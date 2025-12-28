1.7°C
Życie Warszawy
„Wyjście z klasą” w warszawskich szkołach. Które placówki biorą udział w projekcie?

Publikacja: 28.12.2025 08:15

Przedmiotem przedsięwzięcia jest organizacja jednodniowych wyjść uczniów do instytucji kultury i ich

Foto: Adobe Stock

rbi
W przedsięwzięciu ministra edukacji pod nazwą „Wyjście z klasą” bierze udział 17 warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest organizacja jednodniowych wyjść uczniów do instytucji kultury i ich oddziałów.

Na czym polega program „Wyjście z klasą”?

W ramach zadania możliwe jest uczestnictwo uczniów m.in. w spektaklach teatralnych, przedstawieniach operowych i operetkowych, koncertach, wystawach, a także organizowanie wyjść do instytucji naukowych oraz centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi.

