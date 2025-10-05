Tydzień Noblowski na Uniwersytecie Warszawskim. Eksperci przybliżą sylwetki laureatów

– Na przykład w ubiegłym roku nagrodzeni zostali Victor Ambros i Gary Ruvkun za odkrycie mikroRNA oraz jego roli w potranskrypcyjnej regulacji genów – to dzięki ich odkryciu możemy m.in. badać je jako markery pewnych chorób, zwłaszcza chorób nowotworowych – tłumaczy rektor. – Jednak nierzadko poszczególne wyróżnienia bywają zaskoczeniem lub nagrodzone dokonania wydają się – pozornie – dość abstrakcyjne. Dlatego pojawia się potrzeba komentarza i objaśnienia kontekstu stojącego za danym werdyktem. To cenne, że w ramach Tygodnia Noblowskiego na Uniwersytecie Warszawskim naukowcy z naszej uczelni, którzy nierzadko znają osobiście laureatów, ale przede wszystkim są świetnymi specjalistami w swoich dziedzinach, na bieżąco i przystępnie ukazują istotę nagrodzonych osiągnięć – podkreśla.

Briefingi z badaczami Uniwersytetu Warszawskiego

Codziennie w centrum informacyjnym Tygodnia Noblowskiego 2025 będą się odbywać briefingi z udziałem badaczy UW oraz WIM – PIB. Relacje można oglądać na kanale YouTube CWiD UW: https://www.youtube.com/@cwid_uw.

– Tydzień Noblowski ma przede wszystkim zwracać uwagę możliwie najszerszej grupie odbiorców na to, czym na co dzień zwykle nie zaprzątamy sobie głowy. Mianowicie – na rolę, jaką w naszym życiu i kształtowaniu rzeczywistości, w której żyjemy, odgrywają badania naukowe oraz ciężka, trwająca niejednokrotnie wiele lat, konsekwentna praca przeprowadzających je osób. W ten szczególny czas pragniemy też przypominać o istotności wybitnych dzieł animatorów wyobraźni – ludzi pióra – oraz projektów inspirowanych wielkimi pokojowymi ideami. Zależy nam bardzo na docieraniu z tą informacją do uczniów, dlatego też codziennie przygotowujemy scenariusze lekcji i materiały dla nauczycieli – mówi Jacek Sztolcman, kierownik CWiD UW.