Świąteczne metro, tramwaj i autobus w Warszawie 2026. Gdzie je spotkać 5 i 6 stycznia?

Warszawski Transport Publiczny kończy celebrować bożonarodzeniowy czas. Jeszcze tylko do 6 stycznia mieszkańcy mogą podróżować wyjątkowo udekorowanymi pojazdami, które od grudnia rozświetlają ulice stolicy. Podpowiadamy, gdzie ich szukać.



Od pierwszego poniedziałku grudnia pasażerowie warszawskiej komunikacji miejskiej mogli liczyć na odrobinę codziennej magii podczas swoich rutynowych podróży do pracy czy szkoły. Zarząd Transportu Miejskiego zadbał o to, aby nastrojowe dekoracje, tysiące świateł i zimowe grafiki stały się nieodłącznym elementem krajobrazu stolicy w sezonie 2025/2026. Choć aura za oknem bywa mroźna, to właśnie te świetliste akcenty w metrze, autobusach i tramwajach skutecznie ocieplały wizerunek zimowej Warszawy, budząc uśmiech na twarzach pasażerów w każdym wieku. Czas tej wyjątkowej akcji nieuchronnie dobiega jednak końca, a nadchodzące Święto Trzech Króli to ostatni moment na pożegnanie z rozświetloną flotą miejskiego transportu.

„Świętobimber” na finiszu – rozkład jazdy wyjątkowego tramwaju

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli tegorocznej akcji jest bez wątpienia specjalnie przystrojony tramwaj typu Pesa Swing o numerze taborowym 3148. Ten nowoczesny skład przeszedł całkowitą metamorfozę, stając się mobilną iluminacją przyciągającą wzrok przechodniów.

W poniedziałek, 5 stycznia, fani szynowej komunikacji powinni udać się na trasę linii numer 1, która łączy Annopol z pętlą P+R Aleja Krakowska. Najlepszym punktem obserwacyjnym tego dnia będzie przystanek Metro Dworzec Gdański, skąd tramwaj w kierunku Annopola odjedzie o godzinach 10:32, 13:00, 15:30, 18:00, 20:37 oraz późnym wieczorem o 23:18. Pasażerowie planujący podróż w stronę Okęcia mogą liczyć na odjazdy o 11:26, 13:56, 16:26, 18:56 oraz 21:39, przy czym ostatni kurs o 23:59 zakończy się zjazdem do zajezdni Wola.

Wielki finał obecności świątecznego tramwaju nastąpi we wtorek, 6 stycznia, kiedy to skład pojawi się na linii 26. To doskonała okazja dla mieszkańców Woli, Bemowa czy Pragi, aby po raz ostatni wsiąść do rozświetlonego wagonu. Na strategicznym przystanku Metro Ratusz Arsenał w kierunku pętli Wiatraczna tramwaj pojawi się między innymi o 6:18, 9:18, 12:19 czy 18:19. Z kolei w stronę Metra Młociny odjazdy zaplanowano na 7:15, 10:15, 13:14 i ostatnie wieczorne kursy o 19:15 oraz 22:15.