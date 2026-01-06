-6.4°C
Roślinne szepty i ptasi kod. XV Noc Biologów na Uniwersytecie Warszawskim

Publikacja: 06.01.2026 12:25

XV Noc Biologów odbędzie się 16 stycznia (piątek) na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Miecznikowa 1.

XV Noc Biologów odbędzie się 16 stycznia (piątek) na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Miecznikowa 1.

Foto: facebook.com/nocbiologowuw

rbi
Czy nietoperze ze sobą rozmawiają? O czym śpiewają ptaki i rechoczą żaby? Czy fantastyka może uczyć botaniki? – to tylko niektóre z wykładów zaplanowanych na tegoroczną Noc Biologów na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Warto sprawdzić dokładny program i wybrać konkretne aktywności, bo większość z nich wymaga rezerwacji. Po osiagnięciu limitu miejsc rezerwacja będzie niedostępna.

Wykłady podczas XV Nocy Biologów

Podczas wydarzenia odbędzie się wiele ciekawych wykładów, na które może przyjść każdy. Wśród tematów znalazły się:

  • Głos mszaków – jak odczytać sygnały z przyrody?
  • Czy nietoperze ze sobą rozmawiają (i o czym)?
  • Język i zmysły kleszczy – jak kleszcze dobierają się w pary i polują na żywicieli?
  • Czy Wiedźmin wie, co robi? Świat roślin w opowiadaniach Andrzeja Sapkowskiego
  • Zapisane w genach – czyli jak biolog szuka „igły w stogu siana”
  • Sygnały w świecie zwierząt, czyli o czym śpiewają ptaki i rechoczą żaby (i nie tylko)
  • Ochrona przyrody 2050: lepiej, gorzej, czy inaczej?

Foto: facebook.com/nocbiologowuw

  • Botaniczna recenzja gry komputerowej Wiedźmin 3: czy fantastyka może uczyć botaniki?
  • Rozwielitki, mistrzynie adaptacji środowiskowych
  • W jaki sposób bakterie patogenne odczytują sygnały i jakie to ma dla nas konsekwencje?
  • O meandrach ochrony przyrody, czyli o sygnałach na które jesteśmy głusi, sygnałach, których nie będzie i błędach na których się nie uczymy.
  • Zapomniane instrukcje życia: epigenetyczne źródła nowotworów
  • Symbioza, pasożytnictwo i manipulacja – fascynujące interakcje grzybów z owadami
  • Roślinne szepty i krzyki – o emisji i percepcji substancji lotnych (czyli jak rośliny „mówią i słuchają”)
  • Tajemnice mikroplastików
  • Mały kleszcz, wielka zmiana – syndrom alfa-gal w pigułce
  • Zakażenie HIV: od wyroku śmierci, przez przewlekłą chorobę, do wyleczenia?
  • Urban Cavities Project – o antropogenicznych miejscach gniazdowania ptaków
  • O tym, że pisarze się (nie) znali na przyrodzie
  • Droga z laboratorium do kochającego domu, czyli jak zwierzęta polaboratoryjne dostają szansę

Interaktywne stoiska, wystawy i gra terenowa

Na miejscu znajdą się także interaktywne stoiska, m.in. „Sygnały na skrzydłach”, „Od struktury do sygnału: kształty w układach biologicznych”, „Sygnały z mikroświata”, „Przyroda pod lupą – jak założyć barwne laboratorium w domu?”, „Ptasi kod: co ćwierka, kuka i pohukuje?” czy „Dialog w mikroświecie eukariontów”. Zaplanowano też pokazy „Jak bakterie odpowiadają na leki? Antybiotykooporność pod lupą”, „Sekrety symbiozy: jak sygnały budują więzi”, „Gdy komórki tworzą życie - poznaj świat mysich zarodków” „Mikrosygnały, wielka decyzja - jak komunikują się bakterie?” i „CellApp czyli komórkowy odpowiednik komumikatora”.

Każdy uczestnik otrzyma mapkę z miejscem na stemple przedstawiające tropy zwierząt, które będzie można znaleźć w kolejnych punktach gry

Przygotowano również wystawę „Zobaczyć sygnały”. To wystawa fotografii prezentujących różnorodne sygnały i wskazówki występujące w świecie organizmów żywych. Łączy walory artystyczny z edukacyjnym, umożliwiając zapoznanie się z charakterystyką przedstawionych gatunków oraz ich funkcjonowaniem w środowisku.

Na chętnych czekać będzie też gra terenowa. Każdy uczestnik otrzyma mapkę z miejscem na stemple przedstawiające tropy zwierząt, które będzie można znaleźć w kolejnych punktach gry. Następnie zadaniem uczestników będzie dopasowanie zdobytych tropów do właściwych gatunków zwierząt. W ostatnim punkcie – na naszym stanowisku – uczestnicy będą dodatkowo będą mogli odcisnąć stempel z odlewu prawdziwego tropu / lub odcisnąć stempel tropu zrobiony metodą linorytu w skali 1:1 i zabrać na pamiątkę do domu.

