Nowe odcinki S7 pod Warszawą niemal gotowe. Znamy termin zakończenia prac

• Modlin – Czosnów: 95 proc.

Przebieg trasy S7 na odcinku Płońsk - Czosnów Foto: GDDKiA

Dłuższe terminy, ale cel pozostaje ambitny

Wszyscy wykonawcy podpisali aneksy do kontraktów, które wydłużają pierwotny czas na ukończenie inwestycji. W efekcie termin zakończenia prac dla odcinka Płońsk Południe – Załuski to marzec 2026 roku, natomiast dla dwóch pozostałych odcinków – Załuski – Modlin oraz Modlin – Czosnów – ustalono go na sierpień 2025 roku.

GDDKiA informuje również, że w procedowaniu są roszczenia wykonawców, którzy domagają się dodatkowego wydłużenia czasu lub zwiększenia finansowania. Pomimo tych wyzwań, GDDKiA mobilizuje firmy do udostępnienia głównej trasy przejazdowej na wszystkich odcinkach jeszcze w tym roku.

Nowa jakość podróży i infrastruktura

Po zakończeniu rozbudowy, dotychczasowa dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku przekształci się w drogę ekspresową z dwiema jezdniami i trzema pasami ruchu w obu kierunkach. Dostęp do trasy będzie możliwy dzięki sześciu nowym węzłom: Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin, Zakroczym, Załuski, Przyborowice i Poczernin.

Reklama

W ramach inwestycji powstaną także trzy Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Modlin, Załuski i Poczernin) oraz Obwód Utrzymania Drogi. Projekt obejmuje również budowę mostów, wiaduktów, przepustów oraz dróg lokalnych, które będą obsługiwać przyległe tereny.

Całkowity koszt realizacji tego odcinka S7 wynosi ponad 2,8 mld zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEniKS) w kwocie ponad 1,2 mld zł.