Orszak Trzech Króli przejdzie przez Warszawę. Tegoroczne hasło: Nadzieją się cieszą

Zaplanowano szereg pokazów artystycznych, w tym tańce aniołów, musztrę legionistów rzymskich oraz występy z udziałem figur smoka i wielbłądów.
Uroczystość rozpocznie się w samo południe pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, a zakończy wspólnym kolędowaniem na placu Zamkowym, które potrwa do godz. 20.
Wydarzenie zainaugurują przygotowania o godzinie 11:45 przy pomniku Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. W tym miejscu uczestnicy powitają Maryję Brzemienną oraz św. Józefa, którym towarzyszyć będzie żywy osiołek. Punktualnie o godzinie 12:00 modlitwę Anioł Pański poprowadzi Metropolita Warszawski abp Adrian Galbas, po czym kolumna ruszy w kierunku placu Zamkowego.
W programie trasy przewidziano inscenizacje, w tym tradycyjny atak diabłów na orszaki oraz scenę Olśnienia Królów Europy, Azji i Afryki. Uczestnicy otrzymają od wolontariuszy pamiątkowe korony oraz śpiewniki, które ułatwią aktywne włączenie się w wydarzenie.
Około godziny 12:20 orszak dotrze do głównej sceny na placu Zamkowym. Po powitaniu Świętej Rodziny i orszaków królewskich zaplanowano szereg pokazów artystycznych, w tym tańce aniołów, musztrę legionistów rzymskich oraz występy z udziałem figur smoka i wielbłądów.
Kluczowym momentem uroczystości będzie Pokłon Pasterzy oraz Pokłon Trzech Króli, którzy przekażą Dzieciątku dary: złoto, kadzidło i mirrę. Zwieńczeniem części oficjalnej będzie wspólny polonez warszawiaków do melodii kolędy Bóg się rodzi. Finał wydarzenia połączy się z inauguracją 11. edycji akcji PoKolędzie JP2, promującej niesienie muzyki do miejsc o utrudnionym dostępie do kultury.
Każdy z monarchów będzie poruszał się na specjalnie przygotowanym pojeździe, reprezentując inny kontynent i niosąc symboliczne dary:
W kolumnie orszakowej znajdą się również postacie historyczne i baśniowe, takie jak Gwiazdor, Turoń oraz grupy przedszkolaków przebrane za pasterzy.
Tegoroczne motto nawiązuje do drugiej zwrotki siedemnastowiecznej kolędy Mędrcy świata, Monarchowie. Hasło ma podkreślać postawę mędrców, których mimo przeciwności i działań Heroda, do celu prowadziła wiara i radość z nadziei. Wydarzenie wpisuje się w zakończenie Roku Nadziei, który akcentuje motyw wędrówki ku zbawieniu.
Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacja Orszak Trzech Króli. Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II, Archikatedrą św. Jana oraz instytucjami kultury m.st. Warszawy.
Orszak Trzech Króli został objęty patronatem honorowym prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego.