Ostatnia szansa na ratunek dla Lasu Bielańskiego? Finisz konsultacji w cieniu sporu o Narodowe Centrum Sportu

Tylko do poniedziałku 9 lutego można składać uwagi do Planu Ogólnego stolicy. Stawką jest m.in. przyszłość otuliny rezerwatu Las Bielański, gdzie mimo protestów naukowców zaplanowano budowę gigantycznego kompleksu sportowego.



Spór o przyszłość terenów przylegających do Lasu Bielańskiego wchodzi w swoją decydującą, administracyjną fazę. Choć jeszcze niedawno wydawało się, że budowa nowoczesnego zaplecza treningowego dla polskich olimpijczyków jest przesądzona, mobilizacja ekologów rzuca nowe światło na tę inwestycję. W mediach społecznościowych i na bielańskich forach trwa obecnie wyścig z czasem, by zdążyć z formalnym sprzeciwem przed zamknięciem okna konsultacyjnego dla Planu Ogólnego Warszawa 2040+.

Mobilizacja przyrodników w ostatniej chwili

Na początku lutego 2026 roku w mediach społecznościowych pojawił się dramatyczny apel przyrodników i ekologów, skierowany bezpośrednio do mieszkańców Warszawy. Autorzy odezwy podkreślają, że Las Bielański to nie tylko park, ale unikalny ostaniec dawnej Puszczy Mazowieckiej, chroniony jako rezerwat i obszar Natura 2000. Aktywiści apelują o masowe wypełnianie formularzy online dotyczących terenu otuliny Lasu Bielańskiego. Postulat jest jasny i bardzo konkretny: zmiana statusu tej działki na strefę otwartą z zachowaniem od 90 do nawet 100 procent powierzchni biologicznie czynnej. Zdaniem autorów apelu, tylko takie zapisy w planie ogólnym mogą skutecznie powstrzymać zabudowę otuliny, która zgodnie ze swoją definicją powinna chronić rezerwat, a nie stanowić rezerwę pod przyszłe inwestycje.

Od entuzjazmu do głębokiego konfliktu

Historia tej inwestycji rozpoczęła się 2 lipca 2025 roku, kiedy to w blasku fleszy Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras, wraz z rektorem AWF oraz dyrektorem COS, podpisali list intencyjny w sprawie budowy Narodowego Centrum Sportu (NCS). Wówczas projekt przedstawiano jako strategiczny sukces, który do 2031 roku miał zapewnić polskiemu sportowi wyczynowemu warunki na światowym poziomie. Jednak już kilka tygodni później, pod koniec sierpnia 2025 roku, narracja ta została brutalnie zweryfikowana przez środowisko naukowe. Ponad 80 uznanych ekspertów podpisało list otwarty, w którym budowę kompleksu przy granicy rezerwatu uznano za niedopuszczalną ze względów środowiskowych. Resort sportu odpowiedział na te zarzuty, unikając jednak podawania konkretnych danych finansowych czy technicznych, a zamiast tego odwołał się do argumentu historycznego, nazywając projekt kontynuacją wizji Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Co ma powstać w sercu bielańskiej przyrody

Planowany kompleks NCS to przedsięwzięcie o ogromnej skali, które ma skupić w jednym miejscu funkcje treningowe, edukacyjne i badawcze. Projekt przewiduje wzniesienie czterech nowoczesnych budynków, w tym wielofunkcyjnej hali sportowej z dwustumetrową bieżnią lekkoatletyczną oraz pełnowymiarowej pływalni olimpijskiej z ruchomym dnem i wieżami do skoków. Oprócz obiektów sportowych zaplanowano internat dla dwustu zawodników, mający standard trzygwiazdkowego hotelu, a także budynek administracyjny mieszczący nowoczesne laboratoria i sale konferencyjne.