Nowe światła na Woli poprawią bezpieczeństwo pieszych i usprawnią ruch

Na skrzyżowaniu Jana Kazimierza i Ordona miasto wprowadziło już tymczasowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo Foto: mat. pras.

Choć te elementy poprawiły bezpieczeństwo, nie rozwiązują problemu w pełni. Rosnący ruch samochodowy – związany m.in. z powstawaniem nowych osiedli – sprawia, że sygnalizacja świetlna jest konieczna. Światła mają nie tylko chronić pieszych, ale także uporządkować ruch na skrzyżowaniu.

Ul. Leszno: światła konieczne po audycie bezpieczeństwa

Drugim miejscem na Woli, które doczeka się sygnalizacji świetlnej, są przejścia dla pieszych na ul. Leszno, w pobliżu przystanków autobusowych „Młynarska”, na wysokości numeru Leszno 19. Inwestycja jest bezpośrednim efektem audytu bezpieczeństwa, który nie pozostawił wątpliwości – obecna organizacja ruchu stwarza poważne zagrożenie.

Inwestycja na ul. Leszno, w pobliżu przystanków autobusowych „Młynarska”, na wysokości numeru Leszno 19 jest bezpośrednim skutkiem audytu bezpieczeństwa Foto: mat. pras.

„Dwa przejścia, dwa zera”

Audytorzy ocenili oba przejścia na 0 punktów w pięciostopniowej skali, czyli najniżej jak to możliwe. Ul. Leszno jest w tym miejscu dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, a kierowcy często poruszają się z nadmierną prędkością. Dodatkowym problemem jest łuk drogi na jezdni w stronę Bemowa, który ogranicza widoczność.

Na przejściu przez Leszno ryzyko wypadku z udziałem pieszego oceniono jako bardzo wysokie Foto: mat. pras.

Szczególnie niebezpieczna jest sytuacja, w której jeden kierowca zatrzymuje się przed przejściem, a drugi – jadący sąsiednim pasem – już nie. Ryzyko potrącenia pieszego określono jako bardzo wysokie.

Projekt sygnalizacji i infrastruktury rowerowej

Przetarg na przygotowanie dokumentacji wygrała firma Azet, oferując realizację za niecałe 245 tys. zł. Projektant będzie miał 240 dni na opracowanie zmian. Oprócz sygnalizacji świetlnej zaprojektowany zostanie również:

nowy przejazd rowerowy przez ul. Leszno,

brakujący fragment trasy rowerowej wzdłuż ul. Młynarskiej, który połączy istniejącą infrastrukturę z odcinkami realizowanymi przez deweloperów.

Coraz więcej świateł, coraz bezpieczniej

Nowe inwestycje na Woli wpisują się w szerszą strategię miasta. Co roku w Warszawie powstają kolejne sygnalizacje świetlne – tylko w ostatnim czasie uruchomiono je m.in. na skrzyżowaniach:

Woronicza i Spartańskiej,

Wólczyńskiej i Nocznickiego,

Przyczółkowej i Pałacowej,

ul. Słomińskiego w rejonie parku Traugutta.

Równolegle miasto modernizuje istniejące światła i projektuje kolejne, m.in. na ul. Wysockiego, Marymonckiej czy Marywilskiej. Tam, gdzie pełna inwestycja wymaga czasu, stosowane są rozwiązania doraźne, podobnie jak wcześniej na skrzyżowaniu Ordona i Jana Kazimierza.

Bezpieczeństwo, dostępność i wygoda

Sygnalizacja świetlna to nie tylko większe bezpieczeństwo, ale także lepsza dostępność przestrzeni miejskiej. Nowe przejścia dla pieszych pozwalają rezygnować z kładek i barier architektonicznych, ułatwiając poruszanie się seniorom, osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzicom z wózkami.

Planowane inwestycje na Woli pokazują, że miasto konsekwentnie stawia na bezpieczne i przyjazne ulice, w których piesi i rowerzyści nie są tylko dodatkiem do ruchu samochodowego, lecz jego pełnoprawnymi uczestnikami.