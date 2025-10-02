109 kleryków rozpoczęło nowy rok akademicki w Archidiecezji Warszawskiej

Do dwóch warszawskich seminariów na rok propedeutyczny zgłosiło się w tym roku w sumie 20 kandydatów: pięciu do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego i piętnastu do Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”.



57 kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego i 52 seminarzystów Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie rozpoczęło nowy rok formacyjny, co jest odpowiednikiem roku akademickiego na świeckich uczelniach.

Do grupy seminarzystów WMSD dołączy dodatkowo jeden kandydat z diecezji łowickiej i jeden związany z Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego.

Seminaryjna tradycja. Klerycy zawierzyli swoją formację Matce Bożej

We wtorek 30 września, klerycy warszawskiego seminarium pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Lewiczyńskiej Pocieszycielki Strapionych. Jak podkreślił ks. prał. dr Krzysztof Szwarc, który w czerwcu br. objął funkcję rektora WMSD, była to okazja, aby wspólnie modlić się o dobry czas formacji.

- To taka długoletnia tradycja seminaryjna, że na początku roku zawsze jedziemy do sanktuarium maryjnego, żeby zawierzyć cały ten nadchodzący rok, prosić o błogosławieństwo i potrzebne łaski – wyjaśnił ks. Szwarc.