„Myśliwiec”, „cła”, „zbrodnia”? Kończy się głosowanie na Słowo Roku 2025

Głosować można do 31 grudnia, do godz. 23.59
Plebiscyt Słowo Roku organizowany jest przez Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundację Języka Polskiego. Do 31 grudnia każdy może zgłosić własną propozycję lub wybrać spośród słów i wyrażeń przygotowanych przez organizatorów.
Konkurs na najważniejsze słowo ostatnich 12 miesięcy składa się z głosowania internetowego oraz wyboru kapituły językoznawców. Głosować można do 31 grudnia, do godz. 23.59 pod adresem: https://sloworoku.uw.edu.pl/. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone 8 stycznia 2026 r.
Na stronie plebiscytu znajduje się 21 słów do wyboru, których częstość względna była w polskiej prasie w 2025 roku wyraźnie większa niż w kilku ostatnich latach. Wśród propozycji słów w tym roku znajdują się m.in. „astronauta”, „dron”, „głosy”, „kosmos”, „mieszkanie”, „rozejm”, „sąd”.
Uczestnicy wyborów mogą oddać swój głos na dwa sposoby – wybierając słowo albo wyrażenie z listy udostępnionej przez organizatorów lub poprzez zgłoszenie własnej propozycji (jednostki leksykalnej jedno- lub dwuwyrazowej).
W wielu krajach trwają plebiscyty na słowo roku 2025. Niektóre już się zakończyły. Jakie słowa zostały wybrane?
8 grudnia ogłoszone zostało młodzieżowe słowo roku w polskim plebiscycie internetowym. Są nim wyrażenia szpont/szponcić, które mogą odnosić się do rozrabiania, kombinowania, oszukiwania, ale również do spontanicznego, energicznego działania.
Na 2. miejscu znalazło się 6 7 – idiom memiczny bez zdefiniowanego znaczenia, na 3. miejscu OKPA, czyli OK plus pożegnanie pa, często ironiczne: https://sjp.pwn.pl.
W uzupełnieniu tej informacji można dodać, że niemieckie młodzieżowe słowo roku to das Crazy, („ale akcja!”,„nie wierzę”) a austriackie to znane także w Polsce 6 7.
Plebiscyt organizowany jest od 2011 roku. W tym roku odbywa się jego XV edycja. Jakie były słowa poprzednich lat?
2011 – prezydencja;
2012 – parabank;
2013 – gender;
2014 – kilometrówka;
2015 – uchodźca;
2016 – trybunał, pięćset plus;
2017 – puszcza, rezydent;
2018 – konstytucja;
2019 – klimat, LGBT;
2020 – koronawirus;
2021 – szczepienie;
Uczestnicy plebiscytu mogą także zaproponować odrębne słowo studenckie, najważniejsze dla wspólnoty akademickiej.
Kapituła konkursu nie będzie brała pod uwagę nazwisk, imion, nazw miejscowych ani innych nazw własnych, słów obraźliwych, elementów mowy nienawiści lub kampanii hejtu.
Równolegle z głosowaniem internetowym Słowo Roku wybierze ogólnopolska kapituła językoznawców pod patronatem Rady Języka Polskiego, do której należą: prof. Andrzej Blikle, prof. Jerzy Bralczyk, red. Bartek Chaciński, prof. Katarzyna Kłosińska, prof. Ewa Kołodziejek, red. Teresa Kruszona, red. Agnieszka Kunikowska, prof. Jan Miodek, prof. Jerzy Podracki, prof. Renata Przybylska, prof. Michał Rusinek, prof. Barbara Sobczak, red. Małgorzata Tułowiecka. Sekretarzem kapituły plebiscytu jest prof. Marek Łaziński z Wydziału Polonistyki UW.