Życie Warszawy
200 lat Politechniki Warszawskiej. Inauguracja Roku Jubileuszowego

Publikacja: 10.01.2026 09:05

Obchody odbędą się w Dużej Auli Gmachu Głównego PW

Foto: Politechnika Warszawska

4 stycznia 1826 roku otwarto Szkołę Przygotowawczą do Instytutu Politechnicznego. Datę tę uznaje się za powstanie szkolnictwa technicznego w Warszawie i za początki Politechniki Warszawskiej.

15 stycznia uczelnia uczci tę wyjątkową rocznicę.

Inauguracja Roku Jubileuszowego Politechniki Warszawskiej

„Inauguracja Roku Jubileuszowego będzie połączeniem świata liczb i faktów (tak często kojarzących się z uczelnią techniczną) oraz świata sztuki (w którym czucie i wiara mówią zwykle głośniej niż mędrca szkiełko i oko). Sięgniemy do przeszłości (a historia Politechniki Warszawskiej jest fascynująca, choć nie zawsze łatwa), odwołamy się do teraźniejszości (a ona również potrafi zaskoczyć), spojrzymy w przyszłość (bo bez wizjonerstwa trudno o rozwój)” – zapowiada uczelnia.

Obchody odbędą się w Dużej Auli Gmachu Głównego PW – najbardziej charakterystycznym miejscu uczelni. Tam o godz. 15.00 rozpocznie się uroczyste posiedzenie Senatu PW. W programie znalazły się: przemówienie rektora PW prof. Krzysztofa Zaremby, wręczenie Nagrody Politechniki Warszawskiej im. Stanisława Staszica oraz prezentacja portretu Stanisława Staszica.

Ważnym punktem wydarzenia będą inscenizacje przemówień bohaterów sprzed 200 lat: Stanisława Staszica (inspiratora i inicjatora powołania Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego) oraz prof. Kajetana Garbińskiego (dyrektora Szkoły).

Kantata „Omnes populi”

W drugiej części inauguracji królować będzie muzyka. Na godz. 18.00 zaplanowano koncert galowy. Z recitalem fortepianowym wystąpi Paweł Kowalski. Zagra m.in. utwory Fryderyka Chopina, Wojciecha Kilara i Krzysztofa Komedy.

Potem będzie można po raz pierwszy publicznie posłuchać kantaty „Omnes populi” w wykonaniu Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej pod batutą kompozytora Dariusza Zimnickiego, z tekstami m.in. Stanisława Staszica. Utwór został stworzony specjalnie z myślą o wykonaniu go w Dużej Auli naszego Gmachu Głównego. Kantatę zaprezentuje 200 chórzystów – symbolicznie nawiązując do jubileuszu, który świętujemy. Wstęp na krużganki (to miejsca stojące) jest wolny.

Źródło: zyciewarszawy.pl

