Życie Warszawy

Nowe odcinki S7 pod Warszawą niemal gotowe. Znamy termin zakończenia prac

Publikacja: 10.08.2025 13:00

Foto: GDDKiA

Kacper Komaiszko
Prace na kluczowym odcinku drogi ekspresowej S7 między Płońskiem a Czosnowem wkraczają w ostatnią fazę. GDDKiA intensywnie pracuje nad ukończeniem inwestycji, która ma usprawnić ruch z Warszawy w kierunku Gdańska. Mimo wyzwań, drogowcy liczą, że uda im się udostępnić trasę jeszcze w tym roku.

Budowa drogi ekspresowej S7 na północ od Warszawy jest jedną z kluczowych inwestycji w regionie. Rozbudowa istniejącej trasy do parametrów drogi klasy „S” ma na celu poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwa na dojeździe do stolicy. Prace, podzielone na trzy odcinki, są już na bardzo zaawansowanym etapie, a wykonawcy koncentrują się na ostatnich fragmentach robót.

Zaawansowanie prac na każdym z odcinków

Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowie widać duże postępy. Prowadzone są intensywne roboty, w tym układanie podbudowy i nawierzchni, prace brukarskie oraz montaż ekranów akustycznych. Jednocześnie trwają prace mostowe i te związane z przebudową kolizji z urządzeniami podziemnymi.

Aktualne zaawansowanie robót na poszczególnych odcinkach prezentuje się następująco:

• Płońsk Południe (Siedlin) – Załuski: 79 proc.

• Załuski – Modlin: 87 proc.

• Modlin – Czosnów: 95 proc.

Przebieg trasy S7 na odcinku Płońsk - Czosnów

Przebieg trasy S7 na odcinku Płońsk - Czosnów

Foto: GDDKiA

Dłuższe terminy, ale cel pozostaje ambitny

Wszyscy wykonawcy podpisali aneksy do kontraktów, które wydłużają pierwotny czas na ukończenie inwestycji. W efekcie termin zakończenia prac dla odcinka Płońsk Południe – Załuski to marzec 2026 roku, natomiast dla dwóch pozostałych odcinków – Załuski – Modlin oraz Modlin – Czosnów – ustalono go na sierpień 2025 roku.

GDDKiA informuje również, że w procedowaniu są roszczenia wykonawców, którzy domagają się dodatkowego wydłużenia czasu lub zwiększenia finansowania. Pomimo tych wyzwań, GDDKiA mobilizuje firmy do udostępnienia głównej trasy przejazdowej na wszystkich odcinkach jeszcze w tym roku.

