W niedzielę 7 grudnia na Stadionie Narodowym odbędzie się 18. Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny SHOM organizowany przez Stowarzyszenie Małżonków Szefów Misji Dyplomatycznych (SHOM). W jego trakcie będzie można kupić, jak zapewniają organizatorzy, „podarunki i przekąski z całego świata”.



Tegoroczna odsłona wydarzenia odbywa się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP, Marty Nawrockiej.

Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny SHOM. Co to za wydarzenie?

18. Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny SHOM odbędzie się 7 grudnia w godz. 10-18 na Stadionie Narodowym (Biznes Klub, wejście przez bramkę nr 5 – od Wybrzeża Szczecińskiego). Udział w wydarzeniu wymaga zakupu przy wejściu „cegiełki” w cenie 20 zł. Wstęp jest bezpłatny dla dzieci do lat 12.

W tegorocznej odsłonie Międzynarodowego Kiermaszu Dobroczynnego bierze udział ponad 60 ambasad, których przedstawiciele będą sprzedawać wyjątkowe produkty oraz żywność ze swoich krajów. Nabyć będzie można m.in. włoskie tkaniny, rwandyjską kawę, algierskie słodycze czy japońską ceramikę. „To doskonała okazja, aby kupić świąteczne prezenty i spróbować nowych potraw z całego świata!” – zachęcają organizatorzy.

W ramach wydarzenia przez cały dzień na Stadionie Narodowym obejrzeć będzie można również międzynarodowe występy kulturalne na żywo oraz posłuchać kolęd śpiewanych przez chóry szkolne.