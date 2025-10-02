109 kleryków rozpoczęło nowy rok akademicki w Archidiecezji Warszawskiej

57 kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego i 52 seminarzystów Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego “Redemptoris Mater” w Warszawie rozpoczęło nowy rok formacyjny.
57 kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego i 52 seminarzystów Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie rozpoczęło nowy rok formacyjny, co jest odpowiednikiem roku akademickiego na świeckich uczelniach.
Do grupy seminarzystów WMSD dołączy dodatkowo jeden kandydat z diecezji łowickiej i jeden związany z Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego.
We wtorek 30 września, klerycy warszawskiego seminarium pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Lewiczyńskiej Pocieszycielki Strapionych. Jak podkreślił ks. prał. dr Krzysztof Szwarc, który w czerwcu br. objął funkcję rektora WMSD, była to okazja, aby wspólnie modlić się o dobry czas formacji.
- To taka długoletnia tradycja seminaryjna, że na początku roku zawsze jedziemy do sanktuarium maryjnego, żeby zawierzyć cały ten nadchodzący rok, prosić o błogosławieństwo i potrzebne łaski – wyjaśnił ks. Szwarc.
Mszy Świętej w lewiczyńskim sanktuarium przewodniczył abp Adrian Galbas. W homilii metropolita warszawski powiedział klerykom, między innymi, że kapłaństwo wymaga samoświadomości i wewnętrznej odpowiedzialności.
- Chciałbym, żebyście przed oczyma mieli jasny cel, dla którego jesteście. Bardzo ważne jest, żebyśmy ciągle wiedzieli to, co jest napisane w Katechizmie Kościoła Katolickiego, że są właściwie trzy zadania, jakie Kościół stawia księdzu. Po pierwsze, żeby jasno ukazywał Chrystusa. Po drugie, żeby poprzez swoją posługę budował Kościół i po trzecie, żeby służył kapłaństwu powszechnemu, czyli tym, którzy nie mają takiego przywileju, powołania i łaski, by stać za ołtarzem, by sprawować sakramenty. To trzeba wiedzieć, do tego trzeba się przygotowywać i tego trzeba chcieć - powiedział abp Adrian Galbas.
Rok propedeutyczny czyli okres wstępnego przygotowania dla kandydatów do seminarium duchownego klerycy WMSD spędzają w Podkowie Leśnej. Ma on charakter zamknięty, co pozwala w pełni skoncentrować się na rozwoju duchowym i osobistym. Od drugiego roku klerycy odbywają formację przy Krakowskim Przedmieściu, zdobywając wiedzę teologiczną i doświadczenie pastoralne. Cała droga seminaryjna trwa w tej chwili 7 lat.
Kandydaci z Łowicza odbywają formację w Warszawie od 2023 roku, po decyzji bp. Andrzeja Dziuby o przeniesieniu tamtejszego seminarium z powodu małej liczby powołań. Jednakże po ukończeniu studiów zostaną wyświęceni do posługi w swojej diecezji.
Ordynariat Polowy nie prowadzi własnego seminarium - kandydaci trafiają do seminarium warszawskiego. Po kilku latach posługi w Archidiecezji Warszawskiej mogą zostać inkardynowani do Ordynariatu i rozpocząć stałą służbę jako kapelani wojskowi.
W Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym “Redemptoris Mater” na warszawskich Młocinach obecnie formację odbywa 37 Polaków i 15 obcokrajowców, reprezentujących 9 narodowości.