Życie Warszawy
Ostatnia szansa na ratunek dla Lasu Bielańskiego? Finisz konsultacji w cieniu sporu o Narodowe Centrum Sportu

Publikacja: 07.02.2026 07:44

Stadion lekkoatletyczny AWF

Foto: Emptywords / CC BY-SA 4.0 Wikimedia

Kacper Komaiszko
Tylko do poniedziałku 9 lutego można składać uwagi do Planu Ogólnego stolicy. Stawką jest m.in. przyszłość otuliny rezerwatu Las Bielański, gdzie mimo protestów naukowców zaplanowano budowę gigantycznego kompleksu sportowego.

Spór o przyszłość terenów przylegających do Lasu Bielańskiego wchodzi w swoją decydującą, administracyjną fazę. Choć jeszcze niedawno wydawało się, że budowa nowoczesnego zaplecza treningowego dla polskich olimpijczyków jest przesądzona, mobilizacja ekologów rzuca nowe światło na tę inwestycję. W mediach społecznościowych i na bielańskich forach trwa obecnie wyścig z czasem, by zdążyć z formalnym sprzeciwem przed zamknięciem okna konsultacyjnego dla Planu Ogólnego Warszawa 2040+.

Mobilizacja przyrodników w ostatniej chwili

Na początku lutego 2026 roku w mediach społecznościowych pojawił się dramatyczny apel przyrodników i ekologów, skierowany bezpośrednio do mieszkańców Warszawy. Autorzy odezwy podkreślają, że Las Bielański to nie tylko park, ale unikalny ostaniec dawnej Puszczy Mazowieckiej, chroniony jako rezerwat i obszar Natura 2000. Aktywiści apelują o masowe wypełnianie formularzy online dotyczących terenu otuliny Lasu Bielańskiego. Postulat jest jasny i bardzo konkretny: zmiana statusu tej działki na strefę otwartą z zachowaniem od 90 do nawet 100 procent powierzchni biologicznie czynnej. Zdaniem autorów apelu, tylko takie zapisy w planie ogólnym mogą skutecznie powstrzymać zabudowę otuliny, która zgodnie ze swoją definicją powinna chronić rezerwat, a nie stanowić rezerwę pod przyszłe inwestycje.

Od entuzjazmu do głębokiego konfliktu

Historia tej inwestycji rozpoczęła się 2 lipca 2025 roku, kiedy to w blasku fleszy Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras, wraz z rektorem AWF oraz dyrektorem COS, podpisali list intencyjny w sprawie budowy Narodowego Centrum Sportu (NCS). Wówczas projekt przedstawiano jako strategiczny sukces, który do 2031 roku miał zapewnić polskiemu sportowi wyczynowemu warunki na światowym poziomie. Jednak już kilka tygodni później, pod koniec sierpnia 2025 roku, narracja ta została brutalnie zweryfikowana przez środowisko naukowe. Ponad 80 uznanych ekspertów podpisało list otwarty, w którym budowę kompleksu przy granicy rezerwatu uznano za niedopuszczalną ze względów środowiskowych. Resort sportu odpowiedział na te zarzuty, unikając jednak podawania konkretnych danych finansowych czy technicznych, a zamiast tego odwołał się do argumentu historycznego, nazywając projekt kontynuacją wizji Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Co ma powstać w sercu bielańskiej przyrody

Planowany kompleks NCS to przedsięwzięcie o ogromnej skali, które ma skupić w jednym miejscu funkcje treningowe, edukacyjne i badawcze. Projekt przewiduje wzniesienie czterech nowoczesnych budynków, w tym wielofunkcyjnej hali sportowej z dwustumetrową bieżnią lekkoatletyczną oraz pełnowymiarowej pływalni olimpijskiej z ruchomym dnem i wieżami do skoków. Oprócz obiektów sportowych zaplanowano internat dla dwustu zawodników, mający standard trzygwiazdkowego hotelu, a także budynek administracyjny mieszczący nowoczesne laboratoria i sale konferencyjne.

Zagrożenie dla płuc Warszawy

Jednym z punktów zapalnych w sporze z ekologami jest kwestia hydrogeologii. Naukowcy alarmują, że budowa głębokich fundamentów, podziemnych kondygnacji parkingowych oraz systemów odwodnienia może doprowadzić do nieodwracalnego obniżenia poziomu wód gruntowych. Taka zmiana byłaby wyrokiem śmierci dla trzystuletnich dębów, które stanowią o wartości Lasu Bielańskiego i są kluczowym siedliskiem dla chronionych gatunków chrząszczy, takich jak kozioróg dębosz czy pachnica dębowa. Przyrodnicy zwracają również uwagę na problem antropopresji, czyli gwałtownego zwiększenia liczby osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu, co wiąże się z hałasem, zanieczyszczeniem światłem i zakłóceniem szlaków migracyjnych zwierząt.

Wielka polityka i brak alternatyw

Inwestycja od początku cieszy się silnym poparciem ze strony władz Akademii Wychowania Fizycznego oraz władz Bielan, które upatrują w niej szansy na rozwój prestiżu tej części miasta. Krytycy projektu zauważają jednak, że Ministerstwo Sportu konsekwentnie ignoruje propozycje przeniesienia inwestycji w inne miejsce. Jako racjonalną alternatywę naukowcy wskazują błonia przy Centrum Olimpijskim, gdzie budowa NCS nie wiązałaby się z tak drastyczną ingerencją w chroniony ekosystem. Mimo tych postulatów, strona rządowa i akademicka trzymają się pierwotnej lokalizacji.

Przyszłość w rękach mieszkańców

Obecne konsultacje społeczne są prawdopodobnie ostatnim momentem, w którym głos Warszawiaków może wpłynąć na ostateczny kształt Planu Ogólnego. Jeśli do 9 lutego wpłynie wystarczająca liczba uwag domagających się ustanowienia na tym terenie strefy zieleni naturalnej, prawna możliwość realizacji inwestycji w obecnej formie zostanie mocno ograniczona. Sprawa Narodowego Centrum Sportu na AWF-ie staje się tym samym symbolem szerszego konfliktu o to, jak Warszawa powinna bilansować swoje potrzeby rozwojowe z ochroną unikalnego dziedzictwa przyrodniczego, które będą stanowić o jakości życia w stolicy przez kolejne dziesięciolecia.

Źródło: zyciewarszawy.pl

