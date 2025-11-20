W najbliższy weekend, 22 i 23 listopada, pasażerowie komunikacji muszą przygotować się na zmiany w kursowaniu tramwajów. Utrudnienia wynikają z podłączania sieci trakcyjnej na nowym odcinku torów wzdłuż ulicy Rakowieckiej, co wymusza wyłączenie napięcia na kluczowych skrzyżowaniach i odcinkach tras.



Główne prace sieciowe będą prowadzone na skrzyżowaniu ulic Puławskiej, Rakowieckiej i Goworka. Z uwagi na konieczność ich realizacji bez napięcia w sieci, w sobotę i niedzielę tramwaje nie będą kursowały na kilku ważnych ciągach komunikacyjnych.

Reklama Reklama

Zamknięte dla ruchu tramwajowego zostaną odcinki:

Ulica Puławska i Marszałkowska – od Woronicza do placu Zbawiciela.

Ulica Goworka i Spacerowa – od Puławskiej do skrzyżowania z Belwederską i Gagarina.

Przy okazji prac wykonawca rozbierze również tymczasową przewiązkę przez torowisko w ulicy Puławskiej, w pobliżu ulicy Narbutta.