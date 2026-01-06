Roślinne szepty i ptasi kod. XV Noc Biologów na Uniwersytecie Warszawskim

Czy Wiedźmin wie, co robi? Świat roślin w opowiadaniach Andrzeja Sapkowskiego

Zapisane w genach – czyli jak biolog szuka „igły w stogu siana”

Sygnały w świecie zwierząt, czyli o czym śpiewają ptaki i rechoczą żaby (i nie tylko)

Ochrona przyrody 2050: lepiej, gorzej, czy inaczej?

Foto: facebook.com/nocbiologowuw

Botaniczna recenzja gry komputerowej Wiedźmin 3: czy fantastyka może uczyć botaniki?

Rozwielitki, mistrzynie adaptacji środowiskowych

W jaki sposób bakterie patogenne odczytują sygnały i jakie to ma dla nas konsekwencje?

O meandrach ochrony przyrody, czyli o sygnałach na które jesteśmy głusi, sygnałach, których nie będzie i błędach na których się nie uczymy.

Zapomniane instrukcje życia: epigenetyczne źródła nowotworów

Symbioza, pasożytnictwo i manipulacja – fascynujące interakcje grzybów z owadami

Roślinne szepty i krzyki – o emisji i percepcji substancji lotnych (czyli jak rośliny „mówią i słuchają”)

Tajemnice mikroplastików

Mały kleszcz, wielka zmiana – syndrom alfa-gal w pigułce

Zakażenie HIV: od wyroku śmierci, przez przewlekłą chorobę, do wyleczenia?

Urban Cavities Project – o antropogenicznych miejscach gniazdowania ptaków

O tym, że pisarze się (nie) znali na przyrodzie

Droga z laboratorium do kochającego domu, czyli jak zwierzęta polaboratoryjne dostają szansę

Interaktywne stoiska, wystawy i gra terenowa

Na miejscu znajdą się także interaktywne stoiska, m.in. „Sygnały na skrzydłach”, „Od struktury do sygnału: kształty w układach biologicznych”, „Sygnały z mikroświata”, „Przyroda pod lupą – jak założyć barwne laboratorium w domu?”, „Ptasi kod: co ćwierka, kuka i pohukuje?” czy „Dialog w mikroświecie eukariontów”. Zaplanowano też pokazy „Jak bakterie odpowiadają na leki? Antybiotykooporność pod lupą”, „Sekrety symbiozy: jak sygnały budują więzi”, „Gdy komórki tworzą życie - poznaj świat mysich zarodków” „Mikrosygnały, wielka decyzja - jak komunikują się bakterie?” i „CellApp czyli komórkowy odpowiednik komumikatora”.

Każdy uczestnik otrzyma mapkę z miejscem na stemple przedstawiające tropy zwierząt, które będzie można znaleźć w kolejnych punktach gry

Przygotowano również wystawę „Zobaczyć sygnały”. To wystawa fotografii prezentujących różnorodne sygnały i wskazówki występujące w świecie organizmów żywych. Łączy walory artystyczny z edukacyjnym, umożliwiając zapoznanie się z charakterystyką przedstawionych gatunków oraz ich funkcjonowaniem w środowisku.

Na chętnych czekać będzie też gra terenowa. Każdy uczestnik otrzyma mapkę z miejscem na stemple przedstawiające tropy zwierząt, które będzie można znaleźć w kolejnych punktach gry. Następnie zadaniem uczestników będzie dopasowanie zdobytych tropów do właściwych gatunków zwierząt. W ostatnim punkcie – na naszym stanowisku – uczestnicy będą dodatkowo będą mogli odcisnąć stempel z odlewu prawdziwego tropu / lub odcisnąć stempel tropu zrobiony metodą linorytu w skali 1:1 i zabrać na pamiątkę do domu.

Organizatorzy zapraszają też do interaktywnego pokoju zagadek inspirowanego kaskadą kinaz, gdzie uczestnicy będą mogli odtworzyć jeden z kluczowych szlaków sygnałowych w komórce. To lekka i angażująca zabawa, w której krok po kroku odkrywa się, jak komórki „rozmawiają” i przekazują informacje. Idealne dla ciekawych świata - zarówno dzieci, jak i dorosłych - którzy chcą zobaczyć, jak w praktyce wygląda biologia pełna sygnałów.

Specjalnie na tę noc przygotowano również nagrania: „Oko w oko z kleszczem – jak Hyalomma widzi świat”, „Chemia lasu i lasoterapia: dlaczego czujemy się lepiej wśród drzew?”, „Radiogenomika - od sygnałów z diagnostyki ludzkiego ciała do spersonalizowanej terapii” i „Z kawą o kawie”.

Nagrania zostaną udostępnione na kanale YouTube Wydziału Biologii.