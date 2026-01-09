Stypendia za 20 mln zł, studenci w Sejmie i cyfrowe dyplomy. Jak Uniwersytet SWPS zmienia akademicką Warszawę

stypendia rektorskie i socjalne (do 2 400 zł miesięcznie),

zapomogi losowe,

50 prestiżowych stypendiów VIS finansowanych bezpośrednio z budżetu uczelni,

programy wsparcia dla kandydatów z wysokimi wynikami maturalnymi i dla studentów międzynarodowych.

Dodatkowo działa Studencki Fundusz Wsparcia, który współfinansuje czesne osobom w trudnej sytuacji życiowej. W połączeniu z programem pracy studenckiej „WspieraMY” – obejmującym ponad 100 osób – uczelnia stopniowo buduje alternatywę wobec modelu „płać albo rezygnuj”.

Studenci SWPS w Sejmie, na Expo i w międzynarodowych konkursach

Miniony rok akademicki był szczególnie widoczny poza murami uczelni. Studenci SWPS coraz częściej pojawiają się w przestrzeni publicznej – nie tylko jako uczestnicy konkursów, ale też autorzy realnych inicjatyw.

Najgłośniejszym przykładem była petycja studentek psychologii i prawa z Poznania, złożona w Sejmie RP, dotycząca zmian w Kodeksie karnym. Dokument został skierowany do dalszych konsultacji międzyresortowych – rzadki przypadek studenckiej inicjatywy, która realnie trafiła do obiegu legislacyjnego.

Równolegle studentki z warszawskiego Wydziału Nauk Humanistycznych zostały wybrane do obsługi Pawilonu Polskiego na Expo 2025 w Osace, a zespoły projektowe zdobywały nagrody w konkursach takich jak NYCxDesign Awards, Łódź Design Festival czy Adobe Creative Campus.

Projektowanie, technologia i realne wdrożenia

Szczególnie widoczna jest aktywność studentów Wydziału Projektowania w Warszawie. Ich prace trafiały na wystawy w Zamku Królewskim, były prezentowane w Wiedniu i na festiwalach designu, a część projektów – jak identyfikacje wizualne czy rozwiązania użytkowe – znalazła realnych odbiorców instytucjonalnych.

Z kolei zespół studentów psychologii z Warszawy dotarł do finału konkursu Tech Minds PwC, otrzymując grant od PwC, Microsoftu i SAP na rozwój narzędzia wykorzystującego eye tracking w edukacji dzieci z dysleksją. To jeden z przykładów projektów balansujących między badaniami a zastosowaniem rynkowym.

Cyfryzacja uczelni: szybciej, ale pod presją skali

W raporcie wyraźnie widać, że uczelnia nadrabia cyfrowe zaległości. Obsługa programu Erasmus+ została skrócona z miesiąca do tygodnia, wdrożono mLegitymację w aplikacji mObywatel, a trwają prace nad cyfrowymi dyplomami, które mają być łatwe do weryfikacji i odporne na fałszerstwa.

Jednocześnie skala obsługi – ponad 63 tysiące spraw studenckich rocznie – pokazuje, że nawet automatyzacja nie rozwiązuje wszystkich problemów. Poziom satysfakcji studentów z obsługi administracyjnej wynosi dziś 7,3/10, a celem uczelni jest 8/10. To jeden z obszarów, w których tempo wzrostu testuje wydolność systemu.

Zdrowie psychiczne i dostępność: twarde dane zamiast deklaracji

W ostatnim roku akademickim studenci SWPS skorzystali z 426 sesji psychoterapeutycznych oraz kilkunastu interwencji kryzysowych. Pomoc prawna objęła m.in. osoby z zagranicy w procesach legalizacji pobytu.

Uczelnia obsługuje dziś niemal 700 studentów ze specjalnymi potrzebami, z czego ponad 400 posiada formalne orzeczenia o niepełnosprawności. Najczęściej stosowane rozwiązania to indywidualna organizacja studiów, sesji egzaminacyjnych oraz wsparcie asystentów dydaktycznych. Trwa też program „Uczelnia coraz bardziej dostępna”, obejmujący m.in. dostosowanie infrastruktury i systemów IT do standardów WCAG.

Kadra akademicka: szkolenia, AI i presja jakości

SWPS intensywnie szkoli kadrę dydaktyczną – tylko w ramach Tygodnia Kompetencji Dydaktycznych liczba miejsc szkoleniowych wzrosła w ciągu roku z 783 do ponad 1 500, z dużym naciskiem na wykorzystanie generatywnej AI w dydaktyce.

Jednocześnie uczelnia prowadzi okresowe oceny nauczycieli akademickich. W ostatnim cyklu oceniono ponad 350 osób – większość pozytywnie, ale kilkadziesiąt otrzymało ocenę negatywną lub jest w trakcie procedury. To sygnał, że przy rosnącej liczbie studentów utrzymanie jakości staje się jednym z kluczowych wyzwań.

Wyzwanie na kolejne lata: wzrost bez utraty spójności

Raport Uniwersytetu SWPS pokazuje uczelnię w fazie intensywnego rozwoju – organizacyjnego, dydaktycznego i infrastrukturalnego. Jednocześnie coraz wyraźniej widać napięcie między ambicją bycia „uniwersytetem zaangażowanym” a codziennymi problemami dużej, wielkomiejskiej instytucji edukacyjnej.

Najbliższe lata pokażą, czy inwestycje w cyfryzację, kadrę i wsparcie studentów pozwolą utrzymać jakość przy dalszym wzroście. Jedno jest pewne: SWPS stał się trwałym elementem akademickiego krajobrazu Warszawy – i coraz częściej wychodzi poza niego.