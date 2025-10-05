9.2°C
Tydzień Noblowski na Uniwersytecie Warszawskim. Eksperci przybliżą sylwetki laureatów

Publikacja: 05.10.2025 09:00

Podczas spotkań eksperci z UW i WIM – PIB będą na bieżąco komentować nominacje i decyzje Komitetu Noblowskiego, Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk i innych gremiów uprawnionych do przyznania Nagrody Nobla.

Centrum Współpracy i Dialogu UW po raz siódmy organizuje centrum informacyjne Tygodnia Noblowskiego. Eksperci Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego będą na bieżąco komentować decyzje Komitetu Noblowskiego w poszczególnych dziedzinach oraz tłumaczyć istotę wyróżnionych osiągnięć.

W październiku ogłoszone zostaną nazwiska tegorocznych laureatów Nagrody Nobla.

Eksperci będą komentować decyzje Komitetu Noblowskiego

Z tej okazji Centrum Współpracy i Dialogu (CWiD) UW organizuje Tydzień Noblowski. Podczas spotkań eksperci z UW i WIM – PIB będą na bieżąco komentować nominacje i decyzje Komitetu Noblowskiego, Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk i innych gremiów uprawnionych do przyznania Nagrody Nobla.

– Nagroda Nobla to najbardziej znane i prestiżowe wyróżnienie przyznawane osobom zajmującym się nauką i badaniami, działaniami na rzecz pokoju na świecie oraz literaturą. Nagroda ta swój prestiż zawdzięcza nie tylko długiej tradycji, ale przede wszystkim idei, która stała za jej ufundowaniem. Pomysłodawca Nagrody świetnie zdawał sobie sprawę z tego, jak ważne jest podkreślanie dokonań badaczy i praktycznego zastosowania efektów ich pracy. Już wtedy rozumiał znaczenie, jakie dla ludzkiej wspólnoty i jej dobrostanu ma wkład twórców literatury oraz wysiłki działaczy społecznych – mówi rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak.

Dodaje, że Komitety Noblowskie honorują osiągnięcia będące kamieniami milowymi w rozwoju ludzkości.

– Na przykład w ubiegłym roku nagrodzeni zostali Victor Ambros i Gary Ruvkun za odkrycie mikroRNA oraz jego roli w potranskrypcyjnej regulacji genów – to dzięki ich odkryciu możemy m.in. badać je jako markery pewnych chorób, zwłaszcza chorób nowotworowych – tłumaczy rektor. – Jednak nierzadko poszczególne wyróżnienia bywają zaskoczeniem lub nagrodzone dokonania wydają się – pozornie – dość abstrakcyjne. Dlatego pojawia się potrzeba komentarza i objaśnienia kontekstu stojącego za danym werdyktem. To cenne, że w ramach Tygodnia Noblowskiego na Uniwersytecie Warszawskim naukowcy z naszej uczelni, którzy nierzadko znają osobiście laureatów, ale przede wszystkim są świetnymi specjalistami w swoich dziedzinach, na bieżąco i przystępnie ukazują istotę nagrodzonych osiągnięć – podkreśla.

Briefingi z badaczami Uniwersytetu Warszawskiego

Codziennie w centrum informacyjnym Tygodnia Noblowskiego 2025 będą się odbywać briefingi z udziałem badaczy UW oraz WIM – PIB. Relacje można oglądać na kanale YouTube CWiD UW: https://www.youtube.com/@cwid_uw.

– Tydzień Noblowski ma przede wszystkim zwracać uwagę możliwie najszerszej grupie odbiorców na to, czym na co dzień zwykle nie zaprzątamy sobie głowy. Mianowicie – na rolę, jaką w naszym życiu i kształtowaniu rzeczywistości, w której żyjemy, odgrywają badania naukowe oraz ciężka, trwająca niejednokrotnie wiele lat, konsekwentna praca przeprowadzających je osób. W ten szczególny czas pragniemy też przypominać o istotności wybitnych dzieł animatorów wyobraźni – ludzi pióra – oraz projektów inspirowanych wielkimi pokojowymi ideami. Zależy nam bardzo na docieraniu z tą informacją do uczniów, dlatego też codziennie przygotowujemy scenariusze lekcji i materiały dla nauczycieli – mówi Jacek Sztolcman, kierownik CWiD UW.

