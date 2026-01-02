Aktualnie stok pozostaje jeszcze zamknięty. Brak jest informacji o możliwej dacie otwarcia.

Na Stoku Narciarskim Parchatka korzystać można z karnetów punktowych lub czasowych. W ubiegłym sezonie 1 punkt kosztował tu 10 groszy. Koszt 1 wjazdu dłuższymi wyciągami wynosił 70 punktów (7 zł), a krótszym wyciągiem – 40 punktów (4 zł). Z kolei karnet czasowy na 2 godziny kosztował 70 zł, natomiast na 3 godziny – 80 zł.

Stok narciarski w pobliżu Warszawy: Nart-Sport Rąblów

Na narty można wybrać się również do innego ośrodka w województwie lubelskim. Ok. 150 km od Warszawy w Rąblowie (powiat puławski, gmina Wąwolnica) znajduje się ośrodek narciarski Nart-Sport Rąblów.

Korzystać można tutaj z wyciągu talerzykowego oraz czterech tras o długości: 160 m, 180 m, 300 m i 420 m, a także ze snowparku i „oślej łączki”. Trasy posiadają sztuczne oświetlenie, są sztucznie naśnieżane oraz ratrakowane. Na terenie ośrodka działa również szkoła narciarska. Można tu też skorzystać z usług serwisowania sprzętu.

Ośrodek Nart-Sport Rąblów w sezonie czynny jest codziennie w godz. 9-22. Warunki śnieżne są bardzo dobre, pokrywa wynosi 40-50 cm.

W sezonie 2025/2026 obowiązują karnety czasowe i punktowe. Koszt karnetu czasowego na 2 godziny wynosił 70 zł, a na 3 godziny – 85 zł. Z kolei 1 punkt kosztował 10 groszy, a za 1 wjazd wyciągiem trzeba było zapłacić od 40 do 80 punktów (od 4 do 8 zł). Punkty niewykorzystane są ważne do końca sezon.

Gdzie na narty niedaleko Warszawy? Ośrodek Narciarski „Szwajcaria Bałtowska”

W pobliżu Warszawy na nartach pojeździć można również w województwie świętokrzyskim. Ok. 160 km od stolicy znajduje się Bałtów (powiat ostrowiecki, gmina Bałtów), a w nim Ośrodek Narciarski „Szwajcaria Bałtowska”, będący integralną częścią Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego w Bałtowie.

Jest tu 5 tras narciarskich o łącznej długości 2500 metrów. Trasy są różnorodne pod względem ukształtowania i nachylenia terenu. Znajduje się tutaj także łagodny stok (tzw. ośla łączka) dla początkujących użytkowników. Trasy są systematycznie ratrakowane, a stoki oświetlane do późnych godzin nocnych. Do dyspozycji amatorów białego szaleństwa jest 4-osobowa kolejka linowa krzesełkowa oraz dwa nowoczesne wyciągi orczykowe. Na terenie ośrodka funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu narciarskiego oraz szkoła narciarska i snowbordowa.

Poza ośrodkiem narciarskim znaleźć można tu szereg innych atrakcji, w tym m.in. lodowisko i sankostrada.

Od 27 grudnia można jeździć na wszystkich trasach w „Szwajcarii Bałtowskiej”. Organizatorzy atrakcji poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych, że warunki są bardzo dobre.

Ośrodek podał już wcześniej cennik karnetów na sezon 2025/2026. Obowiązują tu karnety czasowe. Oto przykładowe ceny:

1 godzina – 55 zł / 65 zł (bilet ulgowy / normalny),

3 godziny – 97 zł / 115 zł,

cały dzień – 140 zł / 165 zł,

6 kolejnych dni – 490 zł / 510 zł.

Gdzie w pobliżu Warszawy można pojeździć na nartach? Stacja Narciarska Sabat Krajno

Jeszcze jedno miejsce w województwie świętokrzyskim, do którego można wybrać się na narty z Warszawy, to Stacja Narciarska Sabat Krajno. Jest oddalona od stolicy o ok. 175 km i znajduje się w miejscowości Krajno-Zagórze (powiat kielecki, gmina Górno).

Można tu korzystać z dwóch tras narciarskich o długości 800 i 850 m obsługiwanych przez wyciągi talerzykowe, a także z „oślej łączki” z trasą o długości 100 i wyciągiem taśmowym. Na terenie ośrodka znajduje się wypożyczalnia sprzętu i szkoła narciarska. Ponadto Sabat Krajno to również Park Rozrywki i Miniatur.

Ośrodek jest otwarty a czynna jest Trasa Główna o długości 800 metrów.

Na stronie internetowej ośrodka jest aktualny cennik na sezon. Istnieje możliwość zakupu karnetów czasowych i przejazdowych.

Oto przykładowe ceny karnetów czasowych:

2 godziny – 80 zł,

3 godziny – 98 zł,

cały dzień – 150 zł,

6 kolejnych dni – 500 zł.

W przypadku karnetu przejazdowego (punktowego) koszt 1 punktu wynosi 2 zł. Jednocześnie przejazd wyciągiem talerzykowym kosztuje 3 punkty (6 zł), a wyciągiem taśmowym – 2 punkty (4 zł).