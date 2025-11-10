6.5°C
Życie Warszawy

Ruszyły zapisy do pierwszych e-Mistrzostw Warszawy

Publikacja: 10.11.2025 14:45

Na najlepszych uczestników czekają nagrody o wartości 20 tysięcy złotych

Foto: Adobe Stock

rbi
League of Legends, FC 26 i e-bieg – to konkurencje, w których zmierzą się uczestnicy pierwszej edycji stołecznych e-mistrzostw. Projekt obejmuje także konkurs kreatywny z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

e-Mistrzostwa Warszawy by Lenovo mają na celu rozwijanie kompetencji przyszłości, promowanie aktywności fizycznej oraz odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii.

Pierwsza edycja e-Mistrzostw Warszawy

Inicjatywa jest otwarta dla wszystkich mieszkańców Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy mają czas na realizację e-biegu oraz przesłanie pracy konkursowej do 17 listopada. Kwalifikacje w dwóch grach e-sportowych zostaną rozegrane online 22 listopada (FC 26) i 23 listopada (League of Legends).

Wielki finał e-mistrzostw odbędzie się 28 listopada w Hotelu Warszawa przy pl. Powstańców Warszawy 9. Laureaci wezmą tam udział w inspirujących warsztatach AI i ceremonii wręczenia nagród, spotykając się z ambasadorami projektu: Wojciechem „Bezi” Wróblem oraz Robertem „LisekHD” Liszką.

Rękopisy sprzed pięciu i sześciu stuleci przypominają nam, że język nie jest martwym, skamieniałym s
do 31 maja
„Jam Posełkini Jego” – żywa średniowieczna polszczyzna
Nagrody w e-Mistrzostwach Warszawy

Na najlepszych uczestników czekają nagrody o wartości 20 tys. zł: przenośna konsola Lenovo Legion GO S, monitory Lenovo Legion 27Q-10 27' 240Hz, słuchawki Lenovo Legion H600 i słuchawki douszne Lenovo E310 oraz plecaki Lenovo Select Targus 16', a także bilety VIP na mecz Legii Warszawa i gadżety od piłkarskiej Ekstraklasy.

Projekt organizuje Polski Związek Esportu przy wsparciu Lenovo i partnerstwie Urzędu Miasta Warszawy, centrum multimedialnego Europa Experience oraz Ekstraklasy. Szczegółowe informacje i zapisy dostępne są na stronie imprezy.

.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

