii, które znajdą zastosowanie w inwestycjach Port Polska.

– Współpraca obejmuje m.in. działalność dydaktyczną, w tym opracowywanie wspólnych tematów prac dyplomowych, studiów podyplomowych i szkoleń dla pracowników. W porozumieniu ujęliśmy także tematykę związaną z systemami nawigacji lotniska czy meteorologią. Dzięki temu przyszli inżynierowie będą przygotowani do pracy w środowisku wymagającym integracji bezpieczeństwa i innowacji – mówi rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Innowacje wojskowe dla CPK

Partnerstwo pomiędzy spółką i uczelnią, to przykład synergii między światem nauki a wielkoskalową inwestycją infrastrukturalną. Łącząc doświadczenie inżynieryjne uczelni z potrzebami inwestycji, Polska zyskuje nie tylko bezpieczną i nowoczesną infrastrukturę, ale także impuls do rozwoju technologii o znaczeniu strategicznym.