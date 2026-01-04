-1.3°C
Życie Warszawy
Dwa nowe centra badawcze Politechniki Warszawskiej. Podsumowanie 2025 roku

Publikacja: 04.01.2026 14:18

Rok 2025 upłynął na Politechnice m.in. pod znakiem dostosowywania oferty kształcenia do potrzeb stud

Rok 2025 upłynął na Politechnice m.in. pod znakiem dostosowywania oferty kształcenia do potrzeb studentów i rynku pracy.

Foto: Adobe Stock

rbi
Na Politechnice Warszawskiej powstały dwa nowe centra badawcze mające wykorzystać naukowo-wdrożeniowy potencjał oraz być odpowiedzią na potrzeby gospodarki i społeczeństwa. Co więcej wydarzyło się w zeszłym roku na uczelni?

Centrum Doskonałości Technologii Kwantowych integruje i wzmacnia działania w trzech obszarach: technologii kwantowych, energetyki jądrowej i fizyki wysokich energii. Centrum Wiarygodnej Sztucznej Inteligencji zajmuje się rozwijaniem i wdrażaniem systemów sztucznej inteligencji oraz rozwiązań, które zwiększają ich bezpieczeństwo, wyjaśnialność, przejrzystość oraz niezawodność.

Doktorant PW Filip Budny wygrał międzynarodowy konkurs projektowy wspierający i wyróżniający młodych ludzi rozwiązujących realne problemy świata – James Dyson Award. To nagroda za projekt WaterSense – rozwiązanie, którego celem jest opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu monitorowania jakości wód.

Rok 2025 przyniósł trzeci grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – European Research Council (ERC) dla naukowca z Politechniki Warszawskiej. Prestiżowe wyróżnienie zdobył dr inż. Wojciech Krauze, który wraz z zespołem realizuje projekt Re.HOT, czyli tomografii holograficznej pracującej w trybie odbiciowym. Rozwiązanie znajdzie zastosowanie przede wszystkim w branży medycznej, a konkretnie w okulistyce.

Rok 2025 upłynął też na Politechnice pod znakiem dostosowywania oferty kształcenia do potrzeb studentów i rynku pracy. Zaowocowało to uruchomieniem nowych kierunków: budownictwa w formie studiów jednolitych, zarządzania i marketingu w gospodarce cyfrowej na studiach I stopnia oraz inżynierii biomedycznej jako studiów II stopnia w trybie na odległość. Nowości pojawiły się także w ofercie specjalności takich kierunków jak inżynieria materiałowa, papiernictwo i poligrafia, gospodarka przestrzenna czy telekomunikacja. Władze uczelni wprowadziły również zmiany w istniejących programach studiów i przygotowały się na kolejne modyfikacje.

Studenci Politechniki Warszawskiej w międzynarodowych konkursach

Zespół z PW wygrał globalny hackathon Bit n Build. Studenci opracowali dwa rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję: Campaign Strategist – platformę wspierającą tworzenie i planowanie kampanii marketingowych oraz EchoMed – aplikację analizującą głos użytkownika w celu wykrywania wczesnych sygnałów choroby Parkinsona.

Studenci z PW wygrali krajowy etap Enactus World Cup i reprezentowali Polskę w finale konkursu. Wymyślili system MedWave – rozwiązanie z zakresu med-tech, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatyzacji dokumentacji medycznej. Zakwalifikowali się do top 16 konkursu.

Zespół studentów warszawskich uczelni (w tym Politechniki) zajął drugie miejsce w prestiżowym konkursie iGEM – największych na świecie zawodach biologii syntetycznej organizowanych przez Massachusetts Institute of Technology (MIT). Młodzi innowatorzy zaprezentowali tam Hepaswitch – projekt narzędzi do terapii celowanej wymierzonej w komórki raka wątroby.

Studenci PW okazali się najlepszymi na świecie projektantami urządzeń energoelektronicznych – wygrali International Future Energy Challenge 2025. Znakomicie spisywali się także w konkursach architektonicznych: na projekt szkoły odpornej na wstrząsy sejsmiczne, projekt nowego budynku San Francisco State University w Kalifornii czy projekt mikrodomu.

Uczelniane drużyny z powodzeniem startowały w zawodach dla twórców bezzałogowych samolotów (SAE Aero Design), łazików marsjańskich (Univeristy Rover Challenge i European Rover Challenge), motocykli (MotoStudent), bolidów (Formuła Student: zespół 1, zespół 2). Studenci zdobywali tam zarówno nagrody, jak i bezcenne doświadczenia.

Elżbieta Glinka – absolwentka Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku wygrała 35. Biegu Niepodległości w Warszawie i ustanowiła nowy rekord Polski kobiet w biegu na 10 km. Ela na co dzień pracuje jako kierownik ds. przygotowania produkcji w jednej z największych firm budowlanych, od lat z powodzeniem łącząc wymagającą pracę zawodową z wyczynowym treningiem biegowym.

Głośno było o naukowcach realizujących projekty związane z medycyną. Wśród opisywanych rozwiązań były m.in. spersonalizowane, komercyjnie dostępne implanty kostne kręgosłupa i czaszkowo-szczękowo-twarzowe, poznanie i zahamowanie aktywności enzymu, którego zwiększone działanie obserwuje się w wielu typach nowotworów, biodegradowalny implant do wykorzystania w leczeniu odwarstwienia siatkówki, preparaty na bazie chmielu do terapii chorób skóry, nowe podejście do implantów dentystycznych – odpowiedź na problemu braku właściwego połączenia pomiędzy implantem a otaczającą tkanką kostną, a także rozwój nowoczesnej diagnostyki zakażeń.

Rozwiązanie z Politechniki Warszawskiej

Naukowcy z PW w minionym roku udowodnili, że potrafią wdrażać swoje rozwiązania albo intensywnie w tym kierunku zmierzać. Przykłady? Mobilna Platforma Kryminalistyczna została przekazana Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, technologie obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur wdrożono w jednej z firm z branży lotniczej, rozwiązania ograniczające poziom hałasu oraz drgań pochodzących od ruchu kolejowego są gotowe do wykorzystania w praktyce, kolejne badania obozu Treblinka II dostarczyły kluczowych informacji o jego funkcjonowaniu, nowa spółka spin-off specjalizuje się w realizacji szybkich pomiarów oświetlania drogowego, a także prowadzi audyty i analizy infrastruktury oświetleniowej, które pomagają zarządcom dróg optymalizować działanie systemów oświetlenia i planować inwestycje.

Naukowcy PW są również współautorami badań, które zmieniają jedno z przekonań dotyczących sieci neuronowych – okazuje się, że ich pogłębianie (czyli dodawanie kolejnych warstw) może przynosić wiele korzyści, m.in. poprawę wydajności i skalowalność.

Za swoje pomysły badacze z PW otrzymywali nagrody. W konkursie Polski Produkt Przyszłości doceniono Bioaktywny Substytut Kości Gąbczastej oraz FuelCellPoland – Węglanowe ogniwa paliwowe do produkcji prądu, ciepła i paliw syntetycznych. Politechnika ma swoich przedstawicieli także wśród laureatów konkursu Innowator Mazowsza – tu na uznanie zapracowały system zrobotyzowanej rehabilitacji domowej oraz opracowanie metod wykorzystywanych w technologiach mikrofalowych, w tym radarowych i telekomunikacyjnych.

Doktorantka Natalia Izdebska podbiła międzynarodowy konkurs komunikacji naukowej FameLab. W światowym finale zdobyła nagrodę publiczności – porwała opowieścią o bateriach, które będą tańsze i bezpieczniejsze od tych, które znamy obecnie. Jako zwyciężczyni krajowej edycji konkursu Natalia Izdebska reprezentowała w finale nie tylko Politechnikę, ale całą Polskę.

W 2025 roku ponownie uczelnia uczestniczyła w takich projektach jak Festiwal Nauki, Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej czy Noc w Instytucie Lotnictwa. W gąszczu politechnicznych wydarzeń nie mogło zabraknąć Dnia Popularyzacji Matematyki oraz Targów Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK oraz – to nowość – wydarzeń związanych z projektem dotyczącym cyberbezpieczeństwa.

W ostatnich miesiącach pojawiło się też kilka zmian w infrastrukturze. Zakończyła się gruntowna przebudowa Domu Studenckiego „Pineska”: wymieniono tam instalacje i okna, zrobiono ową elewację, zmieniono układ pomieszczeń, całość na nowo urządzono i wyposażono w nowy sprzęt. Odnowiona jest także Stołówka Centralna – po przeprowadzonym remoncie jest zdecydowanie jaśniej, przestronniej i bardziej zielono. W uczelnianych budynkach pojawiły się nowe miejsca do nauki i odpoczynku: Floratorium – Zielony Zakątek Wyciszenia oraz Strefa relaksu i nauki.

Pod koniec roku furorę zrobiła nowa świąteczna iluminacja Gmachu Głównego PW: utrzymana w baśniowej konwencji i bożonarodzeniowej stylistyce, wykorzystująca charakterystyczne elementy budynku, bogata w animacje. Za sprawą tej dekoracji szkołę odwiedziły setki mieszkańców Warszawy i turystów, a zdjęcia i nagrania wprost zalały media społecznościowe. „Iluminacja to nasza własna praca – za projekt i jego wykonanie odpowiadają pracownicy Politechniki Warszawskiej. Sprzęt do wyświetlania został wypożyczony” – podkreślają władze uczelni.

1 października rozpoczęło się świętowanie 200-lecia Politechniki Warszawskiej. Obchody będą trwać przez cały rok 2026 – są pamiątką wydarzeń z 1826 roku. Wtedy to, 4 stycznia, po latach starań, została utworzona Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego, uznawana za początek szkolnictwa technicznego w Warszawie i za początki Politechniki Warszawskiej. W ramach jubileuszu odbyły się już pierwsze wydarzenia: uroczystości, koncerty, spotkania, inicjatywy społeczne i akcje w mediach społecznościowych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

