1.2°C
1018.3 hPa
Życie Warszawy

Podłączanie Rakowieckiej wyłączy fragmenty Puławskiej i Marszałkowskiej

Publikacja: 20.11.2025 12:15

Prace montażowe trakcji tramwajowej na Rakowieckiej dobiegają szczęśliwego finału

Prace montażowe trakcji tramwajowej na Rakowieckiej dobiegają szczęśliwego finału

Foto: mat. pras.

M.B.
W najbliższy weekend, 22 i 23 listopada, pasażerowie komunikacji muszą przygotować się na zmiany w kursowaniu tramwajów. Utrudnienia wynikają z podłączania sieci trakcyjnej na nowym odcinku torów wzdłuż ulicy Rakowieckiej, co wymusza wyłączenie napięcia na kluczowych skrzyżowaniach i odcinkach tras.

Główne prace sieciowe będą prowadzone na skrzyżowaniu ulic Puławskiej, Rakowieckiej i Goworka. Z uwagi na konieczność ich realizacji bez napięcia w sieci, w sobotę i niedzielę tramwaje nie będą kursowały na kilku ważnych ciągach komunikacyjnych.

Zamknięte dla ruchu tramwajowego zostaną odcinki:

  • Ulica Puławska i Marszałkowska – od Woronicza do placu Zbawiciela.
  • Ulica Goworka i Spacerowa – od Puławskiej do skrzyżowania z Belwederską i Gagarina.

Przy okazji prac wykonawca rozbierze również tymczasową przewiązkę przez torowisko w ulicy Puławskiej, w pobliżu ulicy Narbutta.

Reklama
Reklama
Z budowlanego chaosu wyłania się obraz nowego torwiska łączącego zachodnią część ulicy Rakowieckiej

Z budowlanego chaosu wyłania się obraz nowego torwiska łączącego zachodnią część ulicy Rakowieckiej i al. Niepodległości z ulicą Puławską

Foto: mat. pras.

Szczegółowe zmiany w liniach tramwajowych

W związku z weekendowymi pracami wprowadzone zostaną następujące korekty w funkcjonowaniu poszczególnych linii:

  • Linie 10, 11, 14 i 18 zostaną zawieszone.
  • Linia 31 zostanie wydłużona i pojedzie na trasie PKP Służewiec – Wyścigi.
  • Linia 4 będzie kursowała zmienioną trasą, omijając zamknięty odcinek od placu Zbawiciela przez Nowowiejską, Aleję Niepodległości, Rakowiecką, świętego Andrzeja Boboli, Wołoską, Woronicza do Puławskiej.
  • Linia 16 utrzyma kursowanie między Miasteczkiem Wilanów a Sielcami.
Reklama
Reklama
  • Linia 19 zostanie skierowana Aleją Niepodległości i Rakowiecką do pętli Kielecka, nie dojeżdżając na Stegny.
Torowisko na Rakowiecką wróciło po piećdziesięciu latach przerwy.

Torowisko na Rakowiecką wróciło po piećdziesięciu latach przerwy.

Foto: mat. pras.

Linie uzupełniające i komunikacja zastępcza

Aby zminimalizować niedogodności dla pasażerów, na tory wyjadą dwie uzupełniające linie tramwajowe:

  • Linia 66 na trasie Piaski – Cm. Wolski.
  • Linia 78 na trasie Os. Górczewska – Żerań FSO.

Uruchomiona zostanie również zastępcza komunikacja autobusowa:

Reklama
Reklama
  • Linia Z-4 na trasie Plac Konstytucji – Metro Wilanowska.
  • Linia Z19 na trasie Dworzec Centralny – Stegny.
Polecane
Przedłużenie dotychczasowej trasy w Alei Rzeczpospolitej może ruszyć najwcześniej w 2028 roku
inwestycje na torach
Wilanów zyska nowe torowisko tramwajowe? Jest umowa na przedłużenie trasy

Planowane utrudnienia w kolejny weekend

Warszawscy drogowcy zapowiadają, że utrudnienia komunikacyjne pojawią się także w kolejny weekend. 29 i 30 listopada, prace sieciowe przeniosą się na skrzyżowanie przy SGH i stacji metra Pole Mokotowskie. Wówczas tramwaje nie będą kursowały w ciągu Alei Niepodległości, Rakowieckiej, świętego Andrzeja Boboli i Wołoskiej – na odcinku od Nowowiejskiej do Woronicza.

Uruchomienie nowego odcinka torowiska w ulicy Rakowieckiej planowane jest przed końcem bieżącego roku. Zarząd Transportu Miejskiego przeprasza za wszelkie niedogodności wynikające z prowadzonych prac.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej będą kursowały w skróconych relacjach.
kolej

Utrudnienia na linii WKD. Nieczynna będzie stacja Podkowa Leśna Główna

Maty rochodniokowo-ziołowo to nie tylko poprawa estetyki, to oszczęność i mniejsz hałas
przebudowa na torach

Kolejne kilometry zielonych torów w Warszawie

ZDM przygotowuje się do przebudowy skrzyżowania Doliny Służewieckiej z al. Rodowicza „Anody”
remont

Przebudowa skrzyżowań w Dolinie Służewieckiej. Celem bezpieczeństwo

Znaczną część krótszych odcinków modernizowanych tras wykonuje się w ramach Budżetu Obywatelskiego
z perspektywy siodełka

Warszawa modernizuje trasy rowerowe. Pełnomocnik podsumowuje rok

Waszawa pracuje nad strategią wieloletniej rozbudowy sieci tramwajowej stolicy
strategia rozwoju transportu

Nowe trasy tramwajowe w Warszawie. Gdzie miasto planuje inwestycje? Lista

Podobnie jak na Mokotowie tak i na Ochocie podłączenie w weekend nowej trakcji wymusi czasowe objazd
remont na torach

Tramwajowe zamieszanie na Ochocie. Tylko w weekend

Prace przy budowie nowych odcinków S7 na północ od Warszawy posuwają się do przodu. Pod koniec paźdz
drogi

Co z brakującym fragmentem S7 przy Warszawie? Prace idą do przodu, ale jest coraz więcej obaw

Stolica musi nadrobić zaległości w zakresie polityki rowerowej
z perspektywy siodełka

Polska w globalnym rankingu rowerowym. Warszawa przegrywa z Wrocławiem i Poznaniem

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama