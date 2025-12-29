Poszerzanie nocnej perespektywy. Naukowcy z Politechniki pracują nad systemem gogli noktowizyjnych

SOWA i NOKTOR - dwa projekty z Politechniki Warszawskiej otrzymały dofinansowanie z programu „Nowe technologie w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa”. Oba dotyczą rozwoju zaawansowanych technologii fotonicznych, które w praktyce znacząco zwiększają możliwości nocnych obserwacji prowadzonych przez żołnierzy.



Projekt „System gogli noktowizyjnych o powiększonym kącie obserwacji” (SOWA), kierowany przez dr. inż. Jarosława Suszka z Wydziału Fizyki, koncentruje się na przezwyciężeniu jednego z kluczowych ograniczeń klasycznych systemów noktowizyjnych, jakim jest wąski kąt obserwacji.

Gogle noktowizyjne o powiększonym kącie obserwacji

Opracowywane rozwiązanie pozwoli znacząco poszerzyć pole widzenia użytkownika, bez ingerencji w konstrukcję monokularu i bez utraty wysokiej jakości obrazu w jego centralnej części. W praktyce oznacza to znaczący wzrost możliwości obserwacyjnych dla żołnierza oraz jego większe bezpieczeństwo i skuteczność działania w warunkach operacyjnych. Projekt jest realizowany w konsorcjum z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS) oraz PCO S.A. – producentem systemów optoelektronicznych dla wojska.

Drugi z projektów – „System gogli noktowizyjnych ze zwiększoną głębią pola widzenia” (NOKTOR), ma na celu zwiększenie głębi ostrości gogli noktowizyjnych w taki sposób, aby użytkownik mógł jednocześnie obserwować obiekty znajdujące się w bliży i dali, bez konieczności ciągłej regulacji ostrości oraz bez stosowania energochłonnych rozwiązań cyfrowych.

Takie podejście ma bezpośrednie znaczenie dla ergonomii pracy żołnierza i jego zdolności do szybkiego reagowania w dynamicznych warunkach pola walki. Projekt, prowadzony przez dr hab. inż. Urszulę Laudyn z Wydziału Fizyki, realizowany jest we współpracy z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej oraz firmą AZA-Tech Sp. z o.o., specjalizującą się w zaawansowanych technologiach dla sektora obronnego.