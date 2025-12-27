Poświąteczny weekend pełen atrakcji. Co będzie się działo w stolicy?
Po krótkiej świątecznej przerwie już w weekend 27-28 będzie można się wybrać na szereg różnych wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty, spektakle, filmy czy spacery tematyczne.
Atrakcje w ramach miejskiej akcji „Rusz się Warszawo po świętach” odbędą się w różnych dzielnicach stolicy. Wejście będzie bezpłatne dla posiadaczy Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka.
Od 27 do 30 grudnia OSiR w dzielnicy Ochota zaprasza mieszkańców do aktywnego spędzenia czasu na lodowisku i na krytej pływalni przy ul. Rokosowskiej 10. Białołęcki Ośrodek Sportu zaprasza w dniach 27-31 grudnia na pływalnię przy ul. Światowida 56 i na lodowisko przy ul. Strumykowej 21. Od 27 do 30 grudnia można skorzystać również z siłowni w Parku Kultury w Powsinie.
W sobotę o godzinie 18 w Kościele św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza (Grójecka 38) odbędzie się koncert świąteczny Hanny Rybki z Zespołem. Wydarzenie połączy tradycję i magię góralskiego brzmienia. Muzycy wykonają kolędy i pastorałki w folkowych aranżacjach, które zabrzmią w murach jednego z najpiękniejszych kościołów Ochoty. Organizatorzy zachęcają, by wybrać się w muzyczną podróż przez polskie tradycje bożonarodzeniowe, widziane oczami i sercem artystów z Podhala. Wstęp na koncert jest wolny.
W sobotę o godz. 19 w Kościele pw. św. Zygmunta (Plac Konfederacji 55) odbędzie się koncert świąteczny w wykonaniu gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na scenie wystąpią Monika Kuszyńska, Olga Szomańska i Jacek Subociałło, Krzysztof Kiljański i Witold Cisło oraz Wojtek i Krysia Cugowscy. Artyści zaprezentują znane kolędy i nastrojowe piosenki. Wstęp jest wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona.
W sobotę 27 grudnia o godz. 19 Wawerskie Centrum Kultury Filia Radość (ul. Powojowa 2) zaprasza na spektakl „Kolega Mela Gibsona”. Jest to stand-up na podstawie tekstu Tomasza Jachimka, występuje Jacek Grondowy. Jak zapowiadają organizatorzy, ten błyskotliwy komediodramat z humorem i ironią odsłania kulisy życia aktorskiego. Głównym bohaterem jest dojrzały, niespełniony aktor. Spektakl odbędzie się w sali widowiskowej. Bilet wstępu kosztuje 30 zł.
W sobotę 27 grudnia o godz. 19 odbędzie się premiera koncertu „Świętogranie” w Teatrze Ateneum. Jest to koncert kolęd, pastorałek oraz popularnych utworów świątecznych w wykonaniu aktorek i aktorów Teatru Ateneum, którym towarzyszyć będzie muzyka na żywo orkiestry kameralnej. Koncert przywoła świąteczną atmosferę, podczas której nie zabraknie wzruszeń. Koncerty będą się odbywać do 11 stycznia. Wydarzenie jest biletowane.
W niedzielę 28 grudnia w godz. 14-16 odbędzie się spacer dla nowych mieszkańców Warszawy oraz osób, które uczą się języka polskiego. Uczestnicy będą mogli poznać polskie tradycje Bożego Narodzenia, dowiedzieć się, gdzie w starej Warszawie kupowano choinki i opłatki, poznać wigilijne menu, a także odwiedzić słynne szopki, w tym najstarszą ruchomą szopkę w kościele kapucynów na ul. Miodowej. Organizatorem jest Muzeum Warszawy, miejsce spotkania to jego siedziba w kamienicy przy Rynku Starego Miasta 42.
W niedzielę o godz. 18 w Auli CLXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Cz. Niemena (ul. J. Słowackiego 3) odbędzie się świąteczny koncert Krzysztofa Kiljańskiego z zespołem. Publiczność usłyszy najpiękniejsze polskie kolędy i piosenki świąteczne, a także znane zagraniczne utwory w klimatycznych aranżacjach. Na koncert zaprasza dzielnica Wesoła. Wstęp jest wolny, jednak liczba miejsc jest ograniczona.
W niedzielę 8 grudnia o godz. 18 w Okęckiej Sali Widowiskowej (ul. 1 Sierpnia 36a) odbędzie się koncert zespołu Wanda i Banda. Publiczność będzie miała okazję usłyszeć największe przeboje formacji i charyzmatyczny głos wokalistki Wandy Kwietniewskiej. Wstęp wolny z zaproszeniami.
W niedzielę 28 grudnia o godz. 18.50 można się wybrać również na koncert kolęd, który odbędzie się w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Przy Agorze 9). Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej pod kierownictwem Jana Lewtaka wraz z wybitnymi solistami zaprezentuje najpiękniejsze kolędy i świąteczne utwory w nastrojowej scenerii parafii na Bielanach. Wydarzenie poprowadzi dziennikarz Paweł Sztompke. Wstęp jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.
W niedzielny wieczór o godz. 19.30 w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie (ul. Przyrynek 2) rozpocznie się koncert kolęd. W świątecznej atmosferze wystąpi Zespół Muzyki Dawnej La Tempesta pod batutą Jakuba Burzyńskiego oraz Chór Kameralny „In Laetitia”, przygotowany przez Barbarę Kucharczyk. Zgromadzeni usłyszą polskie kolędy i pastorałki oraz chorały z Oratorium na Boże Narodzenie J. S. Bacha. Wstęp jest bezpłatny.