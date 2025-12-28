„Wyjście z klasą” w warszawskich szkołach. Które placówki biorą udział w projekcie?

W przedsięwzięciu ministra edukacji pod nazwą „Wyjście z klasą” bierze udział 17 warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.



Przedmiotem przedsięwzięcia jest organizacja jednodniowych wyjść uczniów do instytucji kultury i ich oddziałów.

Reklama Reklama

Na czym polega program „Wyjście z klasą”?

W ramach zadania możliwe jest uczestnictwo uczniów m.in. w spektaklach teatralnych, przedstawieniach operowych i operetkowych, koncertach, wystawach, a także organizowanie wyjść do instytucji naukowych oraz centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi.

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w kulturze, poznawanie miejsc pamięci i dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć nauki, a także rozwijanie kompetencji społecznych, kulturowych i twórczych. Przedsięwzięcie wspiera realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz poszerza ofertę edukacyjną placówek oświatowych, umożliwiając uczniom zdobywanie wiedzy w sposób atrakcyjny i praktyczny. Dodatkowo celem przedsięwzięcia jest rozwijanie ciekawości świata i wrażliwości kulturowej oraz zapewnienie szerszego dostępu do kultury, niezależnie od miejsca zamieszkania uczestników.

W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie zaczną uatrakcyjniać swoją naukę poprzez bezpośrednie doświadczanie świata. Zamiast siedzieć w ławkach, aktywnie włączą się w życie kulturalne, odwiedzą najważniejsze miejsca pamięci i na własne oczy zobaczą największe osiągnięcia nauki. Taka forma nauki sprawi, że zdobywanie wiedzy stanie się dla nich czystą przyjemnością.