Zbudują Narodowe Centrum Sportu na warszawskim AWF-ie. Co powstanie w ramach inwestycji?

• Pływalnia olimpijska: Basen o wymiarach 51,3 x 25 metrów z regulowaną głębokością oraz zestawem wież do skoków do wody. Wyjątkową cechą będzie możliwość podziału na dwa niezależne 25-metrowe baseny, co zwiększy elastyczność jej użytkowania.

• Internat w standardzie hotelu 3*: Zapewni komfortowe zakwaterowanie dla około 200 sportowców. Obiekt będzie wyposażony w nowoczesne zaplecze odnowy biologicznej i siłownię, co jest kluczowe dla regeneracji i przygotowań zawodników.

• Budynek administracyjny: Skupi w sobie biura Centralnego Ośrodka Sportu i Instytutu Sportu, nowoczesne laboratoria sportowe, sale konferencyjne oraz aulę multimedialną. Będzie to centrum zarządzania, badań i rozwoju.

Z poszanowaniem warszawskiej zieleni

Projekt Narodowego Centrum Sportu AWF Warszawa zostanie zrealizowany z pełnym poszanowaniem naturalnego otoczenia, w tym cennego Lasu Bielańskiego oraz obszarów Natura 2000. Ma to zapewnić harmonijne wpisanie nowoczesnej infrastruktury w krajobraz stolicy, minimalizując wpływ na środowisko.

Przyszłość polskiego sportu w Warszawie

Podpisany list intencyjny to formalny początek realizacji jednego z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w obszarze sportu w Polsce. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem, cała inwestycja ma zostać ukończona w 2031 roku. Utworzenie Narodowego Centrum Sportu AWF Warszawa znacząco wzmocni pozycję stolicy jako czołowego ośrodka sportowego w kraju, oferując sportowcom i naukowcom zaplecze na poziomie, a młodym talentom szansę rozwoju.