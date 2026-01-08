Warszawa-Radom. Skromna siatka połączeń LOT w sezonie letnim 2026

Na trasie do Włoch LOT udostępni 64 rejsy i 11 904 miejsca, natomiast do Grecji 32 loty i 5 952 fotele. Łączna liczba miejsc oferowanych przez narodowego przewoźnika z Radomia w sezonie letnim wyniesie tylko 17 856 foteli.

Ceny biletów i formuła lotów

Ceny biletów w jedną stronę do Grecji zaczynają się od około 848 zł, natomiast podróż w obie strony to koszt rzędu 1 350 zł. W przypadku Rzymu ceny są wyraźnie niższe – odpowiednio od 328 zł w jedną stronę i około 580 zł za podróż w obie strony.

Warto zaznaczyć, że połączenia do Rzymu i Prewezy będą realizowane w formule charter-mix. Oznacza to, że część miejsc w samolotach została wykupiona przez biura podróży i sprzedawana jest w pakietach wakacyjnych.

Ostrożny optymizm dla Radomia

Choć powrót samolotów LOT do Radomia nie oznacza przełomu, sezon letni zapowiada się lepiej niż obecna zima. Trzy rotacje tygodniowo nadal nie wystarczą, by znacząco ożywić port, jednak wznowienie połączeń do atrakcyjnych miejsc turystycznych może być krokiem do odbudowy ruchu pasażerskiego na lotnisku Radom–Sadków.