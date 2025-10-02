9.7°C
Życie Warszawy

109 kleryków rozpoczęło nowy rok akademicki w Archidiecezji Warszawskiej

Publikacja: 02.10.2025 10:15

57 kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego i 52 seminarzystów Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego “Redemptoris Mater” w Warszawie rozpoczęło nowy rok formacyjny.

Do dwóch warszawskich seminariów na rok propedeutyczny zgłosiło się w tym roku w sumie 20 kandydatów: pięciu do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego i piętnastu do Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”.

57 kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego i 52 seminarzystów Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie rozpoczęło nowy rok formacyjny, co jest odpowiednikiem roku akademickiego na świeckich uczelniach.

Do grupy seminarzystów WMSD dołączy dodatkowo jeden kandydat z diecezji łowickiej i jeden związany z Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego.

Seminaryjna tradycja. Klerycy zawierzyli swoją formację Matce Bożej

We wtorek 30 września, klerycy warszawskiego seminarium pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Lewiczyńskiej Pocieszycielki Strapionych. Jak podkreślił ks. prał. dr Krzysztof Szwarc, który w czerwcu br. objął funkcję rektora WMSD, była to okazja, aby wspólnie modlić się o dobry czas formacji.

- To taka długoletnia tradycja seminaryjna, że na początku roku zawsze jedziemy do sanktuarium maryjnego, żeby zawierzyć cały ten nadchodzący rok, prosić o błogosławieństwo i potrzebne łaski – wyjaśnił ks. Szwarc.

Mszy Świętej w lewiczyńskim sanktuarium przewodniczył abp Adrian Galbas. W homilii metropolita warszawski powiedział klerykom, między innymi, że kapłaństwo wymaga samoświadomości i wewnętrznej odpowiedzialności.

- Chciałbym, żebyście przed oczyma mieli jasny cel, dla którego jesteście. Bardzo ważne jest, żebyśmy ciągle wiedzieli to, co jest napisane w Katechizmie Kościoła Katolickiego, że są właściwie trzy zadania, jakie Kościół stawia księdzu. Po pierwsze, żeby jasno ukazywał Chrystusa. Po drugie, żeby poprzez swoją posługę budował Kościół i po trzecie, żeby służył kapłaństwu powszechnemu, czyli tym, którzy nie mają takiego przywileju, powołania i łaski, by stać za ołtarzem, by sprawować sakramenty. To trzeba wiedzieć, do tego trzeba się przygotowywać i tego trzeba chcieć - powiedział abp Adrian Galbas.

Od roku propedeutycznego do kapłaństwa. Formacja kleryków

Rok propedeutyczny czyli okres wstępnego przygotowania dla kandydatów do seminarium duchownego klerycy WMSD spędzają w Podkowie Leśnej. Ma on charakter zamknięty, co pozwala w pełni skoncentrować się na rozwoju duchowym i osobistym. Od drugiego roku klerycy odbywają formację przy Krakowskim Przedmieściu, zdobywając wiedzę teologiczną i doświadczenie pastoralne. Cała droga seminaryjna trwa w tej chwili 7 lat.

Kandydaci z Łowicza odbywają formację w Warszawie od 2023 roku, po decyzji bp. Andrzeja Dziuby o przeniesieniu tamtejszego seminarium z powodu małej liczby powołań. Jednakże po ukończeniu studiów zostaną wyświęceni do posługi w swojej diecezji.

W Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym “Redemptoris Mater” na warszawskich Młocinach obecnie formację odbywa 37 Polaków i 15 obcokrajowców

Ordynariat Polowy nie prowadzi własnego seminarium - kandydaci trafiają do seminarium warszawskiego. Po kilku latach posługi w Archidiecezji Warszawskiej mogą zostać inkardynowani do Ordynariatu i rozpocząć stałą służbę jako kapelani wojskowi.

W Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym “Redemptoris Mater” na warszawskich Młocinach obecnie formację odbywa 37 Polaków i 15 obcokrajowców, reprezentujących 9 narodowości.

