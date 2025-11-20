Prace montażowe trakcji tramwajowej na Rakowieckiej dobiegają szczęśliwego finału
Główne prace sieciowe będą prowadzone na skrzyżowaniu ulic Puławskiej, Rakowieckiej i Goworka. Z uwagi na konieczność ich realizacji bez napięcia w sieci, w sobotę i niedzielę tramwaje nie będą kursowały na kilku ważnych ciągach komunikacyjnych.
Zamknięte dla ruchu tramwajowego zostaną odcinki:
Przy okazji prac wykonawca rozbierze również tymczasową przewiązkę przez torowisko w ulicy Puławskiej, w pobliżu ulicy Narbutta.
Z budowlanego chaosu wyłania się obraz nowego torwiska łączącego zachodnią część ulicy Rakowieckiej i al. Niepodległości z ulicą Puławską
W związku z weekendowymi pracami wprowadzone zostaną następujące korekty w funkcjonowaniu poszczególnych linii:
Torowisko na Rakowiecką wróciło po piećdziesięciu latach przerwy.
Aby zminimalizować niedogodności dla pasażerów, na tory wyjadą dwie uzupełniające linie tramwajowe:
Uruchomiona zostanie również zastępcza komunikacja autobusowa:
Warszawscy drogowcy zapowiadają, że utrudnienia komunikacyjne pojawią się także w kolejny weekend. 29 i 30 listopada, prace sieciowe przeniosą się na skrzyżowanie przy SGH i stacji metra Pole Mokotowskie. Wówczas tramwaje nie będą kursowały w ciągu Alei Niepodległości, Rakowieckiej, świętego Andrzeja Boboli i Wołoskiej – na odcinku od Nowowiejskiej do Woronicza.
Uruchomienie nowego odcinka torowiska w ulicy Rakowieckiej planowane jest przed końcem bieżącego roku. Zarząd Transportu Miejskiego przeprasza za wszelkie niedogodności wynikające z prowadzonych prac.