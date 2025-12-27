-0.7°C
1016.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Gdzie wyjść w Warszawie 27-28 grudnia? Stolica przygotowała coś specjalnego

Publikacja: 27.12.2025 15:30

Poświąteczny weekend pełen atrakcji. Co będzie się działo w stolicy?

Poświąteczny weekend pełen atrakcji. Co będzie się działo w stolicy?

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska
W tym roku świąteczny odpoczynek potrwa aż pięć dni. Zaraz po Bożym Narodzeniu rozpocznie się weekend. W Warszawie będzie on pełen kulturalnych wydarzeń, nie tylko tych w typowo świątecznym klimacie. Oto kilka propozycji. Na większość z nich wstęp jest bezpłatny.

Po krótkiej świątecznej przerwie już w weekend 27-28 będzie można się wybrać na szereg różnych wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty, spektakle, filmy czy spacery tematyczne.  

Poświąteczny weekend pełen atrakcji. Wydarzenia w sobotę 27 grudnia 2025

  • „Rusz się Warszawo po świętach”

Atrakcje w ramach miejskiej akcji „Rusz się Warszawo po świętach” odbędą się w różnych dzielnicach stolicy. Wejście będzie bezpłatne dla posiadaczy Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka.

Od 27 do 30 grudnia OSiR w dzielnicy Ochota zaprasza mieszkańców do aktywnego spędzenia czasu na lodowisku i na krytej pływalni przy ul. Rokosowskiej 10. Białołęcki Ośrodek Sportu zaprasza w dniach 27-31 grudnia na pływalnię przy ul. Światowida 56 i na lodowisko przy ul. Strumykowej 21. Od 27 do 30 grudnia można skorzystać również z siłowni w Parku Kultury w Powsinie.

  • Góralskie Kolędowanie na Ochocie – Koncert Świąteczny Hanny Rybki z Zespołem
Reklama
Reklama

W sobotę o godzinie 18 w Kościele św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza (Grójecka 38) odbędzie się koncert świąteczny Hanny Rybki z Zespołem. Wydarzenie połączy tradycję i magię góralskiego brzmienia. Muzycy wykonają kolędy i pastorałki w folkowych aranżacjach, które zabrzmią w murach jednego z najpiękniejszych kościołów Ochoty. Organizatorzy zachęcają, by wybrać się w muzyczną podróż przez polskie tradycje bożonarodzeniowe, widziane oczami i sercem artystów z Podhala. Wstęp na koncert jest wolny.

  • Bielańskie Kolędowanie – koncert świąteczny z gwiazdami

W sobotę o godz. 19 w Kościele pw. św. Zygmunta (Plac Konfederacji 55) odbędzie się koncert świąteczny w wykonaniu gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na scenie wystąpią Monika Kuszyńska, Olga Szomańska i Jacek Subociałło, Krzysztof Kiljański i Witold Cisło oraz Wojtek i Krysia Cugowscy. Artyści zaprezentują znane kolędy i nastrojowe piosenki. Wstęp jest wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona.

  • Spektakl „Kolega Mela Gibsona”

W sobotę 27 grudnia o godz. 19 Wawerskie Centrum Kultury Filia Radość (ul. Powojowa 2) zaprasza na spektakl „Kolega Mela Gibsona”. Jest to stand-up na podstawie tekstu Tomasza Jachimka, występuje Jacek Grondowy. Jak zapowiadają organizatorzy, ten błyskotliwy komediodramat z humorem i ironią odsłania kulisy życia aktorskiego. Głównym bohaterem jest dojrzały, niespełniony aktor. Spektakl odbędzie się w sali widowiskowej. Bilet wstępu kosztuje 30 zł.

  • „Świętogranie” w Teatrze Ateneum
Reklama
Reklama

W sobotę 27 grudnia o godz. 19 odbędzie się premiera koncertu „Świętogranie” w Teatrze Ateneum. Jest to koncert kolęd, pastorałek oraz popularnych utworów świątecznych w wykonaniu aktorek i aktorów Teatru Ateneum, którym towarzyszyć będzie muzyka na żywo orkiestry kameralnej. Koncert przywoła świąteczną atmosferę, podczas której nie zabraknie wzruszeń. Koncerty będą się odbywać do 11 stycznia. Wydarzenie jest biletowane.

Atrakcje w niedzielę 28 grudnia 2025

  • Spacer po Warszawie – warszawskie szopki bożonarodzeniowe

W niedzielę 28 grudnia w godz. 14-16 odbędzie się spacer dla nowych mieszkańców Warszawy oraz osób, które uczą się języka polskiego. Uczestnicy będą mogli poznać polskie tradycje Bożego Narodzenia, dowiedzieć się, gdzie w starej Warszawie kupowano choinki i opłatki, poznać wigilijne menu, a także odwiedzić słynne szopki, w tym najstarszą ruchomą szopkę w kościele kapucynów na ul. Miodowej. Organizatorem jest Muzeum Warszawy, miejsce spotkania to jego siedziba w kamienicy przy Rynku Starego Miasta 42.

  • Świąteczny koncert Krzysztofa Kiljańskiego z zespołem

W niedzielę o godz. 18 w Auli CLXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Cz. Niemena (ul. J. Słowackiego 3) odbędzie się świąteczny koncert Krzysztofa Kiljańskiego z zespołem. Publiczność usłyszy najpiękniejsze polskie kolędy i piosenki świąteczne, a także znane zagraniczne utwory w klimatycznych aranżacjach. Na koncert zaprasza dzielnica Wesoła. Wstęp jest wolny, jednak liczba miejsc jest ograniczona.

  • Koncert zespołu Wanda i Banda
Reklama
Reklama

W niedzielę 8 grudnia o godz. 18 w Okęckiej Sali Widowiskowej (ul. 1 Sierpnia 36a) odbędzie się koncert zespołu Wanda i Banda. Publiczność będzie miała okazję usłyszeć największe przeboje formacji i charyzmatyczny głos wokalistki Wandy Kwietniewskiej. Wstęp wolny z zaproszeniami.

  • Koncert na Boże Narodzenie – najpiękniejsze kolędy

W niedzielę 28 grudnia o godz. 18.50 można się wybrać również na koncert kolęd, który odbędzie się w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Przy Agorze 9). Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej pod kierownictwem Jana Lewtaka wraz z wybitnymi solistami zaprezentuje najpiękniejsze kolędy i świąteczne utwory w nastrojowej scenerii parafii na Bielanach. Wydarzenie poprowadzi dziennikarz Paweł Sztompke. Wstęp jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

  • Śródmiejskie kolędowanie na Nowym Mieście

W niedzielny wieczór o godz. 19.30 w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie (ul. Przyrynek 2) rozpocznie się koncert kolęd. W świątecznej atmosferze wystąpi Zespół Muzyki Dawnej La Tempesta pod batutą Jakuba Burzyńskiego oraz Chór Kameralny „In Laetitia”, przygotowany przez Barbarę Kucharczyk. Zgromadzeni usłyszą polskie kolędy i pastorałki oraz chorały z Oratorium na Boże Narodzenie J. S. Bacha. Wstęp jest bezpłatny.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Łazienki Królewskie, Warszawa
Świąteczny spacer

Zapomnij o Trakcie Królewskim. To tam poczujesz magię Świąt

Fragment ruchomej szopki z Kościóła Przemienienia Pańskiego w Warszawie (Kapucyni)
Tradycja

Trasą szopek. Nowość przed Pałacem Prezydenckim

Już w najbliższy weekend na najmłodszych w Warszawie czeka sporo świątecznych atrakcji / zdjęcie ilu
piątek-niedziela

Przed świętami dzieci się nudzą? Sześć pomysłów last minute

Z oferty Sauny Wisła w Warszawie będą mogły korzystać również rodziny z dziećmi (zdj. ilustracyjne)
rekreacja

Zniżki dla seniorów, bezpłatne sloty, rodzinne sesje. Sauna Wisła czeka

Jarmark, spektakle i widowisko ognia w Parku Czechowickim w Ursusie
piątek-niedziela

Jarmark, spektakle i widowisko ognia w Parku Czechowickim w Ursusie

Wykład odbędzie się w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów - siedzibie Muzeum Niepodległości
czwartek

Muzeum Niepodległości zaprasza na „Czwartki z Temidą”

W dwa przedświąteczne weekendy w Warszawie nie zabraknie atrakcji w bożonarodzeniowym klimacie
sobota-niedziela

„Last Christmas” w nowej odsłonie

Wawel Truck już 6 grudnia pojawi się na Jarmarku Warszawskim
sobota

Ciężarówka pełna słodyczy na Jarmarku Warszawskim

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama