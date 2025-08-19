23.7°C
Życie Warszawy

Szybki przejazd z Warszawy do granicy z Ukrainą. GDDKiA ogłasza budowę ważnych odcinków

Publikacja: 19.08.2025 14:00

GDDKiA informuje o nowej inwestycji

GDDKiA informuje o nowej inwestycji

Foto: GDDKiA

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
Droga ekspresowa S17 zyska dwa nowe odcinki na południe od Zamościa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła realizację projektu na odcinku aż do przejścia w Hrebennem na granicy z Ukrainą. Umożliwi to szybki przejazd z Warszawy.

Aktualnie droga S17 ma długość 182 kilometrów i obejmuje trasę pomiędzy węzłami Warszawa Wschód i Kurów Zachód. Następnie ma wspólny przebieg z drogą S12, którym omija się Lublin i dociera do Piask. Kolejny etap to budowa dwóch odcinków na południe od Zamościa.

Jak będzie przebiegała budowa nowych odcinków?

Trasa od Piask do Hrebennego będzie liczyć 125 kilometrów. Jej budowę podzielono na dziewięć odcinków, których szacunkowa wartość do 4,5 mld zł. Aktualnie prace na każdym z nich znajdują się na różnych etapach. Dzieje się tak między innymi ze względu na terminy uzyskania decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji czy podpisywania umów.

Jak wyglądać będą nowe odcinki trasy S17?

Trasa S17 będzie dwujezdniową drogą ekspresową. To jednak nie całość inwestycji, wybudowane będą także obiekty inżynieryjne, droga zostanie odwodniona oraz oświetlona w obrębie węzłów drogowych. Nie zabraknie też między innymi ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt oraz systemu zarządzania ruchem.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, pierwsze prace już ruszyły – na odcinkach Zamość Wschód – Zamość Południe oraz Tomaszów Lubelski Południe – Hrebenne. Oba odcinki mają łączną długość prawie 30 kilometrów, a ich budowa realizowana jest przez firmę Budimex. Jej koszt to ponad 1 mld zł.

Odcinek Tomaszów Lubelski – Hrebenne, liczący sobie 17 kilometrów, jest współfinansowany ze środków unijnych. Projekt ten uzyskał w drodze konkursu dofinansowanie w ramach inwestycji „Łącząc Europę”. Dotacja wynosi ponad 61 mln euro. Na tym odcinku prowadzone są aktualnie zaawansowane prace – wykonywane są nasypy, wykopy, wymieniany jest grunt, a podłoże wzmacniane. Ponadto sieć uzbrojenia terenu jest przebudowywana. Rozpoczęto już budowę wiaduktów i przejść dla zwierząt.

Natomiast w przypadku odcinka blisko Zamościa na razie mają miejsce przygotowania do rozpoczęcia prac – również planowana jest tam przebudowa podziemnych sieci uzbrojenia terenu, a ponadto rozbiórka budynków.

Budowa dalszych odcinków S17. Co planuje GDDKiA?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przewiduje, że w tym roku uzyska decyzję w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZDIR) dla odcinka Zamość Południe – Tomaszów Lubelski. Jego planowana długość to 18,5 kilometra.

Jeszcze w tym roku planowane jest również złożenie wniosków do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji ZDIR dla kolejnych trzech odcinków, które mają znajdować się między Piaskami a Zamościem i wynosić łącznie 45 kilometrów. GDDKiA chce również do końca roku ogłosić przetargi na dwa brakujące odcinki S17 o łącznej długości ponad 20 kilometrów:

  • Łopiennik – Krasnystaw;
  • Zamość Sitaniec – Zamość Wschód.

W opracowaniu znajduje się również dokumentacja projektowa około dwukilometrowego odcinka drogi S17 w okolicy Hrebennego. Tam ma znajdować się dojazd do terminala na granicy z Ukrainą, który ma zostać zrealizowany przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych.

Źródło: zyciewarszawy.pl

