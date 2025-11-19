Zakazu zajmowania przez pasażera więcej niż jednego miejsca siedzącego w pojeździe komunikacji miejskiej planują wprowadzić władze Warszawy. Nie wolno będzie też leżeć ani zajmować siedzenia siatkami i walizkami.



Na czwartkowej sesji Rady Warszawy radni będą dyskutować o zmianie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym.

Nie zajmować miejsca pasażerom

„Projektowane zmiany do uchwały z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym wynikają z konieczności dostosowania przepisów uchwały do zmieniającej się rzeczywistości oraz są próbą zaradzenia i ograniczenia uciążliwych zachowań pasażerów, powodujących brak możliwości korzystania z przestrzeni pasażerskiej w pojazdach WTP oraz miejsc siedzących przeznaczonych dla pasażerów” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Ratusz zaproponował rozszerzenia katalogu zachowań zabronionych w komunikacji miejskiej poprzez dodanie dwóch nowych przepisów. Jednym z nich jest zakaz zajmowania przez pasażera więcej niż jednego miejsca siedzącego w pojeździe.

Drugi to zakaz leżenia na miejscach przeznaczonych do siedzenia oraz umieszczania na nich bagażu lub innych przedmiotów, jeżeli uniemożliwia to korzystanie z tych miejsc innym pasażerom.