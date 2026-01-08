-7.6°C
1011.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Nowe światła na Woli poprawią bezpieczeństwo pieszych i usprawnią ruch

Publikacja: 08.01.2026 15:15

Skrzyżowanie Ordona z Jana Kazimierza

Skrzyżowanie Ordona z Jana Kazimierza

Foto: mat. pras.

M.B.
W odpowiedzi na rosnące natężenie ruchu oraz zagrożenia wskazane w audytach bezpieczeństwa, miasto konsekwentnie stawia na budowę nowych sygnalizacji świetlnych. W najbliższym czasie zmiany obejmą dwa szczególnie newralgiczne punkty: skrzyżowanie ulic Ordona i Jana Kazimierza oraz przejścia dla pieszych na ul. Leszno w rejonie przystanków „Młynarska”.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych to jeden z kluczowych celów miejskich inwestycji drogowych na Woli. W odpowiedzi na rosnące natężenie ruchu oraz zagrożenia wskazane w audytach bezpieczeństwa, miasto konsekwentnie stawia na budowę nowych sygnalizacji świetlnych.

Sygnalizacja na skrzyżowaniu Ordona i Jana Kazimierza coraz bliżej

Na Woli powstanie nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Ordona i Jana Kazimierza. Miasto rozstrzygnęło przetarg na przygotowanie projektu – spośród trzech ofert wybrano propozycję firmy Swarco, opiewającą na nieco ponad 284 tys. zł. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 240 dni na opracowanie pełnej dokumentacji.

Nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Ordona i Jana Kazimierza powstanie po podpisaniu umo

Nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Ordona i Jana Kazimierza powstanie po podpisaniu umowy w ciągu 240 dni

Foto: mat. pras.

Dwa przejścia, jedno niebezpieczne skrzyżowanie

Na skrzyżowaniu znajdują się dwa przejścia dla pieszych, które wróciły po zakończeniu przebudowy ul. Jana Kazimierza. Już wcześniej miasto wdrożyło tam rozwiązania doraźne:

  • na ul. Ordona funkcjonuje azyl dla pieszych, a po przebudowie pojawiły się również progi zwalniające,
  • przejście przez ul. Jana Kazimierza zostało skrócone i wyposażone w azyl.
Reklama
Reklama
Na skrzyżowaniu Jana Kazimierza i Ordona miasto wprowadziło już tymczasowe rozwiązania zwiększające

Na skrzyżowaniu Jana Kazimierza i Ordona miasto wprowadziło już tymczasowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo

Foto: mat. pras.

Choć te elementy poprawiły bezpieczeństwo, nie rozwiązują problemu w pełni. Rosnący ruch samochodowy – związany m.in. z powstawaniem nowych osiedli – sprawia, że sygnalizacja świetlna jest konieczna. Światła mają nie tylko chronić pieszych, ale także uporządkować ruch na skrzyżowaniu.

Ul. Leszno: światła konieczne po audycie bezpieczeństwa

Drugim miejscem na Woli, które doczeka się sygnalizacji świetlnej, są przejścia dla pieszych na ul. Leszno, w pobliżu przystanków autobusowych „Młynarska”, na wysokości numeru Leszno 19. Inwestycja jest bezpośrednim efektem audytu bezpieczeństwa, który nie pozostawił wątpliwości – obecna organizacja ruchu stwarza poważne zagrożenie.

Inwestycja na ul. Leszno, w pobliżu przystanków autobusowych „Młynarska”, na wysokości numeru Leszno

Inwestycja na ul. Leszno, w pobliżu przystanków autobusowych „Młynarska”, na wysokości numeru Leszno 19 jest bezpośrednim skutkiem audytu bezpieczeństwa

Foto: mat. pras.

„Dwa przejścia, dwa zera”

Audytorzy ocenili oba przejścia na 0 punktów w pięciostopniowej skali, czyli najniżej jak to możliwe. Ul. Leszno jest w tym miejscu dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, a kierowcy często poruszają się z nadmierną prędkością. Dodatkowym problemem jest łuk drogi na jezdni w stronę Bemowa, który ogranicza widoczność.

Na przejściu przez Leszno ryzyko wypadku z udziałem pieszego oceniono jako bardzo wysokie

Na przejściu przez Leszno ryzyko wypadku z udziałem pieszego oceniono jako bardzo wysokie

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Szczególnie niebezpieczna jest sytuacja, w której jeden kierowca zatrzymuje się przed przejściem, a drugi – jadący sąsiednim pasem – już nie. Ryzyko potrącenia pieszego określono jako bardzo wysokie.

Projekt sygnalizacji i infrastruktury rowerowej

Przetarg na przygotowanie dokumentacji wygrała firma Azet, oferując realizację za niecałe 245 tys. zł. Projektant będzie miał 240 dni na opracowanie zmian. Oprócz sygnalizacji świetlnej zaprojektowany zostanie również:

  • nowy przejazd rowerowy przez ul. Leszno,
  • brakujący fragment trasy rowerowej wzdłuż ul. Młynarskiej, który połączy istniejącą infrastrukturę z odcinkami realizowanymi przez deweloperów.

Coraz więcej świateł, coraz bezpieczniej

Nowe inwestycje na Woli wpisują się w szerszą strategię miasta. Co roku w Warszawie powstają kolejne sygnalizacje świetlne – tylko w ostatnim czasie uruchomiono je m.in. na skrzyżowaniach:

  • Woronicza i Spartańskiej,
  • Wólczyńskiej i Nocznickiego,
  • Przyczółkowej i Pałacowej,
  • ul. Słomińskiego w rejonie parku Traugutta.

Równolegle miasto modernizuje istniejące światła i projektuje kolejne, m.in. na ul. Wysockiego, Marymonckiej czy Marywilskiej. Tam, gdzie pełna inwestycja wymaga czasu, stosowane są rozwiązania doraźne, podobnie jak wcześniej na skrzyżowaniu Ordona i Jana Kazimierza.

Reklama
Reklama
Polecane
Fotoradar został zniszczony po raz trzeci po 11 dniach funkcjonowania
ruch drogowy
Najbardziej znienawidzony fotoradar w Polsce zniszczony po raz trzeci

Bezpieczeństwo, dostępność i wygoda

Sygnalizacja świetlna to nie tylko większe bezpieczeństwo, ale także lepsza dostępność przestrzeni miejskiej. Nowe przejścia dla pieszych pozwalają rezygnować z kładek i barier architektonicznych, ułatwiając poruszanie się seniorom, osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzicom z wózkami.

Planowane inwestycje na Woli pokazują, że miasto konsekwentnie stawia na bezpieczne i przyjazne ulice, w których piesi i rowerzyści nie są tylko dodatkiem do ruchu samochodowego, lecz jego pełnoprawnymi uczestnikami.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Brak popytu na podróże lotnicze do i z Radomia wyraźnie ogranicza zainteresowanie przewoźników
samolot

Warszawa-Radom. Skromna siatka połączeń LOT na lato 2026

Wydłużenie linii M2 do Ursusa zapowiedział prezydent Rafał Trzaskowski.
rozbudowa linii M2

Radni Włoch apelują o wygodne przesiadki do metra. Jest projekt

Przetarg na odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Wisłostrady
bezpieczeństwo ruch drogowego

Przetarg na odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Wisłostrady

Nowe połączenia Warszawa-Kraków. Ruszają 5 stycznia
kolej

Zmiany na trasie Warszawa-Kraków już od 5 stycznia

Ozdobione bożonarodzeniowymi motywami pojazdy będą wozić pasażerów przynajmniej do 6 stycznia
tradycja

Świąteczne metro, tramwaj i autobus. Gdzie je spotkać 5 i 6 stycznia?

Współpraca połączy zastosowania cywilne i wojskowe w pozyskiwaniu przyszłych pracowników.
samolot

Innowacje wojskowe dla CPK. Spółka nawiązała współpracę z WAT

Nowy etap budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej: Szansa na odciążenie stolicy
drogi

Nowy etap budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej: Szansa na odciążenie stolicy

Docelowo na odcinku Warszawa Wawer – Otwock zaplanowano rozdzielenie ruchu pociągów dalekobieżnych o
remont na torach

Nadchodzi dwutygodniowe zamknięcie linii kolejowej Warszawa Wawer – Otwock

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama