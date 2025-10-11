Prostym językiem o trudnych rzeczach. Reprezentanci Politechniki w finale FameLab Poland

Ideą konkursu jest przedstawianie skomplikowanych zagadnień naukowych w zrozumiały sposób.
FameLab to największy na świecie konkurs komunikacji naukowej. Powstał w 2005 roku w brytyjskim Cheltenham jako część tamtejszego festiwalu nauki. Jest skierowany do studentów, doktorantów i młodych naukowców (od 21. do 35. roku życia), którzy w ramach przygotowań do finału otrzymują trening komunikacyjny prowadzony przez grono międzynarodowych ekspertów.
Ideą konkursu jest przedstawianie skomplikowanych zagadnień naukowych w zrozumiały sposób. Uczestnicy mają 3 minuty na zaprezentowanie wybranego tematu naukowego w języku angielskim, bez możliwości używania prezentacji. Wystąpienia oceniane są pod kątem treści, jasności przekazu oraz charyzmy uczestnika (tzw. zasada 3C – content, clarity, charisma). Nasi reprezentanci obecnie dopracowują swoje wystąpienia.
Natalia Izdebska zaprezentuje temat „Baterie będą lepsze, ale czy można zbudować je z klocków Lego?”.
– Dowiedziałam się o konkursie z posta na Facebooku. Przed finałem jestem zmotywowana i gotowa do działania. Ćwiczę moje wystąpienie od półfinałów. W 3 minutowym wystąpieniu wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, a timing wypowiedzi zachowany co do sekundy. To bardzo trudne zadanie, dlatego tuż przed finałem skupiam się na szlifowaniu ostatnich elementów mojej wypowiedzi i będę gotowa na 14 października z 180 sekundową pogadanką o nauce – mówi mgr inż. Natalia Izdebska, absolwentka Wydziału Chemicznego PW i doktorantka w Szkole Doktorskiej PW.
Temat prezentacji Bartłomieja Łoszczuka to „HepaSwitch: genetyczna zmiana w kierunku zdrowej wątroby”.
– Konkursami typu FameLab czy 3 Minute Thesis interesowałem się od jakiegoś czasu. Bardzo podobała mi się idea kompaktowego sprzedawania wiedzy naukowej, a gdy pojawiła się okazja, że jako student też mogłem dołączyć do zawodów, to bez wahania zgłosiłem się, aby spróbować swoich sił. Przed finałem towarzyszy mi pozytywny stres, który motywuje mnie do szlifowania wystąpienia na ostatniej prostej. Cieszę się, że dotarłem do tego etapu, bo będę mógł skorzystać z profesjonalnych warsztatów przed finałem i poznać osobiście świetnych popularyzatorów nauki! – podkreśla Bartłomiej Łuszczuk, student biotechnologii na Wydziale Chemicznym PW.
Finał odbędzie się 14 października o godz. 18 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach. Udział w nim weźmie 12 uczestników wyłonionych w zmaganiach półfinałowych. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody finansowe, a zwycięzca krajowego finału będzie reprezentował Polskę podczas FameLab International 25 listopada w genewskim CERN. Lokalne edycje konkursu były już organizowane w ponad 30 krajach na wszystkich kontynentach, a na jego scenach wystąpiło ponad 40 tys. uczestników.