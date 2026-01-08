Nowe światła na Woli poprawią bezpieczeństwo pieszych i usprawnią ruch

Skrzyżowanie Ordona z Jana Kazimierza
Poprawa bezpieczeństwa pieszych to jeden z kluczowych celów miejskich inwestycji drogowych na Woli. W odpowiedzi na rosnące natężenie ruchu oraz zagrożenia wskazane w audytach bezpieczeństwa, miasto konsekwentnie stawia na budowę nowych sygnalizacji świetlnych.
Na Woli powstanie nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Ordona i Jana Kazimierza. Miasto rozstrzygnęło przetarg na przygotowanie projektu – spośród trzech ofert wybrano propozycję firmy Swarco, opiewającą na nieco ponad 284 tys. zł. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 240 dni na opracowanie pełnej dokumentacji.
Na skrzyżowaniu znajdują się dwa przejścia dla pieszych, które wróciły po zakończeniu przebudowy ul. Jana Kazimierza. Już wcześniej miasto wdrożyło tam rozwiązania doraźne:
Choć te elementy poprawiły bezpieczeństwo, nie rozwiązują problemu w pełni. Rosnący ruch samochodowy – związany m.in. z powstawaniem nowych osiedli – sprawia, że sygnalizacja świetlna jest konieczna. Światła mają nie tylko chronić pieszych, ale także uporządkować ruch na skrzyżowaniu.
Drugim miejscem na Woli, które doczeka się sygnalizacji świetlnej, są przejścia dla pieszych na ul. Leszno, w pobliżu przystanków autobusowych „Młynarska”, na wysokości numeru Leszno 19. Inwestycja jest bezpośrednim efektem audytu bezpieczeństwa, który nie pozostawił wątpliwości – obecna organizacja ruchu stwarza poważne zagrożenie.
Audytorzy ocenili oba przejścia na 0 punktów w pięciostopniowej skali, czyli najniżej jak to możliwe. Ul. Leszno jest w tym miejscu dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, a kierowcy często poruszają się z nadmierną prędkością. Dodatkowym problemem jest łuk drogi na jezdni w stronę Bemowa, który ogranicza widoczność.
Szczególnie niebezpieczna jest sytuacja, w której jeden kierowca zatrzymuje się przed przejściem, a drugi – jadący sąsiednim pasem – już nie. Ryzyko potrącenia pieszego określono jako bardzo wysokie.
Przetarg na przygotowanie dokumentacji wygrała firma Azet, oferując realizację za niecałe 245 tys. zł. Projektant będzie miał 240 dni na opracowanie zmian. Oprócz sygnalizacji świetlnej zaprojektowany zostanie również:
Nowe inwestycje na Woli wpisują się w szerszą strategię miasta. Co roku w Warszawie powstają kolejne sygnalizacje świetlne – tylko w ostatnim czasie uruchomiono je m.in. na skrzyżowaniach:
Równolegle miasto modernizuje istniejące światła i projektuje kolejne, m.in. na ul. Wysockiego, Marymonckiej czy Marywilskiej. Tam, gdzie pełna inwestycja wymaga czasu, stosowane są rozwiązania doraźne, podobnie jak wcześniej na skrzyżowaniu Ordona i Jana Kazimierza.
Sygnalizacja świetlna to nie tylko większe bezpieczeństwo, ale także lepsza dostępność przestrzeni miejskiej. Nowe przejścia dla pieszych pozwalają rezygnować z kładek i barier architektonicznych, ułatwiając poruszanie się seniorom, osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzicom z wózkami.
Planowane inwestycje na Woli pokazują, że miasto konsekwentnie stawia na bezpieczne i przyjazne ulice, w których piesi i rowerzyści nie są tylko dodatkiem do ruchu samochodowego, lecz jego pełnoprawnymi uczestnikami.