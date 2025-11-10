Ruszyły zapisy do pierwszych e-Mistrzostw Warszawy

League of Legends, FC 26 i e-bieg – to konkurencje, w których zmierzą się uczestnicy pierwszej edycji stołecznych e-mistrzostw. Projekt obejmuje także konkurs kreatywny z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.



e-Mistrzostwa Warszawy by Lenovo mają na celu rozwijanie kompetencji przyszłości, promowanie aktywności fizycznej oraz odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii.

Pierwsza edycja e-Mistrzostw Warszawy

Inicjatywa jest otwarta dla wszystkich mieszkańców Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy mają czas na realizację e-biegu oraz przesłanie pracy konkursowej do 17 listopada. Kwalifikacje w dwóch grach e-sportowych zostaną rozegrane online 22 listopada (FC 26) i 23 listopada (League of Legends).

Wielki finał e-mistrzostw odbędzie się 28 listopada w Hotelu Warszawa przy pl. Powstańców Warszawy 9. Laureaci wezmą tam udział w inspirujących warsztatach AI i ceremonii wręczenia nagród, spotykając się z ambasadorami projektu: Wojciechem „Bezi” Wróblem oraz Robertem „LisekHD” Liszką.