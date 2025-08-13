Co z wschodnim odcinkiem obwodnicy Śródmieścia? Brakuje milionów na dokończenie projektu

Sześć firm zgłosiło swoje propozycje w przetargu na projekt wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej. Najniższa oferta jest opiewa na niemal 10 milionów złotych, ale miasto na ten cel zabezpieczyło w budżecie prawie 4 miliony mniej.



Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił wyniki przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej, na który mieszkańcy czekają już niemal 20 lat. Chodzi o odcinek od ronda Wiatraczna do ulicy Radzymińskiej, z wyłączeniem budowy tunelu drogowego pod samym rondem.

Do przetargu przystąpiło sześć firm, ale rozbieżności finansowe między założeniami miasta a złożonymi ofertami mogą opóźnić kolejny krok w tej długo wyczekiwanej inwestycji.

Złożono sześć ofert, najtańsza przekracza budżet o miliony

W przetargu na projekt wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej wpłynęło sześć ofert. Najniższą, opiewającą na kwotę 9 932 250 zł, złożyło konsorcjum firm PROMOST CONSULTING oraz DOHWA Polska ENG. Z kolei najwyższą propozycję, na kwotę 19 568 193 zł, przedstawiła firma EGIS POLAND. Wybrany wykonawca będzie miał 36 miesięcy na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej, włącznie z projektami budowlanymi i wykonawczymi, oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.

Ratusz musi znaleźć dodatkowe fundusze

Miasto stoi przed poważnym wyzwaniem finansowym. W Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na prace przygotowawcze zabezpieczono jedynie 5,6 mln zł. Oznacza to, że najtańsza z ofert jest o niemal 3,7 mln zł droższa od kwoty, jaką planowano przeznaczyć na ten cel. Jak przekazała Gazecie Stołecznej rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta (SZRM), miasto wystąpi teraz o dodatkowe fundusze, aby móc pokryć koszty i rozstrzygnąć przetarg.