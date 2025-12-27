W sobotę o godzinie 18 w Kościele św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza (Grójecka 38) odbędzie się koncert świąteczny Hanny Rybki z Zespołem. Wydarzenie połączy tradycję i magię góralskiego brzmienia. Muzycy wykonają kolędy i pastorałki w folkowych aranżacjach, które zabrzmią w murach jednego z najpiękniejszych kościołów Ochoty. Organizatorzy zachęcają, by wybrać się w muzyczną podróż przez polskie tradycje bożonarodzeniowe, widziane oczami i sercem artystów z Podhala. Wstęp na koncert jest wolny.

Bielańskie Kolędowanie – koncert świąteczny z gwiazdami

W sobotę o godz. 19 w Kościele pw. św. Zygmunta (Plac Konfederacji 55) odbędzie się koncert świąteczny w wykonaniu gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na scenie wystąpią Monika Kuszyńska, Olga Szomańska i Jacek Subociałło, Krzysztof Kiljański i Witold Cisło oraz Wojtek i Krysia Cugowscy. Artyści zaprezentują znane kolędy i nastrojowe piosenki. Wstęp jest wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona.

Spektakl „Kolega Mela Gibsona”

W sobotę 27 grudnia o godz. 19 Wawerskie Centrum Kultury Filia Radość (ul. Powojowa 2) zaprasza na spektakl „Kolega Mela Gibsona”. Jest to stand-up na podstawie tekstu Tomasza Jachimka, występuje Jacek Grondowy. Jak zapowiadają organizatorzy, ten błyskotliwy komediodramat z humorem i ironią odsłania kulisy życia aktorskiego. Głównym bohaterem jest dojrzały, niespełniony aktor. Spektakl odbędzie się w sali widowiskowej. Bilet wstępu kosztuje 30 zł.

„Świętogranie” w Teatrze Ateneum

W sobotę 27 grudnia o godz. 19 odbędzie się premiera koncertu „Świętogranie” w Teatrze Ateneum. Jest to koncert kolęd, pastorałek oraz popularnych utworów świątecznych w wykonaniu aktorek i aktorów Teatru Ateneum, którym towarzyszyć będzie muzyka na żywo orkiestry kameralnej. Koncert przywoła świąteczną atmosferę, podczas której nie zabraknie wzruszeń. Koncerty będą się odbywać do 11 stycznia. Wydarzenie jest biletowane.

Atrakcje w niedzielę 28 grudnia 2025

Spacer po Warszawie – warszawskie szopki bożonarodzeniowe

W niedzielę 28 grudnia w godz. 14-16 odbędzie się spacer dla nowych mieszkańców Warszawy oraz osób, które uczą się języka polskiego. Uczestnicy będą mogli poznać polskie tradycje Bożego Narodzenia, dowiedzieć się, gdzie w starej Warszawie kupowano choinki i opłatki, poznać wigilijne menu, a także odwiedzić słynne szopki, w tym najstarszą ruchomą szopkę w kościele kapucynów na ul. Miodowej. Organizatorem jest Muzeum Warszawy, miejsce spotkania to jego siedziba w kamienicy przy Rynku Starego Miasta 42.

Świąteczny koncert Krzysztofa Kiljańskiego z zespołem

W niedzielę o godz. 18 w Auli CLXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Cz. Niemena (ul. J. Słowackiego 3) odbędzie się świąteczny koncert Krzysztofa Kiljańskiego z zespołem. Publiczność usłyszy najpiękniejsze polskie kolędy i piosenki świąteczne, a także znane zagraniczne utwory w klimatycznych aranżacjach. Na koncert zaprasza dzielnica Wesoła. Wstęp jest wolny, jednak liczba miejsc jest ograniczona.

Koncert zespołu Wanda i Banda

W niedzielę 8 grudnia o godz. 18 w Okęckiej Sali Widowiskowej (ul. 1 Sierpnia 36a) odbędzie się koncert zespołu Wanda i Banda. Publiczność będzie miała okazję usłyszeć największe przeboje formacji i charyzmatyczny głos wokalistki Wandy Kwietniewskiej. Wstęp wolny z zaproszeniami.

Koncert na Boże Narodzenie – najpiękniejsze kolędy

W niedzielę 28 grudnia o godz. 18.50 można się wybrać również na koncert kolęd, który odbędzie się w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Przy Agorze 9). Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej pod kierownictwem Jana Lewtaka wraz z wybitnymi solistami zaprezentuje najpiękniejsze kolędy i świąteczne utwory w nastrojowej scenerii parafii na Bielanach. Wydarzenie poprowadzi dziennikarz Paweł Sztompke. Wstęp jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

Śródmiejskie kolędowanie na Nowym Mieście

W niedzielny wieczór o godz. 19.30 w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie (ul. Przyrynek 2) rozpocznie się koncert kolęd. W świątecznej atmosferze wystąpi Zespół Muzyki Dawnej La Tempesta pod batutą Jakuba Burzyńskiego oraz Chór Kameralny „In Laetitia”, przygotowany przez Barbarę Kucharczyk. Zgromadzeni usłyszą polskie kolędy i pastorałki oraz chorały z Oratorium na Boże Narodzenie J. S. Bacha. Wstęp jest bezpłatny.