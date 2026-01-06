-6.4°C
Życie Warszawy
Orszak Trzech Króli przejdzie przez Warszawę. Tegoroczne hasło: Nadzieją się cieszą

Aktualizacja: 06.01.2026 14:17 Publikacja: 06.01.2026 09:15

Zaplanowano szereg pokazów artystycznych, w tym tańce aniołów, musztrę legionistów rzymskich oraz występy z udziałem figur smoka i wielbłądów.

Zaplanowano szereg pokazów artystycznych, w tym tańce aniołów, musztrę legionistów rzymskich oraz występy z udziałem figur smoka i wielbłądów.

Foto: mat. pras.

M.B.
We wtorek, 6 stycznia 2026 roku, ulicami Warszawy przejdzie po raz osiemnasty Orszak Trzech Króli. Tegoroczne wydarzenie, będące barwną formą ulicznych jasełek, odbędzie się pod hasłem: Nadzieją się cieszą. Uczestnikom podpowiadamy, aby ubrali się ciepło, bo dziś będzie mroźnie i pochmurno.

Uroczystość rozpocznie się w samo południe pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, a zakończy wspólnym kolędowaniem na placu Zamkowym, które potrwa do godz. 20.

Program i trasa przemarszu

Wydarzenie zainaugurują przygotowania o godzinie 11:45 przy pomniku Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. W tym miejscu uczestnicy powitają Maryję Brzemienną oraz św. Józefa, którym towarzyszyć będzie żywy osiołek. Punktualnie o godzinie 12:00 modlitwę Anioł Pański poprowadzi Metropolita Warszawski abp Adrian Galbas, po czym kolumna ruszy w kierunku placu Zamkowego.

Foto: Google Maps

W programie trasy przewidziano inscenizacje, w tym tradycyjny atak diabłów na orszaki oraz scenę Olśnienia Królów Europy, Azji i Afryki. Uczestnicy otrzymają od wolontariuszy pamiątkowe korony oraz śpiewniki, które ułatwią aktywne włączenie się w wydarzenie.

Widowiskowy finał na placu Zamkowym

Około godziny 12:20 orszak dotrze do głównej sceny na placu Zamkowym. Po powitaniu Świętej Rodziny i orszaków królewskich zaplanowano szereg pokazów artystycznych, w tym tańce aniołów, musztrę legionistów rzymskich oraz występy z udziałem figur smoka i wielbłądów.

Kluczowym momentem uroczystości będzie Pokłon Pasterzy oraz Pokłon Trzech Króli, którzy przekażą Dzieciątku dary: złoto, kadzidło i mirrę. Zwieńczeniem części oficjalnej będzie wspólny polonez warszawiaków do melodii kolędy Bóg się rodzi. Finał wydarzenia połączy się z inauguracją 11. edycji akcji PoKolędzie JP2, promującej niesienie muzyki do miejsc o utrudnionym dostępie do kultury.

Skład orszaków i symbole darów

Każdy z monarchów będzie poruszał się na specjalnie przygotowanym pojeździe, reprezentując inny kontynent i niosąc symboliczne dary:

  • Król Europy: pojawi się na platformie stylizowanej na rycerską warownię, otoczony dwórkami oraz młodymi rycerzami z mieczami i tarczami.
  • Król Azji: będzie przemieszczał się pojazdem wiozącym ogromne kadzidło, prowadzonym przez osoby w tradycyjnych strojach azjatyckich.
  • Król Afryki: wieźć będzie mirrę, a jego przejazdowi towarzyszyć będą wielbłądy wykonujące specjalny taniec.

W kolumnie orszakowej znajdą się również postacie historyczne i baśniowe, takie jak Gwiazdor, Turoń oraz grupy przedszkolaków przebrane za pasterzy.

Symbolika hasła Nadzieją się cieszą

Tegoroczne motto nawiązuje do drugiej zwrotki siedemnastowiecznej kolędy Mędrcy świata, Monarchowie. Hasło ma podkreślać postawę mędrców, których mimo przeciwności i działań Heroda, do celu prowadziła wiara i radość z nadziei. Wydarzenie wpisuje się w zakończenie Roku Nadziei, który akcentuje motyw wędrówki ku zbawieniu.

Organizatorzy i patronat

Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacja Orszak Trzech Króli. Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II, Archikatedrą św. Jana oraz instytucjami kultury m.st. Warszawy.

Orszak Trzech Króli został objęty patronatem honorowym prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Źródło: zyciewarszawy.pl

