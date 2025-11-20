W najbliższy weekend, 22 i 23 listopada, mieszkańców Warszawy czekają istotne utrudnienia w ruchu tramwajowym na Ochocie. Powodem jest podłączanie sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha, gdzie powstaje nowy węzeł rozjazdowy dla przyszłej trasy do Dworca Zachodniego.



Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że zarówno w sobotę, jak i w niedzielę ruch tramwajowy na odcinku od placu Narutowicza do pętli P+R Al. Krakowska zostanie całkowicie wstrzymany. Oznacza to, że mieszkańcy i dojeżdżający z południowej części miasta muszą przygotować się na korzystanie z tras alternatywnych.

Skrócone trasy linii 1, 9 i 15

Ze względu na prowadzone prace wszystkie tramwaje linii 1, 9 oraz 15 zakończą swoje kursy na Placu Narutowicza. Dalej ruch tramwajowy nie będzie się odbywał. Zmiana obowiązuje przez cały weekend i zostanie przywrócona do normalnego stanu po zakończeniu podłączania sieci trakcyjnej.

Autobusy zastępcze Z-9

Aby zapewnić dojazd do al. Krakowskiej i okolicznych osiedli, uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-9, kursująca na trasie Plac Narutowicza – P+R Al. Krakowska. Część kursów będzie kończyła trasę na przystanku Hynka, co ułatwi szybsze dotarcie do rejonu Włoch i Okęcia.

Przeprosiny za niedogodności

Prace potrwają jedynie dwa dni, jednak mogą wpłynąć na weekendowe podróże mieszkańców. ZTM apeluje o wcześniejsze zaplanowanie przejazdów oraz korzystanie z alternatywnych połączeń autobusowych lub kolejowych.