Życie Warszawy

Warszawa do 2040 roku. Jak zmieni się metro? Będą nowe trasy

Publikacja: 22.11.2025 08:20

Co dalej z warszawskim metrem? Plany na najbliższe dekady ujawnione

Foto: Metro Warszawskie

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
W listopadzie rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii oraz Planu Ogólnego Warszawy do 2040 roku. Dokumenty te wskazują kierunki, w jakich ma rozwijać się stolica. Jednym z poruszanych wątków jest transport, w tym rozbudowa metra.

Strategia #Warszawa40+ zawiera plany dotyczące rozwoju miasta, a jednym z omawianych kierunków jest transport – między innymi trasy tramwajowe, autobusowe czy nowe odcinki metra, które mogą powstać w następnych latach. Dokumenty odpowiadają na pytanie, jakim miastem może stać się Warszawa w perspektywie kolejnych 20 lat. Jak może rozwinąć się metro?

Rozwój transportu. Plany dotyczące metra

„Naszym priorytetem będzie rozwój transportu szynowego – metra, tramwajów i kolei. Wybudujemy nowe linie metra. Dzięki nim połączymy gęsto zaludnione dzielnice obrzeżne  z centrum miasta oraz innymi obszarami, które cechuje duża koncentracja miejsc pracy i usług” – czytamy w „Strategii #Warszawa40+”.

Załącznik numer 4 do dokumentu „Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej” zawiera ustalenia dotyczące infrastruktury metra.

Waszawa pracuje nad strategią wieloletniej rozbudowy sieci tramwajowej stolicy
strategia rozwoju transportu
Nowe trasy tramwajowe w Warszawie. Gdzie miasto planuje inwestycje? Lista

Dzięki temu wiemy, że w tym zakresie ustala się zachowanie istniejących i zrealizowanych odcinków linii metra, w tym linii M1 relacja Kabaty – Młociny oraz M2 relacja Karolin – Bródno, stacji metra oraz stacji techniczno-postojowych Kabaty i Mory. Zrealizowane mają zostać odcinki metra (w tym linii M2 w relacji Karolin – Ursus Niedźwiadek, linii M3 w relacji Stadion Narodowy – Gocław oraz linii M4 w relacji Tarchomin – Wilanów), stacje metra w rejonach ich lokalizacji oraz stacja techniczno-postojowa Kozia Górka i Żerań.

Jeśli analiza ruchowa i ekonomiczna wykaże zasadność budowy, rekomendowana jest realizacja potencjalnych odcinków metra, w tym linii M2 w relacji Bródno – Marymont, linii M3 w relacji Gocław – Żwirki i Wigury oraz linii M5 w relacji Szamoty – Gocławek.

Ponadto dopuszczana jest również modyfikacja przebiegu poszczególnych linii metra w ustalonych korytarzach, z zastrzeżeniem zachowania docelowych powiązań, a także relokacja poszczególnych stacji metra w ramach korytarzy linii metra wskazanych na poniższym schemacie lub realizację innych stacji metra, jeśli analizy ruchowe i ekonomiczne wykażą zasadność ich budowy.

Plan rozwoju transportu w Warszawie zawarty w Strategii #Warszawa40+

Plan rozwoju transportu w Warszawie zawarty w Strategii #Warszawa40+

Foto: UM Warszawa

Rekomendowana jest także do czasu realizacji docelowej linii metra realizacja korytarzy uprzywilejowania transportu autobusowego wzdłuż Alej Jerozolimskich od ul. Łopuszańskiej do Dworca Zachodniego, ulic: Racławickiej, Dolnej i Chełmskiej, Trasy Siekierkowskiej od ul. Bora-Komorowskiego do al. Polski Walczącej, ulicy Ostrobramskiej.

Konsultacje społeczne dotyczące przyszłości stolicy

Zarówno strategia rozwoju miasta, jak i planu ogólnego Warszawy to dokumenty, które zadecydują o przyszłości miasta. 

„Strategia 2040+ i plan ogólny to mapa drogowa rozwoju Warszawy na kolejne dekady. Chcemy, aby opinię na ich temat wyrazili mieszkańcy i mieszkanki – ci, którzy tu żyją, pracują, wychowują dzieci, korzystają z komunikacji, parków i usług. Dlatego zachęcam do zapoznania się z projektami obu dokumentów i wzięciem udziału w konsultacjach. Powiedzcie nam, jaka ma być Warszawa przyszłości” – zachęca prezydent miasta Rafał Trzaskowski.

Konsultacje społeczne już trwają – rozpoczęły się 14 listopada i potrwają do 19 stycznia przyszłego roku. W tym czasie mieszkańcy mogą zapoznać się z dokumentami projektów, zgłosić uwagi, a także wziąć udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

