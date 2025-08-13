Jakie wymagania trzeba spełniać, aby aplikować?

GDDKiA określiła również niezbędne i dodatkowe wymagania na to stanowisko.

Kandydat na to stanowisko musi mieć wykształcenie wyższe oraz co najmniej rok doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania lub realizacji inwestycji. Niezbędne jest także prawo jazdy kategorii B, znajomość programów Excel i Word oraz przepisów z zakresu prawa budowlanego (szczególnie uregulowania dotyczące dróg i obiektów inżynierskich, ustawy o drogach publicznych oraz prawa zamówień publicznych). Ponadto niezbędne są kompetencje miękkie, takie jak rzetelność, dobra komunikacja, organizacja pracy, współpraca, orientacja na osiąganie celu i rozwój zawodowy.

Aby starać się o tę pracę, należy mieć polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię i korzystać z pełni praw publicznych, a także nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Korzystna dla kandydatów będzie również znajomość przepisów z zakresu FIDIC oraz wykształcenie wyższe budowlane, drogowe lub mostowe.

Co oferuje pracownikom GDDKiA w Warszawie?

Znamy już wymagania stawiane przez GDDKiA. Co w zamian oferują swoim pracownikom? Praca w tym miejscu zapewnia między innymi:

Reklama

ruchomy czas pracy i jego indywidualny rozkład;

karty sportowe;

dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych;

stojaki na rowery;

w przypadku konieczności zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną możliwość skrócenia dnia pracy;

plan urlopów dostosowany do pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym;

dofinansowanie wypoczynku – zarówno pracowników, jak i ich dzieci;

zatrudnienie na postawie umowy o pracę;

dodatek za wieloletnią pracę;

trzynaste wynagrodzenie;

refundację kosztów nauki na studiach lub studiach podyplomowych;

ulga do biletów PKP;

pożyczki pracownicze;

dofinansowanie zakupu okularów lub soczewek korekcyjnych;

możliwość zakupu pakietów opieki medycznej.

Pełna lista wymagań, zadań i potrzebnych dokumentów dostępna jest pod tym linkiem.