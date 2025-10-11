Prostym językiem o trudnych rzeczach. Reprezentanci Politechniki w finale FameLab Poland

W finale konkursu FameLab Poland wystąpi dwoje reprezentantów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej: doktorantka Natalia Izdebska oraz student Bartłomiej Łuszczuk.



FameLab to największy na świecie konkurs komunikacji naukowej. Powstał w 2005 roku w brytyjskim Cheltenham jako część tamtejszego festiwalu nauki. Jest skierowany do studentów, doktorantów i młodych naukowców (od 21. do 35. roku życia), którzy w ramach przygotowań do finału otrzymują trening komunikacyjny prowadzony przez grono międzynarodowych ekspertów.

3 minuty na zaprezentowanie wybranego tematu naukowego

Ideą konkursu jest przedstawianie skomplikowanych zagadnień naukowych w zrozumiały sposób. Uczestnicy mają 3 minuty na zaprezentowanie wybranego tematu naukowego w języku angielskim, bez możliwości używania prezentacji. Wystąpienia oceniane są pod kątem treści, jasności przekazu oraz charyzmy uczestnika (tzw. zasada 3C – content, clarity, charisma). Nasi reprezentanci obecnie dopracowują swoje wystąpienia.

Natalia Izdebska zaprezentuje temat „Baterie będą lepsze, ale czy można zbudować je z klocków Lego?”.

– Dowiedziałam się o konkursie z posta na Facebooku. Przed finałem jestem zmotywowana i gotowa do działania. Ćwiczę moje wystąpienie od półfinałów. W 3 minutowym wystąpieniu wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, a timing wypowiedzi zachowany co do sekundy. To bardzo trudne zadanie, dlatego tuż przed finałem skupiam się na szlifowaniu ostatnich elementów mojej wypowiedzi i będę gotowa na 14 października z 180 sekundową pogadanką o nauce – mówi mgr inż. Natalia Izdebska, absolwentka Wydziału Chemicznego PW i doktorantka w Szkole Doktorskiej PW.