Droga ekspresowa S17 zyska dwa nowe odcinki na południe od Zamościa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła realizację projektu na odcinku aż do przejścia w Hrebennem na granicy z Ukrainą. Umożliwi to szybki przejazd z Warszawy.



Aktualnie droga S17 ma długość 182 kilometrów i obejmuje trasę pomiędzy węzłami Warszawa Wschód i Kurów Zachód. Następnie ma wspólny przebieg z drogą S12, którym omija się Lublin i dociera do Piask. Kolejny etap to budowa dwóch odcinków na południe od Zamościa.

Jak będzie przebiegała budowa nowych odcinków?

Trasa od Piask do Hrebennego będzie liczyć 125 kilometrów. Jej budowę podzielono na dziewięć odcinków, których szacunkowa wartość do 4,5 mld zł. Aktualnie prace na każdym z nich znajdują się na różnych etapach. Dzieje się tak między innymi ze względu na terminy uzyskania decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji czy podpisywania umów.

Jak wyglądać będą nowe odcinki trasy S17?

Trasa S17 będzie dwujezdniową drogą ekspresową. To jednak nie całość inwestycji, wybudowane będą także obiekty inżynieryjne, droga zostanie odwodniona oraz oświetlona w obrębie węzłów drogowych. Nie zabraknie też między innymi ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt oraz systemu zarządzania ruchem.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, pierwsze prace już ruszyły – na odcinkach Zamość Wschód – Zamość Południe oraz Tomaszów Lubelski Południe – Hrebenne. Oba odcinki mają łączną długość prawie 30 kilometrów, a ich budowa realizowana jest przez firmę Budimex. Jej koszt to ponad 1 mld zł.