Pedofil w rękach kryminalnych z Mokotowa. „Namówił jedną z dziewczynek”

24-latek podejrzany o doprowadzenie małoletniej poniżej 15. roku życia do innej czynności seksualnej został zatrzymany we Wrocławiu. Grozi mu do 15 lat więzienia. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów.



Policjanci z mokotowskiej komendy zatrzymali we Wrocławiu 24-letniego mężczyznę podejrzanego o doprowadzenie małoletniej poniżej 15. roku życia do innej czynności seksualnej. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów, mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Manipulacja w sieci Jak wynika z ustaleń śledczych, 24-latek, ukrywający się w swoim mieszkaniu, tworzył fikcyjne konta na portalach społecznościowych. Wykorzystując popularne wśród dzieci i młodzieży zainteresowania, nawiązywał z nimi kontakt. W ten sposób udało mu się namówić jedną z dziewczynek do poddania się innej czynności seksualnej, a także uzyskać dostęp do treści pornograficznych z jej udziałem. Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia, mokotowscy funkcjonariusze potraktowali zdarzenie priorytetowo. Sprawy z udziałem małoletnich ofiar wymagają od policjantów szczególnego zrozumienia, empatii oraz zaangażowania, przy jednoczesnej stanowczości i kierowaniu się dobrem dziecka. Zatrzymanie i postawione zarzuty W toku śledztwa policjanci wykonali szereg czasochłonnych czynności, przesłuchali świadków i zabezpieczyli materiał dowodowy. Ich praca doprowadziła ich do Wrocławia, gdzie wczesnym rankiem zatrzymano 24-latka i przetransportowano go do mokotowskiej komendy.