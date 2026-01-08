-7.6°C
Życie Warszawy
Warszawa-Radom. Skromna siatka połączeń LOT w sezonie letnim 2026

Publikacja: 08.01.2026 17:15

Brak popytu na podróże lotnicze do i z Radomia wyraźnie ogranicza zainteresowanie przewoźników

Brak popytu na podróże lotnicze do i z Radomia wyraźnie ogranicza zainteresowanie przewoźników

Foto: Lotnisko Warszawa-Radom

M.B.
Polskie Linie Lotnicze LOT ponownie uruchomią latem regularne połączenia lotnicze z lotniska Radom–Sadków. Choć dla portu będzie to wyraźna poprawa w porównaniu z sezonem zimowym, oferta narodowego przewoźnika pozostanie bardzo ograniczona.

W rozkładzie znajdą się jedynie rejsy do Rzymu i Prewezy, realizowane łącznie trzy razy w tygodniu.

Lotnisko Radom dziś: minimalny ruch lotniczy

Obecna sytuacja radomskiego portu lotniczego jest wyjątkowo trudna. Lotnisko obsługuje wyłącznie dwie rotacje tygodniowo tanich linii Wizz Air – we wtorki i czwartki. Oznacza to zaledwie cztery loty w tygodniu, a przez pozostałe dni infrastruktura pozostaje niewykorzystana. Brak popytu na podróże lotnicze do i z Radomia wyraźnie ogranicza zainteresowanie przewoźników.

Jak wynika z systemu rezerwacyjnego LOT, latem 2026 roku rejsy z Radomia do Włoch i Grecji zostaną p

Jak wynika z systemu rezerwacyjnego LOT, latem 2026 roku rejsy z Radomia do Włoch i Grecji zostaną przywrócone, jednak skala operacji będzie mniejsza niż w poprzednim sezonie letnim

Foto: mat. pras.

LOT wznawia loty, ale z mniejszą ofertą

Niska frekwencja wpłynęła również na decyzje Polskich Linii Lotniczych LOT. Zimą przewoźnik zawiesił połączenia z Radomia do Rzymu, przenosząc je na warszawskie Lotnisko Chopina, gdzie łatwiej zdobyć pasażerów biznesowych i transferowych. Jak wynika z systemu rezerwacyjnego LOT, latem 2026 roku rejsy do Włoch i Grecji zostaną przywrócone, jednak skala operacji będzie mniejsza niż w poprzednim sezonie letnim.

Rozkład lotów: Rzym i Preweza

  • Rzym – połączenie zostanie wznowione 6 czerwca i będzie realizowane do 22 września. Zaplanowano dwie rotacje tygodniowo, we wtorki i czwartki.
  • Preweza – rejsy powrócą 8 czerwca i potrwają do 21 września. Trasa będzie obsługiwana raz w tygodniu, w poniedziałki.
Na trasie do Włoch LOT udostępni 64 rejsy i 11 904 miejsca, natomiast do Grecji 32 loty i 5 952 fotele. Łączna liczba miejsc oferowanych przez narodowego przewoźnika z Radomia w sezonie letnim wyniesie tylko 17 856 foteli.

Ceny biletów i formuła lotów

Ceny biletów w jedną stronę do Grecji zaczynają się od około 848 zł, natomiast podróż w obie strony to koszt rzędu 1 350 zł. W przypadku Rzymu ceny są wyraźnie niższe – odpowiednio od 328 zł w jedną stronę i około 580 zł za podróż w obie strony.

Warto zaznaczyć, że połączenia do Rzymu i Prewezy będą realizowane w formule charter-mix. Oznacza to, że część miejsc w samolotach została wykupiona przez biura podróży i sprzedawana jest w pakietach wakacyjnych.

Ostrożny optymizm dla Radomia

Choć powrót samolotów LOT do Radomia nie oznacza przełomu, sezon letni zapowiada się lepiej niż obecna zima. Trzy rotacje tygodniowo nadal nie wystarczą, by znacząco ożywić port, jednak wznowienie połączeń do atrakcyjnych miejsc turystycznych może być krokiem do odbudowy ruchu pasażerskiego na lotnisku Radom–Sadków.

