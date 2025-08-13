30.3°C
Życie Warszawy

GDDKiA szuka specjalistów w Warszawie. Oferuje m.in. umowę o pracę i 13. wynagrodzenie

Publikacja: 13.08.2025 13:45

Foto: Adobe Stock

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła kolejny nabór na wolne stanowisko. Poszukiwani są specjaliści do spraw nadzorowania zadań inwestycyjnych w Zespole Kierownika Projektów.

Do 26 sierpnia 2025 roku kandydaci mogą składać swoje aplikacje do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Wolne są dwa stanowiska specjalisty do spraw nadzorowania zadań inwestycyjnych. Jakie wymagania muszą spełniać kandydaci i co oferuje pracodawca?

Czym zajmuje się specjalista do spraw nadzorowania zadań inwestycyjnych?

Specjalista do spraw nadzorowania zadań inwestycyjnych między innymi:

  • prowadzi sprawy w zakresie kontroli uczestników realizacji inwestycji w ramach programów rządowych, harmonogramu i postępu prac;
  • jest jedną z osób, która przygotowuje dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń i dokumentacji projektowej w okresie przygotowania, realizacji i zakończenia inwestycji realizowanej w ramach programów rządowych;
  • zajmuje się współpracą z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie badań i nadzorów archeologicznych oraz postanowień decyzji środowiskowych w czasie realizacji zadań na inwestycjach realizowanych w ramach programów rządowych, a także z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA, biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji realizowanej w ramach programów rządowych;
  • zajmuje się sprawozdaniami, archiwizacją dokumentów, przekazaniem dokumentacji do Archiwum Zakładowego oraz Rejonów czy też raportów z przeglądów szczegółowych przeprowadzonych przed upływem okresu gwarancyjnego do Wydziału Mostów.
Jakie wymagania trzeba spełniać, aby aplikować?

GDDKiA określiła również niezbędne i dodatkowe wymagania na to stanowisko.

Kandydat na to stanowisko musi mieć wykształcenie wyższe oraz co najmniej rok doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania lub realizacji inwestycji. Niezbędne jest także prawo jazdy kategorii B, znajomość programów Excel i Word oraz przepisów z zakresu prawa budowlanego (szczególnie uregulowania dotyczące dróg i obiektów inżynierskich, ustawy o drogach publicznych oraz prawa zamówień publicznych). Ponadto niezbędne są kompetencje miękkie, takie jak rzetelność, dobra komunikacja, organizacja pracy, współpraca, orientacja na osiąganie celu i rozwój zawodowy.

Aby starać się o tę pracę, należy mieć polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię i korzystać z pełni praw publicznych, a także nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Korzystna dla kandydatów będzie również znajomość przepisów z zakresu FIDIC oraz wykształcenie wyższe budowlane, drogowe lub mostowe.

Co oferuje pracownikom GDDKiA w Warszawie?

Znamy już wymagania stawiane przez GDDKiA. Co w zamian oferują swoim pracownikom? Praca w tym miejscu zapewnia między innymi:

  • ruchomy czas pracy i jego indywidualny rozkład;
  • karty sportowe;
  • dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych;
  • stojaki na rowery;
  • w przypadku konieczności zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną możliwość skrócenia dnia pracy;
  • plan urlopów dostosowany do pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym;
  • dofinansowanie wypoczynku – zarówno pracowników, jak i ich dzieci;
  • zatrudnienie na postawie umowy o pracę;
  • dodatek za wieloletnią pracę;
  • trzynaste wynagrodzenie;
  • refundację kosztów nauki na studiach lub studiach podyplomowych;
  • ulga do biletów PKP;
  • pożyczki pracownicze;
  • dofinansowanie zakupu okularów lub soczewek korekcyjnych;
  • możliwość zakupu pakietów opieki medycznej.

Pełna lista wymagań, zadań i potrzebnych dokumentów dostępna jest pod tym linkiem

