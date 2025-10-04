8.6°C
1002.6 hPa
Życie Warszawy

Tragiczna śmierć byłego prorektora Collegium Humanum. Prokuratura wszczyna śledztwo

Publikacja: 04.10.2025 17:10

Siedziba uczelni Collegium Humanum po zmianie nazwy

Siedziba uczelni Collegium Humanum po zmianie nazwy

Foto: Panek, CC BY-SA 4.0

Kacper Komaiszko
W mieszkaniu na Mokotowie znaleziono ciało Pawła D., byłego prorektora Collegium Humanum. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie jego śmierci, która ma być prowadzona na podstawie artykułu kodeksu karnego dotyczącego doprowadzenia do targnięcia się na własne życie.

W piątek w jednym z mieszkań przy ulicy Puławskiej na Mokotowie dokonano tragicznego odkrycia donosi portal tvnwarszawa.pl. Na miejscu interwencję prowadziła policja, która pierwotnie została wezwana w związku z osobą w kryzysie emocjonalnym. Po dotarciu na miejsce okazało się, że znaleziono ciało mężczyzny. Po wstępnym potwierdzeniu tożsamości nieoficjalnie ustalono, że zmarły to Paweł D., były prorektor cieszącej się złą sławą uczelni Collegium Humanum.

Polecane
Stypendyści mają szansę na nawiązanie nowych znajomości i rozwój osobisty w inspirującym środowisku
stypendia
Nawet 1500 zł dla studentów z Warszawy

Śledztwo w sprawie

W związku z tragicznym zdarzeniem, Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła decyzję o wszczęciu śledztwa. W rozmowie z portalem tvnwarszawa.pl, rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba poinformował, że postępowanie będzie prowadzone na podstawie artykułu 151 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem, „kto doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat ośmiu”. Oznacza to, że prokuratorzy będą badać, czy do śmierci mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie. W ramach prowadzonego śledztwa zaplanowano również przeprowadzenie sekcji zwłok.

Powiązania z aferą Collegium Humanum

Śmierć Pawła D. ma bezpośredni związek z największym skandalem edukacyjnym ostatnich lat w Polsce. Paweł D. był bliskim współpracownikiem Pawła Cz., założyciela i byłego rektora Collegium Humanum. Paweł Cz. został zatrzymany i aresztowany w lutym bieżącego roku. Postawiono mu szereg poważnych zarzutów.

Prokuratura zarzuca mu przede wszystkim przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za wydawanie fałszywych świadectw ukończenia studiów podyplomowych. Dodatkowo, były rektor miał nadużywać swojego stanowiska, doprowadzając inne osoby do obcowania płciowego, a także grożąc świadkom w celu wymuszenia na nich konkretnych zeznań.

Reklama
Reklama
Polecane
57 kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego i 52 seminarzystów Archidiecezjalnego Se
nowy rok akademicki
Rok formacyjny dla 109 kleryków w Archidiecezji Warszawskiej

Uczelnia działa mimo skandalu

Skandal związany z działalnością Collegium Humanum nie zakończył się zamknięciem uczelni. Jak informuje portal tvnwarszawa.pl, placówka zmieniła nazwę na „Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia". Pomimo głośnej afery, uczelnia kontynuuje działalność edukacyjną.

Według informacji przekazanych przez ministra nauki Dariusza Wieczorka, na rok akademicki 2024/2025 uczelnia przyjęła 1999 studentów na studia niestacjonarne. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie dysponuje natomiast informacjami na temat liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Koty wolno żyjące potrzebują naszej pomocy, by przetrwać mroźne dni
zwierzę warszawskie

Przymroziło, otwórzmy serce i piwnice dla miejskich kotów

Czerwony smok - RED DRAGON wśród super hitów
wystawa

Niezwykłe nowe konstrukcje Lego na PGE Narodowym

Bogata w składniki odżywcze dieta w okresie jesienno-zimowym to podstawa dobrej kondycji podopieczny
zwierzę warszawskie

Zoo dziękuje za żołędzie i orzeczy włoskie, wciąż czeka na orzechy laskowe

Zwiedzający mogą zobaczyć projekcje, animacje, a także obrazy w 3D
wystawa

Beksiński zagościł na Cytadeli. Niezwykły pokaz świata artysty

Rafał Trzaskowski tłumaczył się nie tylko za siebie, ale również za radnych
polityka

Rafał Trzaskowski stracił władzę w Warszawie. „Nie boją się go nawet urzędnicy”

W Warszawie można znaleźć apartamenty, których cena przekracza 50 tys. zł za m kw., ale jednocześnie
nieruchomości

Warszawa nie jest już najdroższym miastem w Polsce

Mimo że oficjalna dystrybucja biletów zakończyła się już dawno temu, organizatorzy przewidzieli możl
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Filharmonia pod specjalnym nadzorem. Jak dostać się na koncert

Duńska sieć dyskontowa otworzyła placówkę na Natolinie
handel

Duńska sieć dyskontowa otworzyła placówkę na Natolinie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama