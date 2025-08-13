GDDKiA szuka pracowników w Warszawie
Do 26 sierpnia 2025 roku kandydaci mogą składać swoje aplikacje do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Wolne są dwa stanowiska specjalisty do spraw nadzorowania zadań inwestycyjnych. Jakie wymagania muszą spełniać kandydaci i co oferuje pracodawca?
Specjalista do spraw nadzorowania zadań inwestycyjnych między innymi:
GDDKiA określiła również niezbędne i dodatkowe wymagania na to stanowisko.
Kandydat na to stanowisko musi mieć wykształcenie wyższe oraz co najmniej rok doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania lub realizacji inwestycji. Niezbędne jest także prawo jazdy kategorii B, znajomość programów Excel i Word oraz przepisów z zakresu prawa budowlanego (szczególnie uregulowania dotyczące dróg i obiektów inżynierskich, ustawy o drogach publicznych oraz prawa zamówień publicznych). Ponadto niezbędne są kompetencje miękkie, takie jak rzetelność, dobra komunikacja, organizacja pracy, współpraca, orientacja na osiąganie celu i rozwój zawodowy.
Aby starać się o tę pracę, należy mieć polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię i korzystać z pełni praw publicznych, a także nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Korzystna dla kandydatów będzie również znajomość przepisów z zakresu FIDIC oraz wykształcenie wyższe budowlane, drogowe lub mostowe.
Znamy już wymagania stawiane przez GDDKiA. Co w zamian oferują swoim pracownikom? Praca w tym miejscu zapewnia między innymi:
Pełna lista wymagań, zadań i potrzebnych dokumentów dostępna jest pod tym linkiem.