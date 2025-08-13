30.3°C
Życie Warszawy

Co z wschodnim odcinkiem obwodnicy Śródmieścia? Brakuje milionów na dokończenie projektu

Publikacja: 13.08.2025 11:30

Budowa wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej jest obecnie podzielona na trzy etapy

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Sześć firm zgłosiło swoje propozycje w przetargu na projekt wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej. Najniższa oferta jest opiewa na niemal 10 milionów złotych, ale miasto na ten cel zabezpieczyło w budżecie prawie 4 miliony mniej.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił wyniki przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej, na który mieszkańcy czekają już niemal 20 lat. Chodzi o odcinek od ronda Wiatraczna do ulicy Radzymińskiej, z wyłączeniem budowy tunelu drogowego pod samym rondem.

Do przetargu przystąpiło sześć firm, ale rozbieżności finansowe między założeniami miasta a złożonymi ofertami mogą opóźnić kolejny krok w tej długo wyczekiwanej inwestycji.

Złożono sześć ofert, najtańsza przekracza budżet o miliony

W przetargu na projekt wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej wpłynęło sześć ofert. Najniższą, opiewającą na kwotę 9 932 250 zł, złożyło konsorcjum firm PROMOST CONSULTING oraz DOHWA Polska ENG. Z kolei najwyższą propozycję, na kwotę 19 568 193 zł, przedstawiła firma EGIS POLAND. Wybrany wykonawca będzie miał 36 miesięcy na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej, włącznie z projektami budowlanymi i wykonawczymi, oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.

Ratusz musi znaleźć dodatkowe fundusze

Miasto stoi przed poważnym wyzwaniem finansowym. W Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na prace przygotowawcze zabezpieczono jedynie 5,6 mln zł. Oznacza to, że najtańsza z ofert jest o niemal 3,7 mln zł droższa od kwoty, jaką planowano przeznaczyć na ten cel. Jak przekazała Gazecie Stołecznej rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta (SZRM), miasto wystąpi teraz o dodatkowe fundusze, aby móc pokryć koszty i rozstrzygnąć przetarg.

Mapa projektowanego przebiegu trasy

Mapa projektowanego przebiegu trasy

Foto: mat. pras.

Wieloletni impas i nowy początek

Inwestycja wschodni odcinek obwodnicy śródmiejskiej ma bardzo długą historię. Mieszkańcy prawobrzeżnej Warszawy czekają na nią od około 20 lat. Poprzednie plany z 2016 roku ugrzęzły w procedurach i wydawaniu decyzji środowiskowej. W efekcie umowa z dotychczasowym projektantem została rozwiązana za porozumieniem stron. Nowy projektant, który zostanie wyłoniony w obecnym przetargu, będzie miał za zadanie kontynuować prace na podstawie dotychczasowych opracowań, ale z uwzględnieniem aktualnych wytycznych.

Projekt tunelu oraz plany na przyszłość

Opracowanie projektu tunelu pod rondem Wiatraczna, będącego częścią trzeciego etapu inwestycji, będzie stanowić odrębne zadanie dla nowego wykonawcy. Koncepcja ta ma być spójna z planami budowy III linii metra oraz koncepcją zagospodarowania rejonu ronda Wiatraczna. Z kolei dla odcinka od ulicy Radzymińskiej do ronda Żaba, umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej podpisano w lipcu 2024 roku, a termin jej realizacji wyznaczono na lipiec 2026 roku. Choć projekt wschodniej obwodnicy śródmiejskiej wciąż stoi przed wyzwaniami, miasto konsekwentnie realizuje kolejne etapy prac przygotowawczych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

