Roślinne szepty i ptasi kod. XV Noc Biologów na Uniwersytecie Warszawskim

XV Noc Biologów odbędzie się 16 stycznia (piątek) na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Miecznikowa 1. Warto sprawdzić dokładny program i wybrać konkretne aktywności, bo większość z nich wymaga rezerwacji. Po osiagnięciu limitu miejsc rezerwacja będzie niedostępna.
Podczas wydarzenia odbędzie się wiele ciekawych wykładów, na które może przyjść każdy. Wśród tematów znalazły się:
Na miejscu znajdą się także interaktywne stoiska, m.in. „Sygnały na skrzydłach”, „Od struktury do sygnału: kształty w układach biologicznych”, „Sygnały z mikroświata”, „Przyroda pod lupą – jak założyć barwne laboratorium w domu?”, „Ptasi kod: co ćwierka, kuka i pohukuje?” czy „Dialog w mikroświecie eukariontów”. Zaplanowano też pokazy „Jak bakterie odpowiadają na leki? Antybiotykooporność pod lupą”, „Sekrety symbiozy: jak sygnały budują więzi”, „Gdy komórki tworzą życie - poznaj świat mysich zarodków” „Mikrosygnały, wielka decyzja - jak komunikują się bakterie?” i „CellApp czyli komórkowy odpowiednik komumikatora”.
Przygotowano również wystawę „Zobaczyć sygnały”. To wystawa fotografii prezentujących różnorodne sygnały i wskazówki występujące w świecie organizmów żywych. Łączy walory artystyczny z edukacyjnym, umożliwiając zapoznanie się z charakterystyką przedstawionych gatunków oraz ich funkcjonowaniem w środowisku.
Na chętnych czekać będzie też gra terenowa. Każdy uczestnik otrzyma mapkę z miejscem na stemple przedstawiające tropy zwierząt, które będzie można znaleźć w kolejnych punktach gry. Następnie zadaniem uczestników będzie dopasowanie zdobytych tropów do właściwych gatunków zwierząt. W ostatnim punkcie – na naszym stanowisku – uczestnicy będą dodatkowo będą mogli odcisnąć stempel z odlewu prawdziwego tropu / lub odcisnąć stempel tropu zrobiony metodą linorytu w skali 1:1 i zabrać na pamiątkę do domu.
Organizatorzy zapraszają też do interaktywnego pokoju zagadek inspirowanego kaskadą kinaz, gdzie uczestnicy będą mogli odtworzyć jeden z kluczowych szlaków sygnałowych w komórce. To lekka i angażująca zabawa, w której krok po kroku odkrywa się, jak komórki „rozmawiają” i przekazują informacje. Idealne dla ciekawych świata - zarówno dzieci, jak i dorosłych - którzy chcą zobaczyć, jak w praktyce wygląda biologia pełna sygnałów.
Specjalnie na tę noc przygotowano również nagrania: „Oko w oko z kleszczem – jak Hyalomma widzi świat”, „Chemia lasu i lasoterapia: dlaczego czujemy się lepiej wśród drzew?”, „Radiogenomika - od sygnałów z diagnostyki ludzkiego ciała do spersonalizowanej terapii” i „Z kawą o kawie”.
Nagrania zostaną udostępnione na kanale YouTube Wydziału Biologii.