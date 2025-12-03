Marta Nawrocka zaprasza na Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny
Tegoroczna odsłona wydarzenia odbywa się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP, Marty Nawrockiej.
18. Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny SHOM odbędzie się 7 grudnia w godz. 10-18 na Stadionie Narodowym (Biznes Klub, wejście przez bramkę nr 5 – od Wybrzeża Szczecińskiego). Udział w wydarzeniu wymaga zakupu przy wejściu „cegiełki” w cenie 20 zł. Wstęp jest bezpłatny dla dzieci do lat 12.
W tegorocznej odsłonie Międzynarodowego Kiermaszu Dobroczynnego bierze udział ponad 60 ambasad, których przedstawiciele będą sprzedawać wyjątkowe produkty oraz żywność ze swoich krajów. Nabyć będzie można m.in. włoskie tkaniny, rwandyjską kawę, algierskie słodycze czy japońską ceramikę. „To doskonała okazja, aby kupić świąteczne prezenty i spróbować nowych potraw z całego świata!” – zachęcają organizatorzy.
W ramach wydarzenia przez cały dzień na Stadionie Narodowym obejrzeć będzie można również międzynarodowe występy kulturalne na żywo oraz posłuchać kolęd śpiewanych przez chóry szkolne.
Cały dochód z Kiermaszu Dobroczynnego przekazany zostanie 17 organizacjom charytatywnym, które nominowane zostały przez członków SHOM i pierwszą damę.
Pierwsza dama, za pośrednictwem wpisu opublikowanego w serwisie X, zachęca wszystkich do udziału w wydarzeniu.
- Chcę serdecznie zaprosić do udziału w Kiermaszu – niech to będzie czas wspólnego dzielenia się dobrem! Grudzień to szczególny czas – bliskości, życzliwości i myślenia o innych. Kiermasz Dobroczynny SHOM pozwala nam okazać to dobro w praktyce: kupując wyjątkowe upominki z całego świata, możemy jednocześnie pomóc dzieciom, seniorom, osobom z niepełnosprawnością i potrzebującym wsparcia. Serdecznie Państwa zapraszam siódmego grudnia na Stadion Narodowy. Spotkajmy się tam i podarujmy innym odrobinę nadziei – powiedziała w nagraniu załączonym do wpisu.