200 lat Politechniki Warszawskiej. Inauguracja Roku Jubileuszowego

4 stycznia 1826 roku otwarto Szkołę Przygotowawczą do Instytutu Politechnicznego. Datę tę uznaje się za powstanie szkolnictwa technicznego w Warszawie i za początki Politechniki Warszawskiej.



15 stycznia uczelnia uczci tę wyjątkową rocznicę.

Inauguracja Roku Jubileuszowego Politechniki Warszawskiej

„Inauguracja Roku Jubileuszowego będzie połączeniem świata liczb i faktów (tak często kojarzących się z uczelnią techniczną) oraz świata sztuki (w którym czucie i wiara mówią zwykle głośniej niż mędrca szkiełko i oko). Sięgniemy do przeszłości (a historia Politechniki Warszawskiej jest fascynująca, choć nie zawsze łatwa), odwołamy się do teraźniejszości (a ona również potrafi zaskoczyć), spojrzymy w przyszłość (bo bez wizjonerstwa trudno o rozwój)” – zapowiada uczelnia.

Obchody odbędą się w Dużej Auli Gmachu Głównego PW – najbardziej charakterystycznym miejscu uczelni. Tam o godz. 15.00 rozpocznie się uroczyste posiedzenie Senatu PW. W programie znalazły się: przemówienie rektora PW prof. Krzysztofa Zaremby, wręczenie Nagrody Politechniki Warszawskiej im. Stanisława Staszica oraz prezentacja portretu Stanisława Staszica.

Ważnym punktem wydarzenia będą inscenizacje przemówień bohaterów sprzed 200 lat: Stanisława Staszica (inspiratora i inicjatora powołania Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego) oraz prof. Kajetana Garbińskiego (dyrektora Szkoły).