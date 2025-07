Wakacyjny remont Wisłostrady. Nie tylko frezowanie

W kolejnym etapie drogowcy na remontowanej jezdni przeniosą się na środkowy i lewy pas. Organizacja ruchu będzie bardzo podobna – w kierunku Bielan kierowcy pojadą prawym, a nie lewym pasem. Dodatkowo wyjazd z ulicy Wenedów na Wisłostradę w kierunku Bielan zostanie zwężony, a kierowcy wjadą na pas wyznaczony na jezdni prowadzącej w stronę Wilanowa.

Foto: Infoulice Warszawa

Etap II w połowie wakacji?

Na przełomie lipca i sierpnia (dokładny termin jest uzależniony od postępu robót w I etapie) prace przeniosą się na nitkę w kierunku Wilanowa. Zaplanowano je na nieco krótszym odcinku – od wyjazdu z ulicy Krasińskiego do przystanku autobusowego Cytadela 01.

Organizacja objazdów

We wszystkich etapach prac dla kierowców zostanie wyznaczony objazd, który poprowadzi ulicami: Wybrzeżem Gdyńskim, przez most Grota-Roweckiego, Jagiellońską, Zatylną, Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim, Wałem Miedzeszyńskim do mostu Poniatowskiego i nim do Wioślarskiej.

Terminy gonią

Każdy z etapów remontu potrwa kilka tygodni – prace na jezdni w kierunku Bielan powinny zakończyć się w lipcu, a wszystkie naprawy do końca wakacji.

W czasie remontu kierowcy pojadą w obu kierunkach po przynajmniej dwóch pasach. Wyjątkiem będzie ostatni etap, czyli asfaltowanie. Podczas układania warstwy ścieralnej nawierzchni ruch w obu kierunkach odbywać się będzie jedną nitką.

Roboty o wartości ponad 7,9 miliona złotych przeprowadzi firma Wegarten.