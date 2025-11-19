Na czwartkowej sesji Rady Warszawy radni będą dyskutować o zmianie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym.
„Projektowane zmiany do uchwały z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym wynikają z konieczności dostosowania przepisów uchwały do zmieniającej się rzeczywistości oraz są próbą zaradzenia i ograniczenia uciążliwych zachowań pasażerów, powodujących brak możliwości korzystania z przestrzeni pasażerskiej w pojazdach WTP oraz miejsc siedzących przeznaczonych dla pasażerów” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.
Ratusz zaproponował rozszerzenia katalogu zachowań zabronionych w komunikacji miejskiej poprzez dodanie dwóch nowych przepisów. Jednym z nich jest zakaz zajmowania przez pasażera więcej niż jednego miejsca siedzącego w pojeździe.
Drugi to zakaz leżenia na miejscach przeznaczonych do siedzenia oraz umieszczania na nich bagażu lub innych przedmiotów, jeżeli uniemożliwia to korzystanie z tych miejsc innym pasażerom.
„Potrzeba wprowadzenia powyższych zmian w przepisach porządkowych wynika z powtarzających się sytuacji braku możliwości skorzystania z miejsc przeznaczonych dla pasażerów z powodu zajmowania ich przez inne osoby korzystające z pojazdów WTP, a zajmujących więcej niż jedno miejsce, bądź wykorzystujące miejsca przeznaczone do siedzenia jako miejsca leżące. Powyższe zachowania powodują niezadowolenie wśród innych współpasażerów, w konsekwencji generując liczne skargi, w związku z brakiem możliwości skorzystania z przysługującego miejsca w pojazdach WTP, mimo dokonanego zakupu biletu uprawniającego do przejazdu” – tłumaczą stołeczni urzędnicy.
Władze miasta chcą natomiast skasować przepis mówiący o zakazie „utrudniania lub uniemożliwiania w inny sposób niezakłóconego korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego”.
„Podkreślić bowiem należy, iż służby porządkowe, w tym Straż Miejska, Policja, a także kontrolerzy biletów oraz pracownicy nadzoru ruchu, wielokrotnie sygnalizowali, iż brak jednoznacznego przepisu odnoszącego się do określonych, konkretnych zachowań stanowi istotną przeszkodę w podejmowaniu interwencji” – twierdzą urzędnicy.
Dodają, że bez wyraźnego wskazania wprost w uchwale zabronionego zachowania funkcjonariusze powstrzymują się od działań, obawiając się zarzutów przekroczenia uprawnień.
„Tym samym ta ogólna norma z § 11 ust. 1 pkt 20 uchwały w postaci zakazu utrudniania lub uniemożliwiania w inny sposób niezakłóconego korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego nie może stanowić wystarczającej podstawy prawnej dla podejmowania interwencji w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego, na przystankach lub na terenie stacji metra. Wobec powyższego zasadnym jest uchylenie przedmiotowego przepisu” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały Rady Warszawy.