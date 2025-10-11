13°C
1021.7 hPa
Życie Warszawy

Prostym językiem o trudnych rzeczach. Reprezentanci Politechniki w finale FameLab Poland

Publikacja: 11.10.2025 13:30

Ideą konkursu jest przedstawianie skomplikowanych zagadnień naukowych w zrozumiały sposób.

Ideą konkursu jest przedstawianie skomplikowanych zagadnień naukowych w zrozumiały sposób.

Foto: Adobe Stock

rbi
W finale konkursu FameLab Poland wystąpi dwoje reprezentantów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej: doktorantka Natalia Izdebska oraz student Bartłomiej Łuszczuk.

FameLab to największy na świecie konkurs komunikacji naukowej. Powstał w 2005 roku w brytyjskim Cheltenham jako część tamtejszego festiwalu nauki. Jest skierowany do studentów, doktorantów i młodych naukowców (od 21. do 35. roku życia), którzy w ramach przygotowań do finału otrzymują trening komunikacyjny prowadzony przez grono międzynarodowych ekspertów.

3 minuty na zaprezentowanie wybranego tematu naukowego

Ideą konkursu jest przedstawianie skomplikowanych zagadnień naukowych w zrozumiały sposób. Uczestnicy mają 3 minuty na zaprezentowanie wybranego tematu naukowego w języku angielskim, bez możliwości używania prezentacji. Wystąpienia oceniane są pod kątem treści, jasności przekazu oraz charyzmy uczestnika (tzw. zasada 3C – content, clarity, charisma). Nasi reprezentanci obecnie dopracowują swoje wystąpienia.

Polecane
Podczas spotkań eksperci z UW i WIM – PIB będą na bieżąco komentować nominacje i decyzje Komitetu No
promocja nauki
Tydzień Noblowski na UW. Eksperci przybliżą sylwetki laureatów

Natalia Izdebska zaprezentuje temat „Baterie będą lepsze, ale czy można zbudować je z klocków Lego?”.

– Dowiedziałam się o konkursie z posta na Facebooku. Przed finałem jestem zmotywowana i gotowa do działania. Ćwiczę moje wystąpienie od półfinałów. W 3 minutowym wystąpieniu wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, a timing wypowiedzi zachowany co do sekundy. To bardzo trudne zadanie, dlatego tuż przed finałem skupiam się na szlifowaniu ostatnich elementów mojej wypowiedzi i będę gotowa na 14 października z 180 sekundową pogadanką o nauce – mówi mgr inż. Natalia Izdebska, absolwentka Wydziału Chemicznego PW i doktorantka w Szkole Doktorskiej PW.

Reklama
Reklama

Prostym językiem o genetyce

Temat prezentacji Bartłomieja Łoszczuka to „HepaSwitch: genetyczna zmiana w kierunku zdrowej wątroby”.

– Konkursami typu FameLab czy 3 Minute Thesis interesowałem się od jakiegoś czasu. Bardzo podobała mi się idea kompaktowego sprzedawania wiedzy naukowej, a gdy pojawiła się okazja, że jako student też mogłem dołączyć do zawodów, to bez wahania zgłosiłem się, aby spróbować swoich sił. Przed finałem towarzyszy mi pozytywny stres, który motywuje mnie do szlifowania wystąpienia na ostatniej prostej. Cieszę się, że dotarłem do tego etapu, bo będę mógł skorzystać z profesjonalnych warsztatów przed finałem i poznać osobiście świetnych popularyzatorów nauki! – podkreśla Bartłomiej Łuszczuk, student biotechnologii na Wydziale Chemicznym PW.

Polecane
W rywalizacji wzięli udział studenci z kół naukowych DREN i PEPA RG, działających na Wydziale Elektr
szkoły wyższe
Studenci Politechniki Warszawskiej wygrali prestiżowy konkurs

Finał odbędzie się 14 października o godz. 18 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach. Udział w nim weźmie 12 uczestników wyłonionych w zmaganiach półfinałowych. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody finansowe, a zwycięzca krajowego finału będzie reprezentował Polskę podczas FameLab International 25 listopada w genewskim CERN. Lokalne edycje konkursu były już organizowane w ponad 30 krajach na wszystkich kontynentach, a na jego scenach wystąpiło ponad 40 tys. uczestników.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Astronauta opowie o kosmosie, technologiach, swojej drodze na orbitę oraz o misji IGNIS, w której wz
wydarzenie

Sławosz Uznański-Wiśniewski na Politechnice

Nagroda ma charakter zarówno symboliczny, jak i finansowy: laureat otrzymuje 5 000 zł brutto, a plac
nagroda im. korczaka

Dla tych, co stawiają dziecko w centrum uwagi

W obiekcie znajdzie się także filia Biblioteki Publicznej i garaż podziemny z funkcją schronu
infrastruktura

Na Woli powstanie nowa szkoła

Welcome Point to miejsce dedykowane nowym studentom, doktorantom i pracownikom uczelni, zwłaszcza os
nowy rok akademicki

Pierwszoroczni przyjeżdżają do Warszawy. Jak uczelnie pomagają im się odnaleźć?

Konkurs podzielony jest na dwie grupy wiekowe: uczniów klas VI–VIII szkół podstawowych oraz młodzież
współzawodnictwo

Co oznacza miłość do kraju? Konkurs praskiego liceum

Uczniowie masowo rezygnują z nieobowiązkowych zajęć edukacji zdrowotnej
nowy przedmiot

Edukacja zdrowotna w Warszawie. Frekwencyjna porażka pomysłodawców

Warszawska oświata cierpi na chroniczny problem niedoboru kadrowego
kadry

Kryzys oświaty w Warszawie. Brakuje 3 tys. nauczycieli

Podczas dwóch dni targów będzie można spotkać się z ponad 80 wystawcami – politechnicznymi kołami na
targi

Studenci pokażą, co potrafią. Kiedy rusza KONIK?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama