Świąteczne metro, tramwaj i autobus w Warszawie 2026. Gdzie je spotkać 5 i 6 stycznia?

Ozdobione bożonarodzeniowymi motywami pojazdy będą wozić pasażerów przynajmniej do 6 stycznia
Od pierwszego poniedziałku grudnia pasażerowie warszawskiej komunikacji miejskiej mogli liczyć na odrobinę codziennej magii podczas swoich rutynowych podróży do pracy czy szkoły. Zarząd Transportu Miejskiego zadbał o to, aby nastrojowe dekoracje, tysiące świateł i zimowe grafiki stały się nieodłącznym elementem krajobrazu stolicy w sezonie 2025/2026. Choć aura za oknem bywa mroźna, to właśnie te świetliste akcenty w metrze, autobusach i tramwajach skutecznie ocieplały wizerunek zimowej Warszawy, budząc uśmiech na twarzach pasażerów w każdym wieku. Czas tej wyjątkowej akcji nieuchronnie dobiega jednak końca, a nadchodzące Święto Trzech Króli to ostatni moment na pożegnanie z rozświetloną flotą miejskiego transportu.
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli tegorocznej akcji jest bez wątpienia specjalnie przystrojony tramwaj typu Pesa Swing o numerze taborowym 3148. Ten nowoczesny skład przeszedł całkowitą metamorfozę, stając się mobilną iluminacją przyciągającą wzrok przechodniów.
W poniedziałek, 5 stycznia, fani szynowej komunikacji powinni udać się na trasę linii numer 1, która łączy Annopol z pętlą P+R Aleja Krakowska. Najlepszym punktem obserwacyjnym tego dnia będzie przystanek Metro Dworzec Gdański, skąd tramwaj w kierunku Annopola odjedzie o godzinach 10:32, 13:00, 15:30, 18:00, 20:37 oraz późnym wieczorem o 23:18. Pasażerowie planujący podróż w stronę Okęcia mogą liczyć na odjazdy o 11:26, 13:56, 16:26, 18:56 oraz 21:39, przy czym ostatni kurs o 23:59 zakończy się zjazdem do zajezdni Wola.
Wielki finał obecności świątecznego tramwaju nastąpi we wtorek, 6 stycznia, kiedy to skład pojawi się na linii 26. To doskonała okazja dla mieszkańców Woli, Bemowa czy Pragi, aby po raz ostatni wsiąść do rozświetlonego wagonu. Na strategicznym przystanku Metro Ratusz Arsenał w kierunku pętli Wiatraczna tramwaj pojawi się między innymi o 6:18, 9:18, 12:19 czy 18:19. Z kolei w stronę Metra Młociny odjazdy zaplanowano na 7:15, 10:15, 13:14 i ostatnie wieczorne kursy o 19:15 oraz 22:15.
Miejskie Zakłady Autobusowe również nie pozostały dłużne, wysyłając na warszawskie arterie nowoczesny, elektryczny autobus Solaris o numerze 5252. Pojazd ten stał się prawdziwą gratką dla fotografów, szczególnie gdy po zmroku jego sylwetka rozbłyskuje tysiącami diod LED. W przedostatni dzień akcji, czyli 5 stycznia, autobus ten realizuje kursy na linii 136 w ramach brygady numer 9, będąc w ruchu niemal przez całą dobę – od wczesnego poranka o 06:13 aż po północne godziny.
Kulminacja nastąpi jednak 6 stycznia, kiedy to „Świętobus” wyjedzie na jedną z najbardziej reprezentacyjnych tras w Warszawie – linię 180. Przejazd tym autobusem w Święto Trzech Króli będzie miał wymiar niemal symboliczny, gdyż trasa przebiega wzdłuż rozświetlonego Traktu Królewskiego, co w połączeniu ze świątecznymi dekoracjami samego pojazdu stworzy niezapomniany spektakl świateł. Brygada numer 8 będzie dostępna dla podróżnych od godziny 07:51 do 23:50, oferując ostatnią szansę na przejażdżkę w tej unikalnej oprawie.
Nie można zapomnieć o świątecznym pociągu metra, który w tym sezonie rotacyjnie odwiedzał obie warszawskie linie. W finałowym tygodniu akcji ten wyjątkowy skład, ozdobiony zimowymi motywami i nastrojowym oświetleniem wewnętrznym, kursuje na linii M1. Jest to o tyle istotne, że pozwala pasażerom na łatwe przesiadki między różnymi środkami świątecznego transportu, na przykład na stacjach Dw. Gdański czy Ratusz Arsenał, gdzie krzyżują się trasy opisanego wcześniej tramwaju.
Planując pożegnalne podróże 6 stycznia, należy pamiętać, że w komunikacji miejskiej obowiązuje świąteczny rozkład jazdy. Zarząd Transportu Miejskiego zachęca do śledzenia bieżącej pozycji pojazdów w mediach społecznościowych oraz dedykowanych aplikacjach mobilnych, co pozwoli uniknąć niepotrzebnego czekania na mrozie. Po zakończeniu kursowania w dniu 6 stycznia, wszystkie dekoracje zostaną zdemontowane, a pociągi, autobusy i tramwaje powrócą do swojej standardowej, codziennej formy, kończąc tym samym kolejny rozdział zimowej opowieści o Warszawie.