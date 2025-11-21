2.6°C
Sportowe emocje dla seniorów. Wielka Gra z AZS

Publikacja: 21.11.2025 17:20

Foto: Photographee.eu

M.B.
Akademicki Związek Sportowy (AZS) zaprasza seniorów w wieku 55 lat i starszych na wyjątkowe wydarzenie – Grę z zadaniami sportowymi, która odbędzie się 22 listopada na obiektach Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w Warszawie.

Inicjatywa, realizowana w ramach konkursu „Aktywny Senior 2025”, ma na celu promowanie aktywności fizycznej, integrację oraz miłe spędzenie czasu w sportowej atmosferze. Patronat nad wydarzeniem objęły AZS Warszawa, AZS oraz Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Wyjątkowy gość i program wydarzenia

Uczestnicy będą mieli okazję spotkać się ze srebrną medalistką Igrzysk Olimpijskich w Moskwie (1980 r.) w skoku wzwyż, Urszulą Kielan. Jej obecność z pewnością uświetni zawody i będzie dodatkową motywacją dla wszystkich graczy.

Wydarzenie rozpocznie się rejestracją i weryfikacją uczestników o godz. 10. Odprawa techniczna przed zawodami zaplanowana jest na godz. 11:25, rozgrzewka na godz. 11:45, a start zawodów nastąpi o godz. 12.

Sportowe wyzwania i atrakcje dla każdego

AZS przygotował bogaty program sportowo-rekreacyjny, który odbędzie się w całości na krytych halach sportowych WAT (ul. Kartezjusza 1). Drużyny czteroosobowe zmierzą się w różnorodnych konkurencjach, które sprawdzą zarówno sprawność fizyczną, jak i umiejętności umysłowe.

Foto: mat. pras.

Wśród przygotowanych aktywności znajdą się między innymi:

  • Zagadki logiczne
  • Gry zręcznościowe: boccia, golf, cornhole
  • Strzelectwo: strzelanie z broni laserowej oraz łuku
  • Konkurencje z piłką: slalom unihokejowy i strzał na bramkę, rzuty do kosza
  • Sztafeta na ergometrach
  • Budowanie wieży
  • Quiz wiedzy sportowej

Dodatkowo, uczestnicy będą mogli skorzystać ze strefy zdrowia, oferującej naukę pierwszej pomocy oraz bezpłatne pomiary: ciśnienia, masy ciała i poziomu cukru we krwi. Na zakończenie wydarzenia przewidziano poczęstunek w formie obiadu.

Rejestracja i nagrody dla uczestników

Zgłoszenia drużyn czteroosobowych przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej. Osoby, które nie mają skompletowanej drużyny, mogą zgłosić się mailowo na adres: [email protected] – organizatorzy pomogą w utworzeniu zespołu.

Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy zawierający: koszulkę, numer startowy i torbę na zakupy. Na mecie na wszystkich czekać będzie medal i dyplom, a także obiad i woda. Zostanie również rozlosowanych 12 voucherów o wartości 250 zł każdy, przeznaczonych na zakup odzieży sportowej marki KEEZO. Najlepsze trzy drużyny zostaną uhonorowane medalami odpowiednio złotym, srebrnym i brązowym.

