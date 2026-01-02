0.7°C
991.6 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Gdzie na narty w pobliżu Warszawy? Nie trzeba jechać aż w Tatry

Publikacja: 02.01.2026 20:00

Niedaleko Warszawy jest kilka miejsc, w których można pojeździć na nartach / zdjęcie ilustracyjne

Niedaleko Warszawy jest kilka miejsc, w których można pojeździć na nartach / zdjęcie ilustracyjne

Foto: Milan / Adobe Stock

Joanna Kamińska
Warszawscy miłośnicy jazdy na nartach mogą nie być zadowoleni, ponieważ jedyny stok w stolicy – Górka Szczęśliwicka – będzie przez cały sezon zimowy nieczynna. W związku z tym sprawdzamy, gdzie w pobliżu Warszawy można pojeździć na nartach.

Latem Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa zarządzające Górką Szczęśliwicką poinformowało, że ta będzie nieczynna przez cały najbliższy sezon zimowy. Wszystko z powodu rozpoczęcia zapowiadanego od dawna kompleksowego remontu infrastruktury narciarskiej. Ten zakończyć ma się latem 2026 roku.

Okazuje się jednak, że w odległości nie większej niż 180 km od stolicy można bez problemu pojeździć na nartach.

Gdzie na narty niedaleko Warszawy? Stok Narciarski Parchatka

W pobliżu Warszawy można pojeździć na nartach w województwie lubelskim. W odległości ok. 140 km od stolicy znaleźć można Stok Narciarski Parchatka położony w powiecie puławskim, w gminie Kazimierz Dolny.

W ośrodku znajdują się trzy trasy narciarskie o łatwym poziomie trudności. Dwie z nich mają długość 420 m i wyposażone są w wyciągi talerzykowe, natomiast trzecia o długości 80 m posiada wyciąg typu wyrwirączka. Wszystkie trasy są oświetlone i sztucznie naśnieżane. Na terenie ośrodka znajduje się szkółka narciarska, wypożyczalnia sprzętu, karczma z miejscami noclegowymi oraz parking na 200-300 samochodów.

Polecane
Już 28 listopada rusza Jarmark Warszawski 2025
tradycja
Takiej świątecznej atrakcji Warszawa jeszcze nie miała. Festiwal nowości rusza już 28 listopada
Reklama
Reklama

Aktualnie stok pozostaje jeszcze zamknięty. Brak jest informacji o możliwej dacie otwarcia.

Na Stoku Narciarskim Parchatka korzystać można z karnetów punktowych lub czasowych. W ubiegłym sezonie 1 punkt kosztował tu 10 groszy. Koszt 1 wjazdu dłuższymi wyciągami wynosił 70 punktów (7 zł), a krótszym wyciągiem – 40 punktów (4 zł). Z kolei karnet czasowy na 2 godziny kosztował 70 zł, natomiast na 3 godziny – 80 zł.

Stok narciarski w pobliżu Warszawy: Nart-Sport Rąblów

Na narty można wybrać się również do innego ośrodka w województwie lubelskim. Ok. 150 km od Warszawy w Rąblowie (powiat puławski, gmina Wąwolnica) znajduje się ośrodek narciarski Nart-Sport Rąblów.

Korzystać można tutaj z wyciągu talerzykowego oraz czterech tras o długości: 160 m, 180 m, 300 m i 420 m, a także ze snowparku i „oślej łączki”. Trasy posiadają sztuczne oświetlenie, są sztucznie naśnieżane oraz ratrakowane. Na terenie ośrodka działa również szkoła narciarska. Można tu też skorzystać z usług serwisowania sprzętu.

Ośrodek Nart-Sport Rąblów  w sezonie czynny jest codziennie w godz. 9-22. Warunki śnieżne są bardzo dobre, pokrywa wynosi 40-50 cm. 

Reklama
Reklama

W sezonie 2025/2026 obowiązują karnety czasowe i punktowe. Koszt karnetu czasowego na 2 godziny wynosił 70 zł, a na 3 godziny – 85 zł. Z kolei 1 punkt kosztował 10 groszy, a za 1 wjazd wyciągiem trzeba było zapłacić od 40 do 80 punktów (od 4 do 8 zł).  Punkty niewykorzystane są ważne do końca sezon.

Gdzie na narty niedaleko Warszawy? Ośrodek Narciarski „Szwajcaria Bałtowska”

W pobliżu Warszawy na nartach pojeździć można również w województwie świętokrzyskim. Ok. 160 km od stolicy znajduje się Bałtów (powiat ostrowiecki, gmina Bałtów), a w nim Ośrodek Narciarski „Szwajcaria Bałtowska”, będący integralną częścią Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego w Bałtowie. 

Jest tu 5 tras narciarskich o łącznej długości 2500 metrów. Trasy są różnorodne pod względem ukształtowania i nachylenia terenu. Znajduje się tutaj także łagodny stok (tzw. ośla łączka) dla początkujących użytkowników. Trasy są systematycznie ratrakowane, a stoki oświetlane do późnych godzin nocnych. Do dyspozycji amatorów białego szaleństwa jest 4-osobowa kolejka linowa krzesełkowa oraz dwa nowoczesne wyciągi orczykowe. Na terenie ośrodka funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu narciarskiego oraz szkoła narciarska i snowbordowa.

Poza ośrodkiem narciarskim znaleźć można tu szereg innych atrakcji, w tym m.in. lodowisko i sankostrada.

Od 27 grudnia można jeździć na wszystkich trasach w „Szwajcarii Bałtowskiej”. Organizatorzy atrakcji poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych, że warunki są bardzo dobre.

Reklama
Reklama

Ośrodek podał już wcześniej cennik karnetów na sezon 2025/2026. Obowiązują tu karnety czasowe. Oto przykładowe ceny:

  • 1 godzina – 55 zł / 65 zł (bilet ulgowy / normalny),
  • 3 godziny – 97 zł / 115 zł,
  • cały dzień – 140 zł / 165 zł,
  • 6 kolejnych dni – 490 zł / 510 zł.

Gdzie w pobliżu Warszawy można pojeździć na nartach? Stacja Narciarska Sabat Krajno

Jeszcze jedno miejsce w województwie świętokrzyskim, do którego można wybrać się na narty z Warszawy, to Stacja Narciarska Sabat Krajno. Jest oddalona od stolicy o ok. 175 km i znajduje się w miejscowości Krajno-Zagórze (powiat kielecki, gmina Górno).

Można tu korzystać z dwóch tras narciarskich o długości 800 i 850 m obsługiwanych przez wyciągi talerzykowe, a także z „oślej łączki” z trasą o długości 100 i wyciągiem taśmowym. Na terenie ośrodka znajduje się wypożyczalnia sprzętu i szkoła narciarska. Ponadto Sabat Krajno to również Park Rozrywki i Miniatur.

Ośrodek jest otwarty a czynna jest Trasa Główna o długości 800 metrów.

Reklama
Reklama

Na stronie internetowej ośrodka jest aktualny cennik na sezon. Istnieje możliwość zakupu karnetów czasowych i przejazdowych.

Oto przykładowe ceny karnetów czasowych:

  • 2 godziny – 80 zł,
  • 3 godziny – 98 zł,
  • cały dzień – 150 zł,
  • 6 kolejnych dni – 500 zł.

W przypadku karnetu przejazdowego (punktowego) koszt 1 punktu wynosi 2 zł. Jednocześnie przejazd wyciągiem talerzykowym kosztuje 3 punkty (6 zł), a wyciągiem taśmowym – 2 punkty (4 zł).

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Eonarium Genesis: An Immersive Light Show to pół godziny wyjątkowych estetycznych wrażeń
od 16 stycznia

Genesis w Warszawie. Immersyjne widowisko światła i dźwięku

Alternatywne sylwestry w Warszawie. Przewodnik koncertowy
poradnik „Życia Warszawy”

Alternatywne sylwestry w Warszawie. Przewodnik koncertowy

Poświąteczny weekend pełen atrakcji. Co będzie się działo w stolicy?
Czas wolny

Gdzie wyjść w Warszawie 27-28 grudnia? Stolica przygotowała coś specjalnego

Łazienki Królewskie, Warszawa
Świąteczny spacer

Zapomnij o Trakcie Królewskim. To tam poczujesz magię Świąt

Fragment ruchomej szopki z Kościóła Przemienienia Pańskiego w Warszawie (Kapucyni)
Tradycja

Trasą szopek. Nowość przed Pałacem Prezydenckim

Już w najbliższy weekend na najmłodszych w Warszawie czeka sporo świątecznych atrakcji / zdjęcie ilu
piątek-niedziela

Przed świętami dzieci się nudzą? Sześć pomysłów last minute

Z oferty Sauny Wisła w Warszawie będą mogły korzystać również rodziny z dziećmi (zdj. ilustracyjne)
rekreacja

Zniżki dla seniorów, bezpłatne sloty, rodzinne sesje. Sauna Wisła czeka

Jarmark, spektakle i widowisko ognia w Parku Czechowickim w Ursusie
piątek-niedziela

Jarmark, spektakle i widowisko ognia w Parku Czechowickim w Ursusie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama