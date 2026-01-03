0°C
998.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Innowacje wojskowe dla CPK. Spółka nawiązała współpracę z WAT

Publikacja: 03.01.2026 13:09

Współpraca połączy zastosowania cywilne i wojskowe w pozyskiwaniu przyszłych pracowników.

Współpraca połączy zastosowania cywilne i wojskowe w pozyskiwaniu przyszłych pracowników.

Foto: CPK

rbi
Wojskowa Akademia Techniczna i spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisały porozumienie, które otwiera drogę do wykorzystania potencjału uczelni w obszarze technologii bezpieczeństwa oraz rozwiązań dla powstającego lotniska i Kolei Dużych Prędkości.

Współpraca połączy zastosowania cywilne i wojskowe w pozyskiwaniu przyszłych pracowników.

Wojskowa Akademia Techniczna i Centralny Port Komunikacyjny

Jak informują władze WAT, budowa lotniska i sieci kolejowej wymaga najwyższych standardów bezpieczeństwa zarówno w zakresie infrastruktury, jak i systemów zarządzania. WAT jako uczelnia o bogatym dorobku inżynieryjnym wnosi do współpracy wiedzę w dziedzinie techniki wojskowej, cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii, które znajdą zastosowanie w inwestycjach Port Polska.

Polecane
Podpisana została umowa inwestycyjna z Polskimi Portami Lotniczymi, na podstawie której PPL w pierws
samolot
Centralny Port Komunikacyjny z nową nazwą. I z nową umową

– Współpraca obejmuje m.in. działalność dydaktyczną, w tym opracowywanie wspólnych tematów prac dyplomowych, studiów podyplomowych i szkoleń dla pracowników. W porozumieniu ujęliśmy także tematykę związaną z systemami nawigacji lotniska czy meteorologią. Dzięki temu przyszli inżynierowie będą przygotowani do pracy w środowisku wymagającym integracji bezpieczeństwa i innowacji – mówi rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Innowacje wojskowe dla CPK

Partnerstwo pomiędzy spółką i uczelnią, to przykład synergii między światem nauki a wielkoskalową inwestycją infrastrukturalną. Łącząc doświadczenie inżynieryjne uczelni z potrzebami inwestycji, Polska zyskuje nie tylko bezpieczną i nowoczesną infrastrukturę, ale także impuls do rozwoju technologii o znaczeniu strategicznym.

Reklama
Reklama
Polecane
Wojskowa Akademia Techniczna świętuje 75-lecie swojego istnienia
jubileusz
Wojskowa Akademia Techniczna świętuje 75-lecie

– Podpisane porozumienie przewiduje wspólne prace badawczo-rozwojowe oraz aplikowanie w projekty naukowe, w tym w obszarach, gdzie innowacje wojskowe mogą wspierać bezpieczeństwo cywilnych systemów transportowych. Otwiera to przestrzeń dla rozwiązań, takich jak inteligentne systemy monitoringu, technologie odporne na zakłócenia czy zaawansowane metody analizy ryzyka – podkreśla dr Filip Czernicki, prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Nowy etap budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej: Szansa na odciążenie stolicy
drogi

Nowy etap budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej: Szansa na odciążenie stolicy

Docelowo na odcinku Warszawa Wawer – Otwock zaplanowano rozdzielenie ruchu pociągów dalekobieżnych o
remont na torach

Nadchodzi dwutygodniowe zamknięcie linii kolejowej Warszawa Wawer – Otwock

Miejsce, gdzie pierwotnie znajdowały się przystanki na ulicy Towarowej. Niektórzy warszawiacy pamięt
infrastruktura drogowa

Katastrofalny stan wiaduktów na Towarowej. Przystanki przesunięte

Operacje lotnicze mogą znów odbywać się zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.
samolot

Lotnisko Warszawa-Modlin w pełnej sprawności operacyjnej

Sprzedaż prowadzona jest w kasach biletowych Kolei Mazowieckich, w biletomatach oraz cyfrowo.
kolej

Mazobilet do końca 2026 roku. Jakie są zasady i ile to kosztuje?

W Sylwestra i Nowy Rok pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą przygotować się na spore
świąteczny rozkład jazdy

Planujesz powrót z Sylwestra? Komunikacyjna rewolucja na przełomie roku w Warszawie

Główne zadanie obejmuje modernizację południowej strony lotniska, w tym przebudowę terminala, pirsu
samolot

Modernizacja Lotniska Chopina: ogłoszono przetarg na rozbudowę terminala

Kolejna, znacząca zmiana czeka kierowców już od 1 stycznia 2026 roku
regulacje

Nowe zasady SCT w Warszawie od 2026 roku. Kto nie wjedzie?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama