Sportowe emocje dla seniorów. Wielka Gra z AZS

Akademicki Związek Sportowy (AZS) zaprasza seniorów w wieku 55 lat i starszych na wyjątkowe wydarzenie – Grę z zadaniami sportowymi, która odbędzie się 22 listopada na obiektach Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w Warszawie.



Inicjatywa, realizowana w ramach konkursu „Aktywny Senior 2025”, ma na celu promowanie aktywności fizycznej, integrację oraz miłe spędzenie czasu w sportowej atmosferze. Patronat nad wydarzeniem objęły AZS Warszawa, AZS oraz Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Wyjątkowy gość i program wydarzenia

Uczestnicy będą mieli okazję spotkać się ze srebrną medalistką Igrzysk Olimpijskich w Moskwie (1980 r.) w skoku wzwyż, Urszulą Kielan. Jej obecność z pewnością uświetni zawody i będzie dodatkową motywacją dla wszystkich graczy.

Wydarzenie rozpocznie się rejestracją i weryfikacją uczestników o godz. 10. Odprawa techniczna przed zawodami zaplanowana jest na godz. 11:25, rozgrzewka na godz. 11:45, a start zawodów nastąpi o godz. 12.

Sportowe wyzwania i atrakcje dla każdego

AZS przygotował bogaty program sportowo-rekreacyjny, który odbędzie się w całości na krytych halach sportowych WAT (ul. Kartezjusza 1). Drużyny czteroosobowe zmierzą się w różnorodnych konkurencjach, które sprawdzą zarówno sprawność fizyczną, jak i umiejętności umysłowe.