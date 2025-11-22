Warszawa do 2040 roku. Jak zmieni się metro? Będą nowe trasy

W listopadzie rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii oraz Planu Ogólnego Warszawy do 2040 roku. Dokumenty te wskazują kierunki, w jakich ma rozwijać się stolica. Jednym z poruszanych wątków jest transport, w tym rozbudowa metra.



Strategia #Warszawa40+ zawiera plany dotyczące rozwoju miasta, a jednym z omawianych kierunków jest transport – między innymi trasy tramwajowe, autobusowe czy nowe odcinki metra, które mogą powstać w następnych latach. Dokumenty odpowiadają na pytanie, jakim miastem może stać się Warszawa w perspektywie kolejnych 20 lat. Jak może rozwinąć się metro?

Rozwój transportu. Plany dotyczące metra

„Naszym priorytetem będzie rozwój transportu szynowego – metra, tramwajów i kolei. Wybudujemy nowe linie metra. Dzięki nim połączymy gęsto zaludnione dzielnice obrzeżne z centrum miasta oraz innymi obszarami, które cechuje duża koncentracja miejsc pracy i usług” – czytamy w „Strategii #Warszawa40+”.

Załącznik numer 4 do dokumentu „Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej” zawiera ustalenia dotyczące infrastruktury metra.

Dzięki temu wiemy, że w tym zakresie ustala się zachowanie istniejących i zrealizowanych odcinków linii metra, w tym linii M1 relacja Kabaty – Młociny oraz M2 relacja Karolin – Bródno, stacji metra oraz stacji techniczno-postojowych Kabaty i Mory. Zrealizowane mają zostać odcinki metra (w tym linii M2 w relacji Karolin – Ursus Niedźwiadek, linii M3 w relacji Stadion Narodowy – Gocław oraz linii M4 w relacji Tarchomin – Wilanów), stacje metra w rejonach ich lokalizacji oraz stacja techniczno-postojowa Kozia Górka i Żerań.